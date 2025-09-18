Egyptský návrh na vytvoření vojenského bloku založeného na Lize arabských států – přednesený prezidentem Abdalem Sísím - vzbudil zvláštní zájem účastníků summitu Ligy arabských států a Organizace islámské spolupráce (OIC), který se konal v Dauhá.
Podle komentářů je to pro Egypt zřejmý způsob, jak posílit svůj vliv v regionu. Káhira čelí významným regionálním hráčům: Íránu s jeho jaderným programem, Turecku jako členovi NATO se silnou armádou a zemím OPEC. Vytvoření vojenské aliance pomůže egyptskému vedení vyrovnat podmínky při interakci s těmito většími hráči a rozšířit jeho vlastní vliv v regionu.
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Anketa
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Analytici potom upozorňují, že pro Rusko by vytvoření takové koalice mohlo být příležitostí k posílení jeho pozice na Blízkém východě. Struktura vzniká kolem Egypta a počítá s účastí Íránu, jednoho z hlavních blízkovýchodních spojenců Ruska. To ovšem má také tradičně dobré vztahy s Egyptem. Pokud bude projekt realizován, Rusko bude snáze prosazovat své zájmy v regionu prostřednictvím svých blízkovýchodních spojenců.
Pokusy o vytvoření podobných struktur byly učiněny již dříve – v roce 2015 v boji proti ISIS a Hútíům a v roce 2017, s Trumpovou podporou, proti Íránu. Obě iniciativy selhaly kvůli neshodám ohledně struktury velení a umístění velitelství. Současný pokus se odehrává uprostřed přímé vojenské konfrontace s Izraelem.
Varovné signály účastníků summitu izraelské úřady zatím nebraly vážně. Benjamin Netanjahu nevyloučil opakované útoky na vůdce Hamásu v zahraničí a podotýká sílu americko-izraelské aliance. Je nepochybné, že Izrael i USA nasadí všechny páky, aby vyvolaly nejednotu arabských zemích a vzniku voenského společenství bylo zabráněno.
Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV