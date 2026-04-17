Jana Putzlacher: Izraelští vojáci mučili Palestince, bez trestu se vrací do služby

Deník tvrdí, že Zamir umožnil členům Jednotky 100, obviněným ze sexuálního násilí páchaného na palestinském vězni z pásma Gazy, který byl bez soudu držen v detenčním centru Sede Teman, vrátit se do zálohy poté, co byla obvinění stažena.
Haaretz napsal, že rozhodnutí bylo učiněno „přestože armáda dosud neprovedla velitelské vyšetřování“ incidentu. „Vyšetřování nebrání vojákům ve službě v záloze a velitelské vyšetřování bude dokončeno co nejdříve,“ uvedly noviny s odvoláním na izraelské vojenské představitele.
V červenci 2024 vojáci v detenčním táboře mučili a sexuálně napadli palestinského vězně , kterému způsobili vážná zranění, včetně tržných ran v oblasti konečníku. Navzdory rozsáhlým nepřímým důkazům vojenský prokurátor v březnu letošního roku stáhl obvinění proti pěti vojákům v tomto případě, což vyvolalo rozsáhlou kritiku ze strany organizací pro lidská práva.
Šéf vojenské obhajoby Itai Ofir tehdy uvedl, že obvinění byla stažena kvůli „složitosti důkazního systému“ a „obtížím“ vyplývajícím z propuštění zadrženého, který se vrátil do svého rodného města v pásmu Gazy.
Podle obžaloby vojáci zadrženého bili, vláčeli ho po zemi, šlapali po jeho těle, dávali mu elektrické šoky a jeden z vojáků ho bodl do hýždí. Mučený muž utrpěl zlomená žebra a propíchnutou plíci.
Více než 9 600 Palestinců, včetně žen a dětí, je drženo v izraelských věznicích, kde jsou vystaveni mučení, hladovění a zanedbávání lékařské péče, což vedlo k úmrtí desítek lidí, uvádějí palestinské a izraelské organizace pro lidská práva.
Vyšlo na Vasevec.info.
