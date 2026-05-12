Pavel Foltán: 120 volů a 500 hřiven stříbra imrvere a už zase?

12.05.2026 16:30 | Komentář
Tohle se asi nebude moc líbit učitelům dějepisu typu Baxa z Plzně (alias „motýlkář“ – dle citace z vox populi), Fiala ze štatlu Šalingradu („pjotro fialenko fón kampelička“ – podle vox populi), Rakušan z Kolína (vulgo „stánkař dóži métér“ – podle vox populi – řečeno s hláškou z filmu „U Kolína je rovina, tam je hned všechno vidět“) a nebude se to líbit asi ani dalším jejich spolustraníkům (vulgo „spoluviníkům“ – podle vox populi). Takže něco málo i z toho jejich „dějepisu“.

Foto: archiv P. Foltán
Popisek: Pavel Foltán, písničkář, mediální právník, analytik, bývalý univerzitní pedagog

120 volů a 500 hřiven stříbra coby jakási „daň z míru“ (krycí jméno „poplatek“ – tehdy ještě ne „koncesionářský“) údajně placený českým panovníkem svatým Václavem do kasy sousední „německé marky“ podle historicky nikdy nedoložených, tj. ani prakticky neprokázaných spekulací saského mnicha Widukinda (děti, že by „nomen omen“?) a následná poněkud propagandisticky „total einsatz“ repetice ve snaze opřít onu fikci o údajnou informaci z Kosmovy kroniky (v lineární funkci s fázovým posunem v čase, kde nesedí ani data, ani posloupnosti, ani souvislosti, ani elementární logika) onoho výkladu „dějin v zájmu Říše“ údajně v podjatosti ad Karel Veliký a (jeho syn) Pipin Krátký ausgerechnet „v časové ose“ dobových neexistencí domnělých vazeb atd. (nejen letopočet sem, letopočet tam – „dějiny přeci píšou vítězové a fertig“). No a – pokud možno – ani Františka Palackého teď už do toho raději nemíchejte – byť i ve snaze např. „jen“ o další zpochybnění českého národního obrození jeho doby – i to už tady bylo notoricky mockrát a vždycky jen ke škodě věci a ke škodě těm takzvaně „vzájemně dobrým vztahům“. Čili nikde tu není důkaz, že Čechové by tehdy (a jindy) Němcům toto a cokoli jiného platili. A není tady ani důvod, aby platili teď z jakýchkoli vykonstruovaných aj. důvodů, např. i pod krycím jménem „vyhnání“ na základě tzv. „Benešových dekretů“ apod. manipulací ve stylu příručky „Malý géblsek strana dvě“. Alles klar?!?

A jestli si tu někdo hraje s ohněm osobního píárka i s mezinárodně (?!?) politickým pozadím a požadavkem tzv. „odškodnění“ za tzv. „vyhnání“ na základě „Benešových“ dekretů, pak tedy mezinárodně politicky hazarduje výslovnou koledou o uplatnění legitimního nároku na zaplacení válečných reparací včetně úroku za 81 let. A basta. Nota bene, když ten sjezd SdL platí bavorská vláda (čímž to sui generis oficializuje i na úrovni mezinárodního práva a mezinárodních vztahů) a podporuje to i osobní účastí premiéra bavorské vlády a navíc i ministra financí spolkové vlády (sic!) – když ten má nota bene v referátu německé nároky navenek – prý včetně nároků SdL proti České republice. A nota bene, když do mediálního prostoru pronikla informace i o tom, že toho bavorského premiéra Södera (CSU) prý oficiálně přijme Petr Pavel – sic!

V očích vox populi ČR tím pádem aktuálně nehazarduje už jen SdL, bavorská vláda, spolková vláda (event. potažmo BRD jako sousední stát a člen EU) už i v evidentní součinnosti s tuzemskou „pátou kolonou“ té fialové opozice & spol., ale jiskra toho hazardu by už snadno mohla přeskočit i na střechu struktur „vrchního velení“ EU a okolních zájmů, což by (nejen podle vox populi) mohlo ještě víc prohloubit krizi těch velících složek EU, a tím i ještě více rozkolísat nestabilitu rozpadajících se struktur toho (dle vox populi) „EUrosajuzu“ an sich (včetně „uršulum proti šakalům“).

Ostatně k zaoblení oněch historizujících skazek lze tím západním směrem takzvaně „odsunout“ i víc než jen těch 120 volů aj. „čurdů“ ze struktur pátých kolon & okolí – jichž se zcela nepochybně rády a rychle zbaví všechny tři obrozené národy zemí Koruny české.

MUDr. Jiří Mašek byl položen dotaz

Ústava

Tvrdíte, že náš prezident není šéf armády. Ale znáte ústavu, kde je napsáno, že vrchním velitelem ozbrojených sil České republiky je právě prezident republiky? A nemyslíte, že obecně by bylo dobré, kdyby vláda a prezident v otázkách obrany a zahraniční politiky táhli za jeden provaz? K čemu je dobré...



