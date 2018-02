Jan Ziegler: Nízká porodnost ohrožuje Rusko a ekonomika roste pomalu

Tato velmi špatná čísla dokazují, že pro většinu obyčejných lidí je život v Rusku utrpením. Průměrný plat v Rusku činí v přepočtu kolem 17 tisíc korun měsíčně, velká část pracujících se však musí spokojit s měsíční mzdou kolem osmi tisíc korun měsíčně. Reálné výdělky v Putinově říši klesají, zatímco inflace činí asi 4%, platy rostou o jedno procento. Dvaadvacet milionů Rusů žije pod hranicí velmi nízko nastavené chudoby, což je 15% obyvatel. Každý desátý Rus si ze své výplaty nevydělá ani na jídlo. Vědeckým pracovníkům je podle serveru IDNES.cz doporučováno, aby přešli na zkrácené úvazky, protože univerzity nemají na jejich výplaty peníze.

Mírně optimisticky zní zpráva ruského statistického úřadu Rosstat, podle které činil hospodářský růst Ruska v minulém roce 1,5%. To je ovšem ve skutečnosti pouhý optický klam. Ve stejném období však Česká republika ekonomicky rostla pětiprocentním tempem, země Evropské unie pak zhruba o 2,5%, a stejně tak šly nahoru i USA. Vzhledem k tomu, že Rusko za státy EU i Spojenými státy americkými hospodářsky stále zaostává, znamená to jediné, jeho zaostalost se prohlubuje. Tomu proklínanému Západu se nepřibližuje ani náhodou.

Rusko navíc dva roky předtím, než loni mírně poskočilo, ekonomicky klesalo. Rusko je ve špatné kondici a ta je také důvodem toho, že klesá porodnost a to dokonce už třetím rokem po sobě, a ta loni byla mimořádně nepříznivá. Více dětí se v Rusku nerodí ani přesto, že Kreml slibuje mladým rodinám při narození dětí velkorysou podporu. Evidentně to však nestačí, protože lidé nechtějí mít děti v situaci, když mají obavy z toho, co bude dál a budoucnost své země nevidí nijak růžově. Navíc porodnost etnických Rusek je menší než u žen neruských národností a nejvíce dětí se rodí muslimkám.

Psali jsme: Jan Ziegler: Po zápase si soupeři podají ruce Jan Ziegler: Zeman zavinil miliardové škody a udělal z lidí žebráky. Je divné, že neskončil za mřížemi Jan Ziegler: Putinovské Rusko zakázalo film o Stalinovi Jan Ziegler: Zeman nemá právo otírat se o Háchu, nacistické výhrůžky nezažil

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV