Alena Maršálková: Kauza českobudějovického Autis Centra rok po jeho neúspěšném násilném převzetí

Více než rok leží policistům na stole trestní oznámení na Milenu Urbanovou, spoluzakladatelku a ředitelku českobudějovického Autis Centra, zařízení pro děti s autismem. Ani po 12 měsících nebyla vyzvána policií k podání vysvětlení. Policie pořád přešlapuje na místě a Milena Urbanová se nemá šanci očistit, a naopak docílit toho, aby byli potrestáni ti, kteří to všechno zosnovali.
Přitom právě skutky uvedené v tomto trestním oznámení použila politička, která šéfuje sociálním službám k tomu, aby mohla Centrum doslova „vyhodit“ bez udání důvodů z městských prostor v Plzeňské ulici.
Řeč je o Lucii Kozlové, náměstkyní hejtmana pro sociální služby Jihočeského kraje a zároveň radní pro sociální oblast města České Budějovice. V době, kdy se začal psát příběh tohoto zařízení působila v barvách ODS, dnes už je posilou Kubova hnutí Naše Česko. Ale je to už její třetí politické angažmá, začínala v hnutí ANO.
Lucie Kozlová je politička, která šéfuje sociálním službám v celém kraji a také ve městě České Budějovice. Ona předkládá všechny materiály týkající se sociálních zařízení, přidělování dotací, obsazování ředitelských postů, k projednávání a schválení jak na radě a zastupitelstvu města, tak i kraje. A už všichni dobře víme, jde o jednobarevné vlády bývalých i současných členů ODS, takže co předloží, to jí ostatní hlasovací političtí roboti schválí.
Co Lucii Kozlové nebylo a není moc „po chuti“ je to, že nemá tak velké pravomoci v soukromých sociálních zařízeních. Tam provádět personální čistky, kterými je v celém kraji známá, nemůže.
Jedním z těchto zařízení je také českobudějovické Autis Centrum, kterému šéfuje jeho spoluzakladatelka Milena Urbanová. Bohužel už od začátku si nepadly do oka a komunikace mezi oběma vázla, což náměstkyně těžce nesla, protože neměla přehled, co se v něm děje.
Centrum bylo super rozjeté, zařízené, mělo své sponzory, fungovalo, jen paní ředitelka byla tak nějak navíc, protože to byla ona, a ne politička Kozlová, která sklízela slova uznání. A tak se zrodil plán, jak se jí zbavit. Pár zaměstnankyň se rozhodlo Centrum násilně převzít. Nové vedení „oddané“ náměstkyni Kozlové by pak dál poskytovalo služby, ovšem pod jejím vedením.
Jenže se „děvčata“ přepočítala, nebo měla špatné právní rady, protože převzetí v únoru 2025 se jim nepovedlo a zakladatelky Urbanové se nedokázaly zbavit.
Úkol zněl, zničit Centrum finančně a ředitelku nahlásit na policii
Organizátorky násilného převzetí vše „za tepla“ nahlásily náměstkyni Kozlové, včetně toho, že tvrdily, že tam přestaly fungovat služby, že jsou rodiče nespokojeni a také podaly na paní Urbanovu trestní oznámení. A nechyběl jak jinak v Jihočeském kraji, ten správný mediální humbuk, jak je to v tom Autis Centru hrozné a náměstkyně Kozlová v roli spasitelky ho zachrání.
V trestním oznámení je uvedeno 9 skutků, kterých se měla ředitelka Urbanová dopustit. Šlo o neoprávněné využívání majetku organizace k soukromým účelům, porušení podmínek darovací smlouvy, absence odpovídající účetní dokumentace k využívání služebního automobilu, pochybné faktury za náhradní díly, absence výběrových řízení při investicích, zneužití veřejných financí, nepřiměřeně vysoké odměny za práci sociálního pracovníka, bossing a nevhodné jednání vůči zaměstnancům, neoprávněný přístup k e-mailům zaměstnanců a fiktivní smlouva o dílo.
Politička uvěřila všem tvrzením proti ředitelce Urbanové, aniž by se zajímala o její názor, nebo žádala vysvětlení. Neověřila si obvinění uvedena v trestním oznámení a hlavně, nepočkala na výsledky policejního šetření. Kalkulovala s liknavostí policie, s tím, že než dojde k nějakému závěru, Autis Centrum prostě skončí.
Trestní oznámení použila náměstkyní jako argument pro výpověď z nájmu městských prostor v Plzeňské ulici do konce října 2025. Zároveň se Kozlová postarala, aby Centrum nedostalo v daném roce ani korunu dotací od města, a to i přesto, že v zařízení využívají služby i českobudějovičtí občané. Ročně to bylo asi 900 tisíc korun na podporu více jak 100 dětí.
