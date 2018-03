Jan Ziegler: Naše děti hořely a my se jen dívali

Je to hrozná tragédie, zvláště když umřelo tolik dětí. Příbuzných obětí je mně moc líto, a soucítím s nimi. Logicky se nabízí otázka proč? Proč se to muselo stát?

Vynikající je článek na webuTapolitika.cz, který přetiskl stať ruské novinářky Iriny Kravcovové, která byla na místě v době požáru. Popsala totální chaos, který panoval na místě, kdy lidé stáli před hořícím obchodním centrem šest hodin, aniž si jich kdo všiml, řekl jim něco, co se vlastně stalo. Příbuzní obětí dále popsali, že v budově školy, kde se shromáždili, se s nimi nikdo nebavil, nebyl tam žádný psycholog, a policisté k nim byli arogantní a hrubí.

Já jsem se podíval na ruské sociální sítě, co si o tom myslí tamní občané. A tady je jeden z příspěvků. „Cynismus našich federálních představitelů nezná mezí. V Kemerovu umíraly děti, a státní televize místo informací z neštěstí, které se navíc pokusila bagatelizovat, uvedla oslavný film o Putinovi, který vyhrál prezidentské volby,“ napsala jedna obyvatelka Kemerova.

Podle zpráv z Ruska byly v kemerovském centru zavřeny nouzové východy, pracovník ostrahy vypnul požární signalizaci v době, kdy se rozezvučela a objekt byl postaven z vysoce hořlavých materiálů. Záchranáři byli zmatení a nevěděli, co mají dělat. Některé informační zdroje uvedly, že byly zamčeny i vchodové dveře do kinosálu, kde se konalo dětské představení a tudíž návštěvníci se nemohli dostat ven. Je až k neuvěření, že prostory centra neprocházely pravidelnou požární kontrolou. Poněkud směšně působí fotografie ruského prezidenta Vladimíra Putina v kemerovské nemocnici u údajně zraněného při požáru. Pozoruhodné je, že dotyčný není na kapačkách, nemá na sobě žádné viditelné zranění, a na stolku vedle postele chybí voda atd. Inu lež je v Rusku naprosto normální.

Nelze se tedy divit tomu, že obyvatelé v Kemerovu chtějí demisi tamního gubernátora a na včerejší demonstraci v Moskvě volali přítomní po Putinově rezignaci. Původně pietní vzpomínka na oběti v Kemerovu se změnila v demonstraci proti režimu. Lidé chtěli vědět, proč byly hrubě porušeny bezpečnostní předpisy a správně poukazovaly na fakt, že Rusko je zemí obrovské korupce, jinde nevídané. Což dokazují i statistiky.

Ano porušování pravidel, je tak nějak všem lidem bez ohledu na národnost. Jenomže z vlastní zkušenosti vím, že v Rusku jezdí mnohé tramvaje, trolejbusy a autobusy v příšerném stavu ohrožujícím bezpečnost cestujících, ve kterém by je u nás nikdo zodpovědný nepustil do běžného provozu. Jak už jsem uvedl v jednom z dřívějších blogů, v ruském městě také jezdí tramvaje bez podlahy. Mnohé koleje na tramvajových tratích mají tzv. lomy kolejnic, to znamená, že v nich kusy kolejnic chybí. U nás by být taková trať byla okamžitě vyloučena z provozu, v Rusku se po ní normálně jezdí. Co to znamená? V Putinově říši je zkrátka ignorování předpisů daleko rozsáhlejší než ve většině jiných evropských zemí. To se týká všech oblastí života, tedy i požárních předpisů. Důsledky jsou pak takové, jaké jsou.