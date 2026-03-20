Jiří Halík: Krizová komunikace pro občany, nebo Bretschneiderovo UCHO pro Rakušanův KRIT

Podle Rakušana občané v nečekaných situacích – jako jsou povodně, bombové výhrůžky mířené na školy či energetický blackout – oprávněně očekávají, že je bude stát informovat prostřednictvím této komunikace.
Nikde v dostupných zdrojích jsem nenašel konkrétní práci pracovníků týmu KRIT při povodni 2022.
Jedině, že by tento tým komunikoval s občany tak kvalitně, že si jejich komunikace nikdo ani nevšiml.
Předchozí vlády neměly žádný podobný KRIT a přitom zvládaly v rámci schopnosti a neschopnosti jednotlivých státních zaměstnanců živelné pohromy, povodně, 1997 – prožil jsem na vlastní kůži, bydlím u řeky Moravy 100 m a měli jsme v domě 2 m vody. Dcera bydlí v patře, takže jsme měli kam utéct. Na lodičce, ne z KRITU, nás hasiči a dobrovolní hasiči zásobovali vodou a chlebem. Tomu, kdo nemá plynový vařič ani KRIT nepomůže. Naše sousedy z vedlejší ulice z přízemních domků zachraňovali vrtulníky. Žádný KRIT, schopní místní lidé od složek státu. A po povodni stejně nastupuje pojišťovna, nebo jednání s místní správou. Covid a další krizové situace státu.
Jak ukazují zkušenosti, hraje roli MV v součinnosti ostatními zainteresovanými ministerstvy. Zejména obrany a zdravotnictví. Zde je dost náměstků a úředníků.
Ale hlavně místní správa.
Stejně v terénu jsou nejdůležitější hasiči, kteří jsou finančně nedocenění. Kromě hlavní činnosti hašení požárů, jsou využíváni od dopravních nehod, honění dobytka po havárie v okolí silnic až po povodně a jiné živelné katastrofy.
V součinnosti s policií a armádou. Žádný KRIT to nikdy nevyřešil.
Vláda ČR má Krizový plán, který je základním strategickým dokumentem pro zvládání vážných nevojenských (živelní pohromy, havárie, pandemie) i vojenských krizí. Plán obsahuje analýzu rizik, postupy krizového řízení a plány nezbytných dodávek, a to podle zákona č. 240/2000 Sb. Za přípravu zodpovídají ministerstva, kraje a obce, sjednocuje je Úřad vlády a Hasičský záchranný sbor.
Místní samosprávy mají povodňové plány. Dokumenty, které definují organizační a technická opatření nezbytná k odvrácení nebo zmírnění škod na životech a majetku během povodní. V České republice existují plány pro obce, kraje, ale také povodňové plány vlastníků nemovitostí.
A máme BEZPEČNOSTNÍ RADU STÁTU, KRAJŮ.
Jaká je - byla náplň KRITu.
Ministr Rakušan pojal KRIT jako spolek Bretschneiderů z doby Rakousko-Uherska.
Komunisté měli StB, „domovní důvěrnice“ a donašeče na pracovištích. Rakušan měl svůj KRIT - Bretschneiderovo UCHO. Kolik Bretschneiderů Rakušan zaměstnával, aby zjistil, zda na obraz premiéra a hlavně jeho obraz "serou mouchy"?
Krize jako povodně, byly jen zastíracím krytím donašečům z KRITu.
Krizové řízení a činnost při povodních (včetně preventivních opatření v roce 2022) se řídí povodňovými plány a zahrnuje komplexní činnost orgánů státní správy, samosprávy a záchranných složek.
Na Ministerstvu vnitra nedávno vznikl tajemný tým s názvem KRIT. Bojovat má proti dezinformacím i radikalizaci ve společnosti. Má čtyři členy a vydává doporučení pro vládu. V jednom z posledních varuje před rostoucí frustrací zaměstnanců ve státní a veřejné sféře.
KRIT měl čelit dezinformacím a dosud nikdo jednoznačně nedefinoval, co pojem dezinformace vlastně znamená a co dělat, když se označené dezinformace ukázaly jako správné informace.
Seznam Zprávy získaly dokument vypracovaný novým týmem KRITu, který pracuje pod ministrem vnitra Vítem Rakušanem.
Článek nás informuje o tom, jak na Ministerstvu vnitra vznikl materiál, který varuje před radikalizací části pracovníků veřejného sektoru.
KRIT například doporučuje „anonymizovaný monitoring nálad ve státní a veřejné správě“ a „včasnou identifikaci osob, které mohou šířit antisystémové nálady a jejich zapojení do dialogu“.
KRIT se zaměřuje na strategickou komunikaci státu, monitoring nálad ve společnosti a boj proti dezinformacím.
Existuje větší důkaz o šmírování typu StB? Každý má právo na svůj názor.
Za mě StB v „demokratickém“ kabátě.
Ze STANu do krytu?
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.