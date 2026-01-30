Jaroslav Sochor: Kdo uteče, vyhraje

Mnozí to mají za důkaz prezidentské uvážlivosti, jiní za zbabělost. A najdou se tací, kteří se domnívají, že se v Pavlovi probudil instinkt bolševického rozvědčíka, který kdysi přísahal věrnost socialismu a Putinovi. Proč? Dokázal rozeštvat českou politickou společnost až do nebeských výšin. A to dokonale a nenávratně. Rozpoutal hysterickou válku mezi koalicí a opozicí.
Premiér, vláda a většina parlamentu tvrdí, že prezident porušil ústavu tím, že odmítl jmenovat pana Turka ministrem. Opozice naopak volá po pádu vlády. Proč? Protože tato vláda k jejich naprostému šílenství skutečně vládne přesně podle svých předvolebních slibů, což je v našem politickém rybníčku věc nevídaná.
Kdo je vinen současnou situací?
Anketa
Kdo je vinen současnou situací?
Pavel musel vědět, co jeho proslov způsobí, když třaslavým hlasem volal o pomoc lid i ozbrojené složky: „Bé, bé, bé. Macinka mi vyhrožuje, že nepojedu na summit. Je na mě zlý. Drzý. Neomalený. Hulvátský. To se nedělá. Národe, pomoz!“ Vrcholem všeho je, že prezident tento spor nenechal v rovině politické, ale postoupil věc policii, aby prošetřila, zda nejde o trestné vyhrožování. Skutečně se hlava státu, generál a rozvědčík, cítí tak ohrožen slovy Petra Macinky, která mu byla tlumočena jeho poradcem, že za sebe musí nechat bojovat vyšetřovatele? Nebo je to jen další profesionální metoda, jak nepohodlné lidi umlčet a zdiskreditovat pomocí státního aparátu?
A to, že následně rychle odešel neznámo kam, snad mělo dokumentovat, jak strašně se Macinky bojí? Bojí se snad o svůj život?
Prezident přece není zbabělec. To by nemohl dělat rozvědčíka. Bolševici potřebovali jen skutečné chlapy. Někoho, jako je Pavel. Solidně vypadající člověk, osoba, která vzbuzuje respekt a důvěru. Rozvědčíci nejsou uplakánci. A to Pavel rozhodně není. Prezident má být vždy nad věcí. Ve zlých dobách má národ uklidňovat, sjednocovat a chlácholit. A teď je doba zlá. Velmi zlá. Snad nejhorší, co kdy byla. A co dělá prezident? Vzkazuje nám, že s takovými, jako je Macinka, se vůbec nebaví. To je vše. Z ciziny nevidí, co se v Česku děje. A zajímá ho to vůbec? Nebo ho to těší?
Mnozí politici jsou přesvědčeni, že Pavel zahájil kampaň za své znovuzvolení. Mnozí si ale myslí, že válečný ryk a temné chování prezidenta jen dokazuje, že být vychován jako bolševický rozvědčík je něco jako mít rakovinu. Ta taky nejde odpracovat.
Co by měl udělat skutečný prezident? Měl by si zavolat premiéra a sdělit mu, že se jeho ministr chová nevhodně. Může žádat o jeho potrestání nebo sdělit národu, že některý člen vlády nejedná podle protokolu. Pokud ale zvolil formu tyátru, která roztočí neudržitelnou hysterii, pak jsou jen dvě možnosti: Buď je prezident politický hlupák, nebo aktivní rozvědčík. Nevím, čemu dát přednost.
Jaroslav Sochor, Žleby
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.