Jaroslav Kuba: Nepřítel hlubokého státu

V roce 2016 se mainstream devótně pohoršoval nad misogynem, který by se rád dostal do „Bílého domu“. Tím měl být Trump, když někomu vysvětlil příčinu rozhořčení moderátorky během rozhovoru s ním, „že dotyčná měla svoje dny“…

Po této „upoutávce“ na svojí existenci si už nemusel dělat další reklamu, neboť na You Tube se na záznamy z jeho mítinků hrnuly milióny zvědavců. Talent televizního reklamního baviče však využil k nevybíravé kritice poměrů. S tím, že prý jako veleúspěšný podnikatel dokáže napravit po politicích zdevastovanou Ameriku. V kampani roku 2020 na Bidenovi odhalil aktivity, jaké vynášejí politika až do nejvyšších míst. Před tisícihlavým shromážděním prohlásil, že Sleepy Joe ze všech politiků nejlépe olizoval Obamovo pozadí. Anebo generalitu USA Trump vystihoval mimikou hodnou chovanců ústavů pro mentálně retardované.

Jako prezident v roce 2017 pomyslně uzavřel s občany smlouvu, že Americe vrátí někdejší „národně-ekonomickou a vojenskou moc a slávu“. Nevyžadující mrhání obrovských částek na vedení nekonečných válek, vyhazování dolarů, které USA potřebují doma ke svojí rekonstrukci. Podle něj „mají být tyto dolary investovány do samotné Ameriky, do výzkumu a vývoje, do inovací, na systémovou pobídku podnikatelům, kteří nejsou se zastarávajícími možnostmi s to udržet krok s komunistickou Čínou“.Jestliže Amerika už nemá z národohospodářských důvodů na prosazování supervelmocenských zájmů ve světě, musí hodit přes palubu nákladný aparát udržování proamerických režimů po celé planetě. A s ním i zájmy obří chobotnice vojensko-průmyslového komplexu, omezit s jeho zájmy provázaný mocenský aparát v samotných USA. Jako prezident dokázal až do vypuknutí „kovidu“ vylepšit ekonomiku. Avšak nedokázal si získat mocenský aparát USA, tajné služby a s tímto konglomerátem provázaný, všemocný mainstream. Takže s nimi začal - coby s „Deep State“ - sebevražedně bojovat. Jenže se záhy stal prvním prezidentem, kterého média nepustila na svoje stránky jakožto „nepřítele státu“. Spatřoval v tom osobní animozitu, aniž by postřehl, že mu tak v podstatě jen brání, aby nepodřezával větev pod systémem, který symbolizuje U.S. prezident…

Když Barack Obama chtěl realizovat myšlenky sociální, a na ní založené rasové spravedlnosti, hlásané Martinem Lutherem Kingem, tak jako obratný právník věděl, že za s tím spojené změny nesmí onomu, podle Trumpa „Deep State“, sahat na jeho koncept režimu Ameriky. Respektive tím na něho samotného...

V tomto přístupu pokračoval Joseph Biden, který je prý však podle Obamy schopen podělat na co sáhne. Jeho syn Hunter se měl na Ukrajině chovat podobně jako senátor Bob Menendez, jež se staral o dolarovod pro Egypt. Aby mu část z něho tamní příjemci vraceli do kapsy…

V předvolebním období 2020 Trump požádal Zelenského o dokumenty k odvolání generálního prokurátora, který se zajímal i o firmu, v níž působil Hunter. Leč Volodymyr Oleksandrovyč mu nevyhověl a mluvčí Sněmovny Nancy Pelosi za zneužití funkce k vydírání prezidenta Ukrajiny rozeběhla vůči Trumpovi „impeachment“. Mj., proč asi mu Zelenskyj záhy po atentátu telefonoval? Trump „impeachmentu“ odolal, ale nesmířil se s „ukradeným“ volebním vítězstvím, a následně s řadou okatě účelových obvinění. Je nepochybné, že po návratu do Bílého domu by se pustil do fatálního prošetřování…

Nelze se divit, že snad kromě „Fox News“ v U.S. mainstreamu dlouhodobě eskaluje jeho prezentace coby „Enemy of the State“, a tak se s případným atentátem na škodnou veřejnost dříve či později smíří. Avšak toto řešení selhalo, takže promptně následovalo další odstranění, tentokrát jeho soupeře. Podle rychlosti a toho, nakolik tím byla Trumpova kampaň zaskočena lze usoudit, že tento plán musel být vypracován jako rezervní už dříve.

O Kamale Harrisové na příklad Trumpovi nijak přátelský Reuters vypouští, že je jeho skutečnou alternativou. Neboť je prý, stejně jako její souputník Tim Walz, zastánkyní hnutí „Probuzených“ (WOKE), potažmo „Progresivních“. Prý je spojují zejména představy Thomase Pikettyho vyjádřené především v knize „Kapitál ve 21.století“. A to, že kapitalismus je až „antipodem“ reálné demokracie, a proto ho stát musí daňově a cenově regulovat, čili ekonomickým přerozdělováním průběžně odstraňovat nerovnosti. Jenže - kdyby to chtěla viceprezidentka Harrisová doopravdy prosadit, nic jí v tom v předchozích téměř čtyř letech nebránilo. Připomínám, že základy takového státem regulovaného kapitalismu položil v ČLR v osmdesátých letem legendární Teng Siao Phing. A dodávám, že dr.Beneš v práci „Cesta demokracie“ z roku 1946 přišel s teorií konvergence, čili se spojením předností kapitalismu a socialismu. Což „otcové kupónoví privatizátoři“ označovali za „třetí cestu“. Neboli „opravdové, ale opravdové fuj“ stojící v cestě vytunelování makroekonomické báze suverenity Československa a jeho následné likvidaci…

Trumpa čeká 10. září TV duel s Harrisovou. Její debatu s Mikem Pencem v roce 2020 jsem sledoval a suše konstatuji, že dotyčný si proti ní ani neškrtnul. Sledoval jsem jak v roce 2016, tak v roce 2020 bezpočet Trumpových vystoupení a soudím, že na tuto arogantní právničku nestačí. Ale i kdyby uspěl, tak šance jakou získal bezprostředně po atentátu, se mu nevrátí. Třeba i proto, že už není schopen ani uchopit vnucující se skandalizující argument, že jedině soupeř by měl z atentátu prospěch, či zda Crooks není reinkarnací Oswalda… Ale i kdyby mu Kamala prokousnula v TV levé ucho, tak podle něj „hluboký stát“ má již dávno připraven další trumf. Rodáka z Bogoty, soudce Juana Merchana, který ho ještě před volbami zavře tak nějak „po americku“ jen na sto let. Co na tom, že za skutek, který americké právo explicitně nezná, ale Trump je přece Enemy of the State…



JUDr. PhDr. Jaroslav Kuba, CSc

Autor přednáší ústavní právo, více jak 30 let je advokátem (v současnosti mj.obhájcem učitelky Bednářové), někdejší právní poradce prezidenta ČR; jeho některé knižní práce: „Filosofie lidských práv a právo“, „Podezření:druhý Mnichov aneb pokus o dálkový výslech Gorbačova“, „Vytunelovaný listopad“