Jiří Halík: Dokud budeme mít arogantního Prouzu, nebudeme mít prý drahotu

Když pak ještě k tomu zjistíte, že například v 1. čtvrtletí 2025 dosáhla Praha průměrné mzdy 62 472 Kč, zatímco Karlovarský kraj měl 39 642 Kč a vy jste z toho kraje tak… nechám na každém čtenáři, abych nebyl nařčen, že vyvolávám nepokoje.
Opravdu si někdo myslí, že v Praze se už nežije tak blaze a proto musí mít v porovnání s nejnižší průměrnou mzdou rozdíl více jak 20 tis. Kč? Jistěže průměr v Praze zvedá to, jsou v ní zejména sídla firem s vedoucími manažery, kteří pod 80 tisíc nejdou.
To třeba takový arogantní prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza je se svým platem určitě přes 100 tisíc + odměny. Je lobbista. SOCR ČR je organizace nezávislá na žádné instituci ČR. Je to dobrovolné sdružení podnikatelů a firem, které si samo určuje své cíle a řídící orgány. Prouza se řídí pořekadlem, “koho chleba jíš, toho píseň zpívej“. A čím víc platí, tím více Prouza falešně zpívá. Co je k tomu potřeba? Kačení žaludek, hroší kůže, nebo pracovní Dress code z teflonu.
A když si dáte dohromady ty potřeby takového člověka, tak vám z toho vyjde citace Tomáše Prouzi.
„Drahota v Česku? Ani náhodou. Srovnali jsme růst průměrné mzdy a cen 25 základních potravin podle spotřebního koše, rok 2019 (tedy poslední předkrizový) oproti současnosti. Výsledek? Průměrná mzda plus 44,9 %, cena základních potravin 18,6 %“
Nevěřím, že mi to vyvrátí. Jednak je na to potřebná inteligence a schopnost v oblasti ekonomie, i když má VŠE, marketingu a hlavně základů matematiky ZŠ.
Arogance a chamtivost dokáží u takových lidí potlačit veškeré ekonomické poučky. Jejich heslo je, že pravda a láska musí zvítězit lží a nenávistí.
Takže podle jeho vyjádření o drahotě v ČR jsem o něm došel k mému názoru. Ale každý má právo na svůj názor.
Je to usvědčený lhář. Člověk postrádající jakoukoliv empatii. Hovoří o nárůstu cen 25 základních potravin.
Na základě dostupných informaci:
Mezi 25 základních (tedy primárních nebo nejzdravějších) potravin patří ovoce a zelenina (bobule, listová zelenina, avokádo, brambory, rajčata, kořenová zelenina), celá zrna a luštěniny (rýže, oves, fazole, čočka), ořechy a semena, živočišné produkty (ryby, vejce, řecký jogurt), zdravé tuky (olivový olej) a další speciální potraviny jako česnek, zelený čaj, houby, mořské řasy nebo koření jako kurkuma.
Nechám na každém z vás, jak dlouho se tím budete živit.
Nazval bych to Prouzova dieta.
Nevím jak vy, ale mě zajímají veškeré spotřebitelské ceny.
Prouza zřejmě chyběl, když se brala procenta. Látka matematiky ZŠ. Tak jsem mu to spočítal a nejen jemu. Vycházím z jeho porovnání od roku 2019 a výše inflace spotřebitelských cen v to období.
|Rok
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|2025
|Inflace v %
|1.028
|1.032
|1.038
|1.151
|1.107
|1.036
|1.027
|Nákup v Kč
|102.80
|106.09
|110.12
|126.75
|140.31
|145.36
|149.29
Růst základních potravin není, jak uvádíte 18, 6 %, ale 49,29 %. Ten nárůst byl jak pro chudáky, tak boháče stejný. Ale chudí to odskákali.
Tedy jen na spotřební potraviny vyšší, než nárůst průměrných mezd 44,9 %.
Míra inflace v České republice (průměrný roční index spotřebitelských cen)
2019: 2,8 %
2020: 3,2 %
2021: 3,8 %
2022: 15,1 %
2023: 10,7 %
2024: 3,6 % (odhad na konec roku)
2025: 2,7 % (předpoklad)
Pokud definujeme hranici chudoby evropsky srovnatelně – jako příjmy pod 60 % evropského mediánu po zohlednění cen v jednotlivých státech (parita kupní síly) – trpí relativní chudobou přes 21 % českých domácností. Jsme zhruba v průměru EU, nikoli na špičce.
Když se hranice evropské relativní chudoby nastaví přísněji (na 50 % evropských mediánových příjmů), spadá pod ni 10,3 % Čechů. I v těchto úžeji nastavených příjmových indikátorech jsme pouze v lepším středu EU.
POZOR, to je hrubá mzda.
Medián ČR je 41 115 Kč v roce 2025. Z toho 60 % je 24 669 Kč, tj. 20 661 Kč + žebračenka od vlády.
Ale to pod rozlišovací schopnosti prezidenta Prouzy.
Jak tedy asi žije Martin Prouza vzhledem k jeho sdělení o inflaci.
- Platí jenom za jídlo. A to jenom, pokud to nemůže napsat na svaz.
- Bydlí v jeskyni, protože nepočítá s placením nájemného a hypotéky. Má na to stavební povolení?
- Žije na základě bývalého komunistů a nynějšího hesla EU "Poručíme větru dešti. " To znamená, sprchuje se deštěm, chytá vodu do kbelíku a vněm bez saponátů umývá nádobí
- Svítí si svíčkou a petrolejem. A vydrží na WC až do práce, kam si odskakuje mezi sbíráním klestí a přikládáním pod oheň.
- Ohřívá se ohněm, který neustále udržuje a jen občas od něj odskočí do práce, aby hájil zájmy majitelů supermarketů. Vždy vypustí perlu a schová se v jeskyni.
- Tutlá nám jedno tajemství. Byl viděn, jak si vaří kafe v práci a přenáší v termosce. Do své luxusní sluje se vrací osprchován z práce a s nabitými bateriemi do mobilu, a notebooku.
A jak je to s inflací?
- Deloitte uvádí nárůst průměrného nájemného v Česku mezi lety 2014 a 2024 o 108 %, což odpovídá průměrnému meziročnímu růstu zhruba 7 %. V roce 2025 se očekává pokračování růstu nájmů,
- Vodné a stočné. Procentuální nárůst (přibližný):
- Z 80 Kč/m³ (2017) na 134 Kč/m³ (2025) činí nárůst přibližně 67,5 %.
- Mezi lety 2021 a 2025 například celkové spotřebitelské ceny elektřiny vzrostly z hodnoty 105,4 na 172,3, což představuje nárůst o přibližně 63 %.
- Plyn není uváděn v %, ale: moje zkušenost s platbou plynu 28 Kč/m3 – Paráda. 2023.
- A máme se na co těšit – emisní povolenky, zlodějina na obyčejné lidi.
Inflační kalkulačka
Na co vám v roce 2017 stačilo 100 korun, na to byste v roce 2024 potřebovali 147 korun. Průměrná meziroční inflace mezi zadanými léty dosáhla hodnoty 5,63 %.
