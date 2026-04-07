Jaroslav Kuba: Šícha aneb tuzemským „přátelům“ Posseltova SL se nesmí stát v cestě

K 65.výročí tzv.„odsunu“ se 29.11.2011 konala v ústeckém muzeu mezinárodní konference, organizovaná historikem z FF UJEP doc.Houžvičkou. Coby konstitucionalista jsem vystoupil na téma možných ústavněprávních následků zrušení prezidentských dekretů.Tuto konferenci se měl pokusit narušit kurátor připravované výstavy o „Našich Němcích“, tehdy mně ještě neznámý pan Šícha.
Podle mandátní smlouvy jsem jako advokát mj. hájil ekonomické zájmy University Jana Evangelisty Purkyně (UJEP), „spoluzakladatelky“ neziskovky Collegium Bohemicum (CB). Např. v r. 2013 jsem universitě zachránil 14.mil.Kč, které by jinak z ní vylákala jedna stavební firma. Končící člen Dozorčí rady (DR) v CB doc.S.na poradě rektora 22.2.2013 upozornil na, cit.:„dlouhodobou nemožnost rozkrýt hospodaření CB, zejména na neprůhledné nakupování exponátů pro připravovanou výstavu“. CB je mohla získat bezúplatnou půjčkou z depozitářů ústeckého muzea. Rektor byl rozhořčen, když mu zanedlouho p.Šícha s ředitelkou CB paní B.M. měli ukazovat třeba obnošené svršky a rozšmajdané polobotky jako draze získané exponáty o „Životě našich Němců“. Proto mne pověřil, abych v DR, které předsedal za „Společnost pro dějiny Němců v Čechách“ pan Mgr.V.H., zastupoval UJEP. Ředitelka CB ignorovala DR. Zástupkyně dalšího spoluzakladatele - Ministerstva kultury (MK) - si 31.3.2014 na správní radě (SR) stěžovala, že jim ředitelka CB nepodala zprávu o čerpání miliónové dotace za předchozí rok. Tím podle zákona zmařila její přidělení na následující rok (srov. § 221, odst.1 TrZ „hrubá nedbalost při správě cizího majetku ?“). Kvůli mediální kritice hospodaření CB se ředitelka obávala odvolání, a tak v ústecké mutaci MfD den před schůzí SR prohlásila, že mně jako „poradci prezidenta Klause přijde expozice málo pročeská, a proto usiluji o její odvolání.“ Dodávám, že ideová stránka expozice byla v kompetenci Vědecké rady CB, kterou však nejméně dva roky ředitelka nesvolala. Nelze vyloučit, že s kurátorem p.Šichou si tak mohli parametry expozice sami účelově vymýšlet. Náměstkyně z MK ČR paní JUDr. M. dne 15.4.2013 také informovala SR o negativním postoji českých paměťových institucí k politizaci CB. Mj. poukazovaly na medializované kontakty, které měli B.M. a p.Šícha s předáky SL Posseltem a Pannym dokonce v prostorách ústeckého muzea. Za všechny případy uvádím plátek Augsburger Allgemeine z 9.12.2011, v němž lze nalézt titulek: „Museumsdirektorin B.M. im Aussig, die zusammen mit ihren Stellvertreter Jan Sicha…mit Bernd Posselt…“ Paní.B.M., na snímku se stařečkem odsunutým z Ústí, kde měl snad pekařství, a slibujícím „ústeckému muzeu paní ředitelky podporu“. Augsburger Allgemeine jí mj. „povýšil“ na ředitelku muzea v Ústí. Zajímalo by mne, co oni dva, ale i předáci SL mu za takovou podporu slibovali v českém pohraničí. K této otázce mne vede vyjádření pana Peciny, předáka tzv.Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách. A to v LN 2.4.2011, když v rámci konkurenčního přetahování s Posseltovým SL uvedl cosi v tom smyslu, že stejnojmenný německý spolek jen bere peníze a příspěvky od sudetských Němců, ale stejně nic pro ně tady neprosazuje…
Dne 28.8.2014 byla svolána schůze SR CB. Podpořil jsem návrh DR uvedený jejím předsedou. O provedení auditu hospodaření CB, zaměřeného na účelnost výdajů z dotací. Což p.Šícha vzápětí důrazně odmítnul. Avšak k hlasování SR stejně nedošlo. Neboť ho zmařila ředitelka tím, že ani po roce u rejstříkového soudu nezajistila zápis 2 členů ze 3 v DR, a čtyř ze SR (§ 254, odst.2 TrZ: „kdo nepodá návrh na zápis zákonem stanoveného údaje do OR...bude potrestán..až na dva roky?).
V čase získaném po zmařené schůzi SR pan Šicha vyvíjel nátlak na rektora UJEP, a to zveřejněním výzvy k mému odvolání. Pan Patočka, se kterým Šícha a paní B.M. také působili jako poradci premiéra Sobotky, tuto výzvu ve svém plátku Deník referendum zveřejnil 23.9.2014. Na tomto místě si dovolím odbočit. Koncem roku 2009 jsem zastupoval senátory u ÚS ČR v řízení o souladu tzv. Lisabonské smlouvy s Ústavním pořádkem ČR (čl.87, odst.2). Díky tomu, co jeho předseda dr.Rychetský ( na kterého jsem podal námitku podjatosti, neboť při setkání s německým velvyslancem předjímal výsledek rozhodování) označil za „obstruování“, v mezidobí soudního jednání „Brusel“ náhle akceptoval požadavek prezidenta Klause. O výjimku pro ČR z Lisabonské smlouvy, stvrzující nedotknutelnost dekretů prezidenta Beneše. Když se Sobotka ujal „premiérování“, jeho snad prvním počinem bylo stažení české žádosti o tuto výjimku. Kdo mu to poradil? Ale zpátky.V rubrice čtenářských ohlasů na výzvu k mému odvolání, bojovníka s bolševikem (jak se sám označuje, když během Listopadu 1989 „spoluvedl“ na ústeckém „pajdáku“ stávku) pana Šíchu, podpořil někdejší místopředseda KSČM Jiří Dolejš. A to povzdechem na mojí adresu, cit.: „..kam až se dostaly klausovské klony bojující za národ..naše bábi by řekla fuj“
Pan Šícha ale už nemohl ani s jeho podporou zabránit kontrolní akci NKÚ č.14/10 v CB. Obsáhlá tisková zpráva z 15.12.2014 potvrdila řadu trestuhodných problémů s hospodařením. Mj. se v ní uvádí: „CB v žádostech o dotace na roky 2011, 2012 i 2013 neuvedla informaci o převodu části dotace na zahraničního partnera.. (srov. § 212/2 TrZ dotační podvod?).“
Neměl by p.Šicha raději dokázat, že to nebylo Českému centru v Mnichově, které sám založil a vedl? Na www. pamet naroda. cz/cs/sicha-jan-1967 by mohl také vysvětlit, odkud jako řadový zaměstnanec MZV, uvolněný pro „kurátorování“ v CB vzal peníze, když se, jak píše: „S manželkou přestěhovali do Prahy na Břevnov, kde později koupili starobylý dům“? Jde o čtvrť, kde nemovitosti jsou násobně dražší než v Ústí nad Labem.
Další exporadce premiéra Sobotky, pan Jakub Patočka na výročí „Listopadu“ zveřejnil proti mně namířený další Šíchův výtvor. V něm tvrdí, že jsem, cit.: „Významně ovlivňoval správní radu Collegium Bohemicum (CB), která se snažila pod vedením ředitelky B.M. vytvořit výstavu o našich Němcích.“ Dodává, že jsem se „dosti účinně snažil škodit instituci CB“.
