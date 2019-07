Jan Ziegler: Za výborným chlapem Vláďou Kučerou

S Vláďou Kučerou jsem se znal nějaký čas a občas spolu zašli v Praze na pivo, nejčastěji jsme sedávali ve vinohradské restauraci U vodárny, která patřila k jeho domovským, protože nedaleko bydlel. Jako moderátor jednoho z nejlepších pořadů České televize Historie.cs byl skvělý. Prokazoval nadhled a rozsáhlé znalosti, profesionálním a odborně zdatným historikům býval důstojným partnerem. Jednou mně také vysvětlil, proč je jeho výhodou, že se nemá historické vzdělání. Umožňovalo mu to totiž klást diskutujícím i takové otázky, které by odborník na dějiny nikdy nekladl, protože by mu to neumožnila jeho stavovská čest. A měl pravdu.

Vláďa Kučera si zachoval tvář po roce 1968, kdy odmítl souhlasit se sovětskou okupací své země a proto nemohl až do roku 1989 nemohl pracovat jako novinář, přestože vystudoval žurnalistiku. Zásady pro něj byly přednější než kariéra.

Také jsem s ním něco v rámci Historie.cs něco natáčel a pamatuji si, že mně v díle věnovaném česko-německému soužití před rokem 1938, který se také natáčel v rodném domě mého táty v Miroslavi na Znojemsku, nechal jeden výstup opakovat asi desetkrát, aby si nakonec stejně vybral ten první. Ale to jaksi k jeho práci patřilo.

Budeš nám Vláďo chybět, Tvoje Historie.cs perfektním způsobem mapovala dějiny naší země, a diváci se při ní dozvěděli hodně zajímavostí. Doufám, že budeš mít důstojného moderátorského nástupce v tomto pořadu, který to však bude mít hodně těžké, protože ty jsi nasadil vysokou laťku kvality.