Když to nevyšlo s Autis Centrem, založila se AUTISIA
V dubnu 2025, jen dva dny poté, co Autis Centrum dostalo od města výpověď z nájmu, založily bývalé členky správní rady, tedy ty, co chtěli převzít vedení Centra a bývalá vedoucí stacionáře spolek AUTISIA a ten se stal 30. května 2025 zakladatelem zapsaného ústavu Autisia. Ze všech informací, které se nám podařilo za ten rok sesbírat se dá s čistým svědomím konstatovat, že šlo o připravený komplot!
Kraj poté AUTISII zaregistroval hned tři sociální služby, ranou péči, sociálně aktivizační službu a odlehčovací službu, později pak stacionář. Lucie Kozlová už zapsanému ústavu vyjednala půjčku ve výši 1 a půl milionů korun. Jihočeský kraj pak poskytl zařízení dar, movité věci v hodnotě cca 448 tisíc korun. A také zařídila schválení dotace od města České Budějovice ve výši 250 tisíc korun, podle uzavřené smlouvy mimo jiné na operativní leasing a pohonné hmoty.
Několik měsíců měla AUTISIA pronajaty městské prostory v Tylově ulici. Pak město zveřejnilo oznámení o pronájmu prostor v Plzeňské ulici, které jsou určeny výhradně pro poskytování sociálních služeb s poruchou autistického spektra. Takže náměstkyně Kozlová klienty Autis Centra vyštvala, aby prostory v Plzeňské znovu pronajala, pro stejné služby! A tohle to její divadlo, intriky a šarády jí všichni spolustraníci v radách i zastupitelstvech bez řečí schválili!
Z registru smluv se dozvíte, že v září schválil Jihočeský kraj AUTISII, z.ú dotaci ve výši 6 milionů korun na podporu sociálních služeb pro lidi s autismem, tedy ještě před tím, než se nastěhoval do prostor v Plzeňské ulici.
Městské prostory v Plzeňské ulici má AUTISIA pronajaty na dobu neurčitou od 10. listopadu 2025 za roční nájem 528 720 korun.
Další finanční prostředky získala v letošním roce. Nejprve šlo o návratnou finanční výpomoc ve výši 3 373 000 korun, kterou by ovšem měla vrátit a pak o neinvestiční dotaci ve výši 3 045 000 korun, obojí od Jihočeského kraje.
Milena Urbanová to zvládla, Autis Centrum jede dál
Pro své klienty našla vyhovující a velmi příjemné prostory, které všichni zaměstnanci společnými silami upravili pro potřeby dětí s autismem. Na sociálních sítích nedávno zveřejnila komentář, který by si měli přečíst všichni.
„Lidé by měli vidět tu spoušť, která po rozhodnutí města o výpovědi z městského objektu zůstala v Autis Centru. Po výpovědi z městských prostor jsme museli prostory čtyř sociálních služeb vyklidit a vrátit do původního stavu.
Přitom téměř vše bylo vyrobeno na míru – z darů lidí, ze sbírek a z práce mnoha dobrovolníků. Pro rodiny s dětmi s autismem to nebyly jen místnosti, ale bezpečné a funkční zázemí, které vznikalo roky. Náměstkyni ani radu města to ale zjevně nezajímalo. Ani nezvedli telefon, neodpověděli na email. Paní primátorka strčila hlavu do písku hned od začátku. Snad se paní náměstkyně také bojí?
A paradox? Objekt byl následně znovu pronajat službám pro lidi s autismem. A na jejich vybavení poskytlo město i kraj další veřejné peníze.
Takto se u nás hospodaří s prostředky, které pocházejí od veřejnosti. To, co lidé vybudovali z darů a sbírek, přišlo vniveč – a vše se financuje znovu. Jak to napsali už lidé z jiných služeb, kterým se stalo něco podobného,“ napsala.
Hlavu do písku asi strčili i policisté, protože ani po roce Milenu Urbanovou ještě nepozvali k podání vysvětlení. Ona také podala trestní oznámení pro pomluvu, násilné vniknutí do objektu, ohrožení chodu služeb a poškození dobrého jména Autis Centra a její osoby, ale ani o stavu tohoto vyšetřování nemá žádné informace. Liknavý přístup policie vyvolává mnoho pochybností…
Dokážeme si vůbec představit, že to může potkat každého z nás? Podat trestní oznámení může kdokoliv a zničit vám život jak osobní, tak profesní je pak velmi snadné.
Říká se, že na každého jednou dojde. Já tomu věřím a také, že to bude brzy. Už na podzim se o vaše hlasy bude ucházet i Lucie Kozlová, pravá ruka hejtmana Martina Kuby, který jen tak mimochodem o kauze Autis Centra moc dobře ví a nic neudělal. Je také posilou Kubova hnutí Naše Česko. Toho hnutí, které hlásá, že bude dělat politiku pro lidi a poctivě. Zeptám se? Jak mohou dlouholetí politici ODS, kteří se dopustili jednání jako náměstkyně Kozlová, dělat politiku poprvé pořádně? K tomu přece nestačí vyměnit stranický dres. Není to jen výsměch, nám voličům?
