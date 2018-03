Jan Ziegler: Šílený okamurovec vykolejil vlaky kvůli uprchlíkům

Sedmdesátiletý důchodce z Bakova nad Jizerou byl zoufalý z toho, že nikdo nevěnuje pozornost nebezpečí ze strany radikálních islamistů. A tak se pod vlivem strašení svého guru Tomia Okamury odhodlal k razantnímu činu s cílem vyburcovat český národ z letargie. V minulém roce se pokusil vykolejit dva osobní vlaky s desítkami cestujících, když předtím pokácel přes železniční trať stromy, do kterých soupravy narazily. Naštěstí se nikomu nic nestalo, ale životy nevinných lidí byly ohroženy. Senior to chtěl narafičit tak, aby útoky vypadaly jako díla arabských teroristů, a tak u první akce nechal nápis v arabštině Alláh je velký. Je dobře, že policie nakonec dopadla skutečného pachatele.

Dotyčný ovšem není jediným pachatelem tohoto teroristického útoku. Spoluviníky jsou rovněž ti, kteří svým lhaním zveličují nebezpečí ze strany radikálů v Česku, tedy členové a stoupenci okamurovské SPD. Nakonec ne tedy muslimové, ale fanatický stoupenec Tomia Okamury se shlédl v terorismu a jen náhodou se nikomu nic nestalo.

Okamurovci by si měli uvědomit, že taková svinstva je staví na stejnou úroveň s těmi, proti kterým jinak vášnivě bojují, tedy islámskými radikály. Teroristické útoky na vlaky a ohrožení cestujících jsou zrůdné. Doufám, jenom že onen útočník bude tvrdě potrestán, za terorismus a pokus svést tento čin na jiné. Obecně si myslím, že každý, kdo provede nějakou špatnost a vědomě ji chce svést na druhého nebo ho z ní křivě obviní, by měl být potrestán stejně, jak to chystal pro nevinnou oběť. V každém případě však starý pán SPD udělal medvědí službu. Je vidět, že okamurovská tlupa nám tady šíří ty správné civilizační hodnoty.

Jan Ziegler

Psali jsme: Jan Ziegler: Původci zla v Africe a Asii jsou Sovětský svaz a jeho rudí satelité Jan Ziegler: Černošský vůdce v JAR vyzývá k vraždění bělochů Doživotí. To hrozí „důchodci-teroristovi“, který pokácel stromy na koleje a chtěl to svést na muslimy Jan Ziegler: Komunista přiznal, zemi jsme přivedli ke krachu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV