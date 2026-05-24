Vladimír Ustyanovič: Dezinformační pojmologie pana prezidenta Petra Pavla

24.05.2026 9:03 | Komentář
Úvodem si dovolím citovat Sokrata: „Největší dilema demokracie spočívá v tom, že hlas nevzdělance má stejnou váhu jako hlas mudrce.“ Protože většina lidí se nerozhoduje přemýšlením, ale ovlivněním, nereagují na myšlenku, jen ji opakují. Nevyptávají se po vůdci, jen touží patřit k většině, nehledají pravdu, honí se za lží, která jim dodává pocit pohody.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Shromáždění Společně za Ukrajinu! Ke čtvrtému výročí vojenského vpádu Ruska na Ukrajinu

Pan prezident prohlásil, že by NATO mělo ukázat zuby, které podle mě nemá. Zopakuji někdejší vyjádření francouzského prezidenta Macrona, že NATO je v klinické smrti. Dále prohlášení prezidenta Trumpa, že NATO je papírový čert. Dle mého názoru vedení NATO připomíná senilní spolek generálů, mnohdy ve vysokém důchodovém věku, kteří se modlí, aby válka nebyla a jejichž práce má charakter tiskových prohlášení. Český prezident dále pokračuje, jako by byl člen spolku „manipulátoři“, kdy hovoří o anexi Krymu. Na Krymu proběhlo referendum, které bylo v souladu s ukrajinskou ústavou. Dovolím si opravit pana prezidenta, jedná se o zákonnou anexi Krymu. Další lehká mystifikace Pavla, NATO stanoví, že útok proti jednomu členovi je brán jako útok proti všem členům Aliance. Pan prezident asi zamrzl v dobách Varšavské smlouvy, kdy toto platilo pro všechny členy paktu, ale tady zapomněl dodat, že členové NATO jsou povinni pomoci pouze dle svých možností. Například někdo dodá humanitární pomoc, někdo dodá deky atd. Nevím, co by dodali takzvaní černí pasažéři NATO, tím myslím pobaltské státy, které létají například na dopravních dvouplošnících AN-2 sovětské provenience nebo na L-410 české výroby. Mimo jiné - tyto detaily jsem rozebral v jednom z předchozích komentářů.

Jen pod čarou, ani americký prezident Trump, ani čínský prezident Si Ťin-pching nevnímají Rusko jako hrozbu. Dokonce jeden z nich nazývá Putina svým přítelem a druhý ho bere jako obchodního partnera, na rozdíl od našeho likvidátora české ekonomické diplomacie Petra Pavla. Ten je pro Čínu nežádoucí osoba viz kauza dalajláma a pravděpodobně taky pro Spojené státy, kde by ho mohli zatknout pro dvojitou urážku prezidentského majestátu. Nevím, o jaké síle NATO v rozhovoru s deníkem The Guardian prezident mluví, například že by NATO mělo sestřelovat ruská letadla a drony, přičemž většina všech dronů, které byly sestřeleny na území pobaltských států a Polska, byla ukrajinská. Omlouvám se, ale tyto manipulativní techniky Petra Pavla, které mají vybudit nenávist k Ruské federaci, jsou trochu chudé duchem.

A nyní důležitá fakta. Ruská federace má prokázanou schopnost rychle uvést do bojové pohotovosti vybrané jednotky v rámci takzvaných bleskových prověrek bojové připravenosti. Jako příklad mohu uvést situaci z roku 2014, kdy prezident Putin nařídil bojovou pohotovost a během několika hodin bylo připraveno 65 000 vojáků a 5 500 bojových vozidel. Podobná prověrka byla nařízena i před anexí Krymu.

Závěr: Rusko je schopno velmi rychle aktivovat značné síly pro lokální obranné nebo rychlé operační úkoly. Můj názor, prezident Pavel by měl držet bobříka mlčení a neměli by ho pouštět na žádné summity, neboť „slovní perly“, které z něho padají, by vydaly na samostatnou protivlasteneckou publikaci.

Zdroje: The Guardian, diplomat Miroslav Polreich, Wikipedie, historické zdroje.

