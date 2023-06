Jiří Kobza: Eurozlodějna

Ministr vnitra Vít Rakušan se postaral o další ránu do týla našeho, dnešní vládou už tak dosti zdecimovaného, národa. Na Radě EU naším jménem odkývnul cosi, čemu se říká eufemisticky „migrační dohoda“, ale je to ve skutečnosti další migrační diktát, podobný tomu, kdy nám EU vnucovala migranty na základě nařízených kvót. Dnes už tedy nejde pouzeo přidělovánínelegálních migrantů, nýbrž o „povinnou solidaritu“. Už ten sám výraz je podobným nesmyslem, jako když o dámě řeknete, že je „částečně těhotná“. Je to stejná hloupost jako pojem „liberální demokracie“. Buď prostě demokracie je liberální (tedy de facto svobodná), pak je to tautologie, nebo není, pak je to protimluv a nonsens.

Oč v té unijní dekonstrukci zdravého rozumu jde? O to, že členská země už není povinna umísťovat na svém území migranty (zpravidla ze Třetího světa), nově se z této povinnosti může vykoupit. To výpalné činí cca půl milionu korun za každou migrující hlavu, nikoli ovšem jednorázově, „jednou provždy, ale ročně. To je zdrcující suma. Počítejme spolu. V Německu, které má kolem 80 milionů obyvatel, žije cca 11 milionů cizinců. Podle portálu migraceonline je skoro pětina německých obyvatel cizozemského původu, což je 16 milionů. Jistě ne všichni pocházejí z migrační vlny započaté Angelou Merkelovou v roce 2015. Počet imigrantů z této vlny se uvádí okolo 1,8 milionu, z čehož žadatelů o azyl v Německu je skoro půl milionu. Aby mě nikdo neobvinil z konspirování, zdrojem těchto čísel je německé státní rádio DeutscheWelle (ZDE).

Když porovnám počet obyvatel ČR, jsem zhruba na osmině těch německých. Nechci mechanicky srovnávat počty cizinců v obou zemích, Německo má svou tradici už z časů imigrace Turků a pracovních migrantů z Chorvatska. Ale jakákoli kvotace či podobné reglementy logicky uvažují alikvotní počty žadatelů o azyl. Pokud jich je dnes v Německu kolem 450 tisíc, pak jednoduchou trojčlenkou dojdeme pro Česko k počtu 56 tisíc. To by zřejmě měl být onen přepočítaný příděl migrantů pro naši zemi. Kdybychom se na základě souhlasu ministra Rakušana chtěli vykoupit z povinnosti vystavět zde jakousi imigrační enklávu o počtu obyvatel rovném zhruba Opavě (55,5 tisíc) a větším než například Frýdek Místek (54,5 tisíc), Jihlava (52,5 tisíc či Teplice (51 tisíc), pak nás to bude stát 28 miliard!

Navíc v návrhu nové migrační dohody figuruje ještě jeden číselný údaj – 30 000. To má být minimální počet každoročně přemísťovaných migrantů alias žadatelů o azyl z migračně nejpřetíženějších států Evropské unie do státu nelegální migrací zasažených méně, tedy i k nám. Tato čísla vám však ministr vnitra, který tak horlivě tuto eurozlodějnu obhajuje, neřekne. Také neřekne, proč asi – na rozdíl od něj – Polsko a Maďarsko hlasovalo proti a další čtyři země včetně Slovenska se zdržely. Že by měly statečnější ministry vnitra? Těžko říct. Určitě tam ale funguje mnohem bedlivější veřejná kontrola. Ministr, který by navlékl svým občanům podobnou dluhovou oprátku, by asi ve svém úřadu moc dlouho nezůstal.

Bohužel, ve finále to ani těmto státům statečně hájícím své národní zájmy, moc nepomůže, protože Rakušan svým hlasováním zavázal k dodržování nové migrační dohody a k placení výpalného i tyto naše partnery z visegrádské čtyřky. To jsou, mimochodem, zákeřné důsledky nahrazení principu jednomyslnosti a práva veta v orgánech Evropské unie většinovým hlasováním.

A propos – nejde náhodou o miliardy, které stát díky své absurdní ekonomické a důchodové „reformně“ uškudlil na důchodcích a obecně sociálně slabších občanech?

Mgr. Jiří Kobza SPD



