Jaromír Petřík: Magor Jirous je velkou osobností proti Putinovi

13.02.2018 20:12

Cituji: „Ruské opoziční hnutí trpí značnou roztříštěností. Čím to je? Chybí nám nějaká společná půda, na které bychom se všichni shodli. Taková, jakou byl například případ Magora z Plastic People of the Universe.“