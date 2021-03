Jaroslav Kopista: Koronavir bere iluze o rozumné společnosti

Musel jsem se v právě uplynulém nedělním odpoledni podívat na přímý přenos toho blbnutí v Praze. Měl jsem pochybnosti o tom, jestli vnímám zákony biologie. To, co jsem viděl mě ubezpečilo, že se nemýlím. Hloupý, zfanatizovaný dav řvoucí cosi o svobodě, pochopitelně bez roušek, brázdil Prahou. Vzýval svobodu, tedy zjevně si chtěl svobodně vybrat mezi britskou nebo jihoafritskou variantou ko-ronaviru. Přímo heroicky působila obtloustlá dáma řvoucí do megafonu „SUNDEJ ROUŠKU!!!“. Některá gesta a projevy vyzněly a působily jako předvolební kampaň. Tu poctivou práci zúčastněných individuí a jejich osvícených vůdců jistě ocení všichni doktoři a další zdravotní personál během cca čtrnáctí dnů na všech pražských případně dalších JIP. Pracovníci ARO budou též celí šťastní, že bude zase co dělat.

reklama

Až dojemně zapůsobila na nás, kteří jsme zírali na tu českou vlasteneckou nádheru ve večerním zpra-vodajství televize Prima, starší dáma pochopitelně bez roušky, pokoušející se strhnout mladému reda-ktorovi respirátor. Když se ji udiveně zeptal proč to dělá, moudře ho poučila, že je to zlo. Tento chra-brý boj našich hrdinů se dostal samozřejmě i na obrazovky po celé Evropě a snad i do zámoří. Máme tedy úžasnou reklamu a z ní vyplývající despekt. Slovo Čech, pokud se bude takto blbnout i dál, se stane pro mnohé Evropany a možná i jiné národy, slovem pejorativním.

Kdo si prohlédl mapu týdenních přírůstků koronaviru přepočtených na 100 tis. obyvatel – jedná se o mapu všech okresů ve střední Evropě bez vyznačení hranic mezi státy, pak mu před očima naprosto jasně vyvstanula kompletně naše republika v tmavých barvách. Německo, Rakousko, Slovensko ani Polsko se nám v této projekci ani vzdáleně neblíží. V absolutních číslech jsme pak na 20. místě v počtu nakažených celkem a na 22. místě v počtu zemřelých, a to v rámci celého světa. Když se tato absolutní čísla rozpočítají na jeden milion obyvatel, pak hrdě obsazujeme první až druhé místo na světě. Zahraniční komentáře, které doprovázejí tato naše skvělá čísla též hovoří velmi uznale o tom našem českém úspěchu.

Asi to mnozí aktivisté a jiní vlastenci ještě nezaznamenali. V USA došlo k rekombinační události me-zi kentskou a kalifornskou variantou koronaviru. Výsledkem je s velkou pravděpodobností ještě agre-sivnější varianta než ta jihoafrická, o které se tvrdí, že je schopná překonat imunitu získanou prodělá-ním nemoci nebo očkováním. Vzhledem k tomu, že svět neztratil globální propojenost můžeme oče-kávat, že za nějaký čas tato varianta kovidu začne obšťastňovat mnohé i tady v Evropě a samozřejmě i u nás.

Pokud dáme koronaviru prostor a čas tím, že vše absolutně uvolníme a dáme mu k dispozici „zdravou část populace“, je jen otázkou času než vzniknou i u nás patřičně agresivní rekombinace. A pak teprve nastane ta správná a kvalitní mela všech proti všem. On totiž koronavir nepracuje s pojmy jako je ústava, právo, bezbřehá svoboda, on má rád plíce, srdce, případně něco dalšího k tomu. To ovšem záleží na pohostinnosti patřičného hostitele.

Co k tomu ještě dodat. Pokud budou existovat aktivity, co zpochybňují problém kovidu a jeho řešení, pokud nebudou radikálně řešeny nic nerespektující dokořán otevřené hospody a i jiné podniky viz tře-ba bleší trhy, pokud nebudeme všichni i sami před sebou ukáznění, jsme bez šance a ten problém toho otravujícího všudy přítomného kovidu bude přetrvávat dál a dál, až z toho budeme my všichni na pokraji totálního krachu a zblbnutí.

Psali jsme: Jaroslav Kopista: A tak se ptám, co bude dál… Jaroslav Kopista: Mají pravdu, Země je placatá Jaroslav Kopista: Za svobodou! Kupředu levá, zpátky ni krok Jaroslav Kopista: Koronavir rozbíjí republiku

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.