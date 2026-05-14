Vladimír Ustyanovič: Nebezpečné souvislosti

Nemám nic proti sudetským Němcům, ale mám zásadní výhradu proti straně sudetoněmeckého Landsmanšaftu, která je následníkem Sudetoněmecké strany obergruppenführera SS Konrada Henleina. Jen pro historickou připomínku, nebezpečnost sudetských Němců, kteří sloužili ve vybraných jednotkách SS a Gestapa, spočívala v dokonalé znalosti českého jazyka. Často byli nasazováni jako agenti mezi české odbojáře. Vadí mi, že se česká vláda nevyjádřila jako jeden muž proti konání sjezdu sudetoněmeckého Landsmanšaftu, postnacistického subjektu, v Brně. Výše zmíněné setkání, vzhledem k již dříve uzavřené českoněmecké deklaraci z roku 1997, vnímám nejen jako protistátní provokaci, ale také jako cílený útok revizionistických sil.
Kdo může za zhrubnutí české společnosti?
Kdo může za zhrubnutí české společnosti?
Rád bych položil několik otázek. Proč prezident Pavel přijme na Hradě bavorského premiéra Södera? Je to porušení diplomatických zvyklostí, neboť premiéra země by měl přijmout premiér země. Působí to na mě, v bolševické terminologii, jako kdyby generální tajemník ÚV KSČ přijal nějakého krajského tajemníka strany. Vyjádřím se s nadsázkou, třeba chce pan prezident vzít bavorského premiéra k návštěvě obce Lidice, popřípadě mu pustit stejnojmenný český film. Také mu sdělí, že vyvraždění této obce měl na svědomí sudetský Němec Karl Hermann Frank. Možná má také v úmyslu, aby nemuseli daleko cestovat, ukázat mu bývalou úřadovnu gestapa v Praze. Je to silná nadsázka, neboť prezident Pavel se podle mého názoru chová jako protičeský a protivládní prezident. Jako příklad uvádím jeho lobbování za návrat majetku šlechtickému rodu Walderode, jež byl zabaven kvůli spolupráci s nacisty.
Konání Petra Pavla vnímám obrazně tak, že přeje českému státu šťastnou cestu a vše nejhorší. Proč si to myslím? Přijetí eura, které u všech států, jež jej přijaly, snížilo výkon jejich ekonomik. Další jeho moudrost, kterou opakovaně vypustil při debatě s občany v Litomyšli byl vznik Spojených států evropských, což v překladu znamená zánik samostatné České republiky. Prezident Masaryk se zasadil o vznik Československé republiky a Petr Pavel se ji snaží rozpustit v nějaký Eurobolševistán. Mnozí čeští občané si určitě pokládají otázku, proč Pavel podporuje nacistický a korupční režim na Ukrajině a nezasazuje se o mírová řešení. Samozřejmě mimo kšefty zbrojní lobby. Na výše uvedenou možnost nám možná dává odpověď bývalý hlavní vojenský prokurátor JUDr. Miroslav Kříženecký. V rozhovoru sděluje, že Pavel je manipulovatelný. Jako rozvědčík vojenské rozvědky generálního štábu ČSLA byl tehdy, jako všichni v této branži, podřízen bývalé sovětské vojenské rozvědce GRU. Bez šéfů GRU se nic nerozhodlo. Jak řekl JUDr. Kříženecký, tak hlavní složku, nejen tu utajovanou v archivu v Olomouci, mají také tehdejší Sověti a nyní Rusové. Také sdělil, že o těchto věcech museli vědět Američané, když ho vzali na vysokou funkci do NATO, protože jak je známo, lustrace se příslušníků vojenské rozvědky netýkala.
Jak znám Petra Pavla, tak si myslím, že se v této funkci necítí dobře, protože za prvé musí poslouchat a za druhé mám někdy pocit, že mu jeho rádci záměrně špatně radí. Neboť možná mají již ve stáji připraveného jiného koně. To je ale moje čirá spekulace, neboť potencionální kandidát vládní koalice je pro většinu národa čitelný, jasný a vzdělaný politik. Jako vojenskou a charakterovou historickou paralelu mohu vzdáleně vnímat také bývalého vojáka a zastánce politiky prezidenta Beneše, nechvalně známého ministra protektorátní vlády, který usiloval o celoevropské řešení a zradil všechny své ideje a vše, na co přísahal.
Zdroj: ABJ, generál Zachariáš, JUDr. Kříženecký, iDnes, ECHO24, historické prameny.
