Jiří Baťa: Na „kdyby“ se nehraje!

Nechci malovat čerta na zeď, nechci být pesimista, ale ani optimista, spíše zdrženlivý a nervozní realista, přesto jistota, že druhé kolo bezpečně vyhraje Miloš Zeman neexistuje. Sice nevím kdo to říkal, ale aniž bych tím chtěl někoho urážet, ten dotyčný řekl, že „lidé jsou prý (myšleno povahově) různí, převážně však blbí“. Zde mám na mysli hlavně lidi, kteří dají na výzvu „svých“ neúspěšných kandidátů, kteří vyzývají dát hlasy J. Drahošovi.

„Blbí“ také proto, že nerozhodují sami za sebe, vlastní hlavou, ale na popud a výzvu někoho, který na rozdíl od „blbého“ občana z toho bude mít osobní prospěch. Nejde tu o podobnost čistě náhodnou, že „tito“ lidé budou ochotni volit pana Drahoše na popud někoho jiného stejně, jako o post prezidenta usilující pan Drahoš, který ani ne tak z vlastní dobromyslné motivace a vlasteneckého cítění, jako spíš na základě významného postrkování a falešné podpory lidí, kterým vůbec nejde o osobu pana Drahoše (protože místo něj by to mohl kterýkoliv jiný z kandidátů), ale o naději, že bude tím, kdo může definitivně odstranit nežádoucího Miloše Zemana z Pražského hradu? Úsilí už k tomu bylo vynaloženo už víc než dost, že?

„Blbí“ lidi také proto, že jim vůbec nedochází, že v případě zvolení Drahoše nebude sloužit ve prospěch občanů, ani těm, kteří jej budou volit, jak se jim snaží namluvit, ale bude sloužit havloidům, pradoláskařům, pražské kavárně, přizdisráčům a dobroserům, podle kterých bude „Drahoš skákat, jak oni budou pískat!“ Ne snad, že by tito lidé měli až tak mimořádnou moc, ale proto, že tím realizují své prozápadní sny a ideály, kterým po tzv. „hadráku“ v 89 roce zasvětili svůj život. Nejde jim o žádnou pravou demokracii, ale především si zachovat již získané postavení, výhody, chránit lidská práva, bezmeznou svobodu, volnomyšlenkaření, svobodu slova a projevu, jak jim slibuje a nabízí západní liberální demokracie, kterou jim už dříve nabídl a také přislíbil Václav Flaška Havel.

Tím se dostáváme do bodu, kde není od věci použít to vzpomínané „ kdyby“, protože i s touto až nebezpečně reálnou eventualitou, je také nutné počítat. V takovém případě je třeba brát v úvahu nejen to, že Jiří Drahoš bude prezidentem, ale že tato skutečnost také zcela jistě způsobí nepředstavitelný chaos ve společnosti a zemětřesení v politice. „Kdyby“ totiž prezidentské volby vyhrál Jiří Drahoš, změní se především orientace mezinárodní politiky, která bude výrazně prozápadní, se silnou podporou politice USA, NATO, EU a také Bruselu, projeví se změna a výrazný politický odklon od nezištné, užitečné ekonomické spolupráce s východem (Rusko a Čína), otevření se merkelovsko-macronovsko- bruselské migrační politice, dehonestace všech dosažených výsledků a úspěchů z éry M. Zemana atd.

To všechno v případě, „kdyby“ vyhrál J. Drahoš, který se rád představuje jako pan „slušňák“, inteligent a intelektuál s titulem profesora, nezdvořile, nekorektně a snad i drze vyjádřil o svém rivalovi Miloši Zemanovi když říká: „Rád bych se lidí zeptal, proč si myslí, že Miloš Zeman je zrovna politik, který je ochrání nebo který údajně zastává jejich zájmy. Z mého pohledu je výsostný intelektuál, člověk, který v životě fyzicky nikdy nepracoval a z mého pohledu ani moc nemůže běžným lidem rozumět. Je to takový paradox. Miloš Zeman, který snad v životě nepřeřízl pilou prkno a neví, co je běžná fyzická práce, tak údajně rozumí lidem.“ Toto vyjádření je stejně hloupé, jako když zpěvák Klus říká, že nevidí žádné voliče M. Zemana. Také asi proto dal hlas právš panu Drahošovi.

Takové vyjadřování je opravdu hluboko pod úroveň člověka, který se uchází o post prezidenta republiky. Nebudu daleko pravdy když řeknu, že jsem od pana Drahoše na adresu Miloše Zemana neslyšel vůbec nic pozitivního přesto, že pan Drahoš stále hovoří něco o slušnosti apod. Má-li pan Drahoš na M. Zemana takový názor není od věci se jej také zeptat, proč se tedy těch lidí nezeptá, když s nimi vede tak srdečné rozhovory, resp. kolik on přeřízl pilou prken, kolik toho on fyzicky odpracoval a nakonec, proč zrovna o něm, když už ne o M. Zemanovi, bychom si měli myslet, že zrovna on je ten vyvolený politik, který lidi ochrání a který bude hájit jejich zájmy? Notabene při vědomí, kam směřují jeho ambice, jeho mysl, zájmy a celkové směrování v případě výkonu funkce prezidenta ČR.

Kdyby se ovlivnění lidé rozhodli volit pana Drahoše, kdyby se pak stalo, že pan Drahoš vyhraje nad M. Zemanem a kdyby se, nedej bože, naplnily a uskutečnily

všechny uvedené prognózy, pak už žádné kdyby nebude, ale přijde doba, kdy budeme litovat, že vůbec nějaký listopad 1989 byl a někteří snad, že se vůbec narodili. Protože případná éra s prezidentem Jiřím Drahošem znamená konec české státnosti, národní identitě a v neposlední řadě konec existence a svébytnosti samotné České republiky. Pánbůh s námi a zlé pryč!

