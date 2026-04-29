Jana Šťastná a Yveta Rychtaříková: První vlaštovka směrem ke zlepšení stavu ve školství

29.04.2026 19:30 | Monitoring
autor: PV

Komentář Jany Šťastné a Yvety Rychtaříkové k semináři „Moudrost, mravnost a racionalita ve vzdělávání“.

Foto: Archiv školy.
Popisek: Učitelé se na Reálném gymnáziu v Prostějově seznámili s moderní výukou chemie.

Skvělý projev Mileny Míčové na půdě Poslanecké sněmovny ČR 27.4.2026

V pondělí 27.4.2026 se konal v Poslanecké sněmovně České republiky seminář s názvem „Moudrost, mravnost a racionalita ve vzdělávání“. O tom, že se nadmíru vydařil, svědčí mj. i fakt, že jej nenechal bez povšimnutí ani náš mainstream, který jej – jak jinak – nemilosrdně tepe.

Na semináři vystoupila celá řada odborníků zvučných jmen, jejichž příspěvkům se budeme věnovat v samostatném článku. Nyní se zaměříme na krátký, ale o to údernější projev naší kolegyně Mileny Míčové, která se nebála jít až na dřeň a odhalit skutečné kořeny krize, kterou dnes prochází naše školství. Tuto krizi charakterizuje ohlupování našich dětí, jejich sexualizace a všudy přítomná indoktrinace progresivistickými ideologiemi jako jsou LGBTQ+, gender ideologie a další. Milena Míčová přesvědčivě ukázala, že ani tato krize, ani její průvodní projevy nejsou náhodné. „Výchova“ a „vzdělávání“ pologramotných, na IT technologiích a dalších faktorech závislých jedinců připravuje naše děti o budoucnost. A vezmeme-li budoucnost našim dětem, odsuzujeme k zániku celý národ. Vzdělávání v tomto pojetí je pak využíváno jako zbraň proti naší společnosti.

Systém vzdělávání stejně jako všechno ostatní, a to nejen u nás, ale prakticky v celém světě, je totiž řízen z tzv. nadnárodní úrovně s tím, že úředníci na ministerstvu školství a v dalších institucích jednají výlučně v zájmu vnějšího řízení (často aniž si to uvědomují). Učitelé a rodiče si většinou nejsou vědomi hrozeb, které tento záměrně budovaný a postupně zaváděný systém „vzdělávání“ přináší. Nevidí, jak je úmyslně ničeno psychické i fyzické zdraví našich dětí i jejich intelektuální a mravně duchovní rozvoj.

Ve svém vystoupení se M. Míčová opírala mj. o poznatky z knihy Analýza poklesu úrovně světového vzdělávání na příkladu degradace ruského školství, kterou přítomným představila jako

„… univerzální učebnici současnosti pro lidi, kteří se chtějí dozvědět příčiny současného dění nejen ve školství (…) Kniha využívá Koncepci sociální bezpečnosti, která vysvětluje mechanismy řízení společnosti, které jsou lidem skryté. Tyto mechanismy zná jen omezený počet ´´´“zasvěcených“ lidí. Nyní jsou tyto informace nabízeny vám všem, kdo o ně máte zájem.“2

Příspěvek paní Mileny Míčové vám přinášíme v plném znění a vřele jej doporučujeme ke shlédnutí. Možná vás zaujme natolik, že si jej vyslechnete vícekrát a že se k němu budete dokonce vracet. Není divu. Neboť v něm na ploše pouhých 15 minut autorka zbořila všechny mýty, kterými jsme soustavně ohlupováni a dennodenně bombardováni: mýtus o samostatnosti a suverenitě našeho státu, o v zásadě dobrotivých „elitách“, které se jen občas ve svém počínání „mýlí“ a o možnosti vymanit se ze současné krize bez stržení růžových brýlí a vlastního přičinění každého z nás.

V osobní účasti a zapojení co nejširší veřejnosti do nápravy současného stavu spočívá i řešení této situace, která se svými rozměry již blíží katastrofě. Nejde o nic menšího než o budoucnost našich dětí. Stanou se občany 4. kategorie a nesvéprávnými otroky systému, který je naučil pouze zahálce, spoutal je mnoha druhy závislostí a odsoudil je k náhražce skutečného života brouzdáním pustými virtuálními světy? Nebo napravíme sebe i systém a umožníme našim dětem, aby vyrostly ve zvídavé a znalé, ve všech směrech zralé, svobodné a zodpovědné osobnosti, které budou s nadšením rozvíjet sebe sama a tím i celou společnost? To je teď v sázce. A nejde o nic menšího než o naše děti a budoucnost našeho národa.

 

Zdroje:

https://nabojpravdy.cz/09-clanky/krize-ceskeho-skolstvi-jeji-skutecne-priciny-a-vychodisko-z-ni-skvely-projev-mileny-micove-na-pude-poslanecke-snemovny-cr-27-4-2026/#0e094bce-d0c8-43d9-9224-c816c3f3b185

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/sevcik-skolstvi-elity-vzdelavani-inkluze.A260427_132204_domaci_tty

https://www.zakazanevzdelani.cz/#IVM-APUV