Konstatuji, že jde o tvrzení bez jakéhokoli důkazu. Nicméně zaujme tvrzení, že „Jaroslav Kuba určil v Ústí agendu“. Co tím Šícha míní? Že snad mým přičiněním se Ústí nestalo baštou SL, jak mu to asi s p.B.M. slibovali? A tak mne napadá, zda se dnes Brno stalo pro SL náhradou za Ústí … V iDnes z 2.11.2016 jsem narazil na zprávu, že SR CB za předsednictví doc.K.K. osmi hlasy z devíti odvolala paní B.M.z funkce ředitelky. Téměř dva roky po vypršení mojí smlouvy s UJEP. Odešla „na lepší“, z neziskovky CB přešla do státního úřadu – stala se ředitelkou jednoho odboru na ÚSTR. Mj., ačkoli náměstkyně ministra kultury upozornila 31.3.2014, že vinou ředitelky nesmí MK ČR poskytnout CB na rok 2015 milionovou dotaci, tehdy nový ministr (a bývalý šéf ÚSTR Hermann) zákon údajně nerespektoval. A CB milionovou dotaci MK zaslalo…
Pan Vodrážka na Forum24 dne 15.2.2022 v článku „ÚSTR jako institucionální horor: Jak se vedení ÚSTR podruhé propracovalo k trestnímu řízení“, o ní napsal: „Bylo zajímavé sledovat, jak se antiinstitucionální politika ÚSTR stala atraktivní pro typy institucionálně neúspěšných osobností, jako byla například B.M., bývalá ředitelka CB, která kromě své nekoncepční práce zanechala dlouhodobé dluhy městu Ústí nad Labem, penále vyměřené Finančním úřadem pro Ústecký kraj a soudní spory se svou bývalou společností.“ Poslední, co jsem se o ní dozvěděl je, že měla být v roce 2022 z ÚSTR propuštěna …
Během dlouholeté advokátní praxe jsem se před soudy zúčastnil i projednávání kriminálních aktivit různých „offshore“ subjektů. Vzniklých, když vedení firmy svěřilo ad hoc vytvořenému subjektu činnost, kterou mohli zvládnout sami. Téma expozice „O našich Němcích“ je v českém pohraničí choulostivé. Už proto, že nikdo nepřipomíná např. Mnichovským diktátem nařízenou několikadenní lhůtu k vyhnání statisíců Čechů z pohraničí do „Resttschechei“.Jak se německý kancléř Hitler posmíval jím zmenšenému území Čech.
O to naléhavější bylo svěřit expozici zkušeným historikům a muzejníkům. Nikoli tehdy 32 leté politoložce. Nevím, jaké má Šícha pro tuto činnost předpoklady, když sám na netu uvádí, že za „komunismu“ po maturitě nastoupil jako učitel na Zvláštní školu v Ústí nad Labem. Zřejmě za sametově revoluční zásluhy na ústeckém pajdáku se vypracoval na MZV, jenž ho následně pověřilo jakýmsi „kurátorováním“ v CB. Po odchodu této dvojice z CB, a náročné konsolidaci příprav, etc., byla po čase otevřena zmíněná expozice. Ústecké muzeum dnes také zajištuje její standardní provoz. Nedokazuje to zbytečnost zřízení oné neziskovky CB, plýtvání dotacemi, dary, apod.? Snad také zmizí její název. Traduje se, že protektor Neurath na dotaz Hitlerova kancléře Lammerse, proč neuzavřel české vysoké školy natrvalo slíbil, že za tři roky Čechům dá jen nějaké Collegium Bohemicum..Komu tím tvůrci názvu oné neziskovky chtěli udělat radost?
