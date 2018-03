Jan Ziegler: Putin vyhrál, no a co

Upřímně řečeno, nikdo rozumný nečekal nic jiného než vítězství Vladimíra Vladimiroviče v ruských prezidentských volbách hned v prvním kole. Stalo se, ale byla to tragikomedie, jak už to v Rusku bývá.

Je jasné, že Vladimír Putin by vyhrál prezidentské volby v každém případě, proto byly volební podvody, kdy lidé vhazovali do uren více lístků, zbytečné. Stejně tak represe Kremlu, které perfektně popsala v Lidových novinách Petra Procházková, patřily do oblasti nepochopitelného. Opoziční zástupci, kteří se ohlásili do volebních místností jako pozorovatelé, byli krátce před volbami účelově zatýkáni a odsouzeni na deset až devět dnů do vězení kvůli banálním přestupkům. No a hlavní lídr opozice Alexandr Navalnyj pro jistotu nesměl vůbec kandidovat. Tohle bylo smutné, hloupé i směšné zároveň, protože nikdo nemohl současného vládce Kremlu ohrozit. Inu Rusko.

Dál nemám v podstatě co psát, a tak nabízím dvě perfektní analýzy v odkazech, zde a zde. Tam je skoro všechno.

Když se Putin stal posledního dne roku 1999 prezidentem, zapůsobil na obyvatele Ruska jako zjevení. Nelze se divit, po svém předchůdci opilci Borisi Jelcinovi, který rád plácával stevardky po zadku, dirigoval orchestry a po přistání letadla si kvůli vysoké opilosti ani nevzpomněl v které zemi je, byl petrohradský rodák, sportovec a abstinent, bytostí z jiného světa. Nicméně je potřeba připomenout, že Jelcin nebyl výsledkem spiknutí Západu, ale sami Rusové, naposledy v roce 1996, si ho zvolili v svobodných volbách.

Putin ovšem nebyl zase tak zázračný vůdce, jak o něm bájí jeho stoupenci a k ekonomickému zázraku mu pomohly hlavně prudce stoupající ceny ropy. V době kdy nastoupil k moci, stál barel 35 dolarů, ale postupně tato suma vzrostla až na cca 140 dolarů za barel, takže pak si mohl dovolit pravidelně vyplácet seniorům penze. Pravda nijak velké, ty v současnosti činí v průměru v přepočtu kolem pěti tisíc korun měsíčně při cenách srovnatelných zhruba s Českou republikou.

Putinovi se však nedaří zásadní modernizace Ruska, to je stále závislé na vývozu surovin a o exportu výrobků s vysokou přidanou hodnotou si může nechat jen snít. Od roku 2008 se ekonomický růst země v podstatě zastavil. V loni stoupl ruský HDP o zanedbatelných 1,4% (pro srovnání český o 5%), když dva roky předtím klesal. Reálné příjmy Rusů stejně jako důchody už několik let stagnují.

Ruský prezident po svém vítězství opět sliboval svým poddaným hory, doly. Jenomže sliby, chyby nebo také sliby se slibují, blázni se radují. On Putin třeba při předchozích prezidentských volbách v roce 2012 Rusům namluvil, že produktivita práce stoupne o 50%. Skutečnost se ovšem rovná nule.

Současného vládce Kremlu čekají také velmi nepopulární úkoly, věk odchodu do důchodu činí v Rusku 60 let pro muže a 55 let pro ženy. To je dlouhodobě neudržitelné a upozorňují na to i provládní ekonomové. Rusové budou muset odcházet do penze později. Teď jde o to, jestli zvítězí smysl pro realitu nebo populismus. Ovšem u Putina člověk nikdy neví.

Jan Ziegler

autor: PV