Na tomto příběhu jsem se přesvědčil, že se tuzemským „přátelům“ Posseltova SL se nesmí stát v cestě. Neboť na výročí „Listopadu“ pan Šícha v Patočkově Deníku referendum vyvěsil pamflet s bombastickým titulkem „O jednom českém marx-leninském pokusu zrušit lidská práva“. Autor v něm tvrdí, že se, cit.:„bolševici pokusili o bolševickou alternativu k myšlence univerzálních lidských práv, kterou zastávala Charta 77, přičemž tento pokus v roce 1985 učinil Kuba, když na jejich zadání zrušil lidská práva, aby se tím prohloubila totalita..“ Neboť tak to prý podle pana Šíchy vyplývá z textu autoreferátu (AR) k mojí kandidátské disertaci z roku 1985.Nevím komu vděčit, že na Wikipedii se objevilo moje jméno, a pod zavádějícím textem je odkaz na tento Šíchův pamflet. Snad nedávno zesnulému šéfovi tuzemského landsmanšaftu Pecinovi? O něm jsem se dočetl, že také redigoval hesla na wiki…Což by mohlo vysvětlovat, proč hesla ryze českých lokalit nesou od jisté doby v závorce německou zkomoleninu jejich českého názvu. Dobrý nápad jak podsunout nejenom dítkám školou povinným představu, že to tu v minulosti bylo vlastně všechno německé…
Patočka odmítnul vyhovět mojí výzvě ke zveřejnění reakce. Proč ne, když tiskový zákon (46/2000Sb.) stanoví osmidenní lhůtu k uplatnění výzvy, aby vydavatel povinně zveřejnil reakci. Deník referendum nesleduji, a o Šíchově pamfletu jsem se dozvěděl s ročním zpožděním. A tak jen stručně a pro pořádek vyvracím jeho nepravdivá tvrzení:
Za prvé, Šichovo tvrzení, že z autoreferátu (AR)„vyplývá, že jsem chtěl v roce 1985 nahradit univerzální lidská práva, kterých se dovolávala CH 77 subjektivními právy“ vyvrací text z AR na str. 2 a 9. Píše se, že subjektivní práva je pouze pracovní pojem, mj. alternativní pojmu ze západní literatury „osobní práva“, jenž druhově označuje práva objevující se v historicky různých pojetích a pojmenováních - lidská, občanská, substanciální, základní apod.
Za druhé, Šichovo tvrzení, že si mne kvůli tomu v minulém režimu, cituji: „všimli Američané a pozvali do USA“ vyvrací dokumenty z roku 1988 o pozvání USIA na Columbia University v New Yorku k dlouhodobé výzkumné stáži k problematice shodné se zaměřením mojí aspirantury, a to k „filosofii práva a lidských práv“.
Za třetí, Šichovo tvrzení, že z AR „vyplývá, že si mne pěstovala privilegovaná bolševická instituce, abych konal na její zadání“ vyvrací fakt, že jsem byl řadovým aspirantem prof.J.M., vedoucího katedry filosofie na FF UK,
Za čtvrté, Šichovo tvrzení, že z AR „vyplývá, že si mne „bolševik hýčkal“ vyvrací, že když jsem byl propuštěn do domácí léčby po fatální autonehodě z „náhlé technické příčiny“, přišel mne do bytu vyslýchat pracovník kontrarozvědky kpt.JUDr.Vrubel. A to kvůli podezření z vazeb na Chartu 77 a V.Havla mne zapsal do svazku StB jako sledovanou osobu. Mj. dotyčný se kolem roku 2000 stal podezřelým z vraždy kolegyň v jedné pražské Advokátní kanceláři a po zatčení spáchal sebevraždu...
Za páté, Šichovo tvrzení, že jsem „…dosti účinně škodil CB“ vyvrací fakt, že jsem jako člen DR kvůli důvodným podezřením na hospodářské delikty (následně potvrzeného Kontrolním závěrem NKÚ) byl de facto povinen navrhnout alespoň provedení auditu k účelnosti čerpání dotací v CB. Je zarážející, že NKÚ ve své zprávě konstatuje znaky skutkové podstaty několika trestných činů, za což se v takových případech obrací na OČTŘ. Avšak v případě paní B.M. tak neučinil, a o pana kurátora se už vůbec nezajímal…
