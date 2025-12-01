Vladimír Ustyanovič: Chystá Petr Pavel novou velkou říjnovou revoluci?

To, že někde překročil na dálnici rychlost, je marginálie proti tomu, jak řidič Tvé ochranky, nalitý jako slíva, naboural do plotu a o 15 metrů dále čelně do zaparkovaného auta v obci Česká Čermná, kde máš chalupu. Pro čtenáře vysvětlím, proč Ti tykám. Neboť se známe od roku 1984, což je 41 let. a mnoho jsme spolu prožili. České přísloví praví: "Ševče, drž se svého kopyta." Byl jsi voják, možná i dobrý velitel, ale to neznamená, že jsi dobrý prezident.
Věřím, že se necítíš dobře, když o Tobě mluví jako o věci, že Tě vybrousili jako diamant, že jsi učenlivý, což si myslím, je na tuto funkci málo. Filip Turek byl pozván na inauguraci prezidenta Donalda Trumpa a jsem si jist, že prošel tou nejpřísnější bezpečnostní prověrkou orgánů ve Spojených státech. Na rozdíl od Tebe, když jsi dostal prověrku od Tomáše Kadlece, tehdejšího šéfa NBÚ, který skončil na sedm let natvrdo za mřížemi.
Vůbec neznám Turka, ale při náhledu do katastru jeho takzvané černé stavby stavební povolení mají, protože už na pozemcích byly, když je koupil. Také na Turkových příspěvcích na Facebooku policie nic závadného nezjistila. I nadhodnocení Turkova majetku nedává souvislost, protože politici většinou podhodnocují a lžou, viz šéf Správy železnic Jiří Svoboda, u kterého doma našli 80 milionů korun v hotovosti. Petře Pavle, říkáš, že máš problém s Filipem Turkem, a já mám problém s prezidentem, který nepíská rovinu.
Údajné Turkovo hajlování na Václaváku mělo podtext, že agresivnímu jedinci dá lidově řečeno přes hubu. Na rozdíl od Dany Drábové, kdy při setkání s Azováky v divadle X10 zvedala pravici a vřeštěla "Sláva Ukrajini". Zdravě myslící člověk by si měl nechat radit od těch nejlepších. Tím mám na mysli Elišku Haškovou-Coolidge, která byla například náměstkyní šéfa protokolu prezidentů Spojených států. A věřím, že budoucí ministr Filip Turek ji náležitě využije jako externí poradkyni. A mohl by Ti ji, s jejím svolením, zapůjčit na Hrad, aby se například Foltýn naučil vyjadřovat srozumitelně, než ho zavřou do blázince.
Jsem přesvědčen, že sis přál, aby volby dopadly úplně jinak. To odpovídá Tvým výletům například do Austrálie, což mělo zřejmě opačný efekt. Emigranty, kteří emigrovali před komunismem, přijel přesvědčovat bývalý komunistický funkcionář. To je opravdu síla nechtěného.
Podle deníku Wall street Journal, Jermak, který měl odletět do Spojených států na jednání s týmem Trumpovy administrativy, den před jednáním s Witkoffem a Kushnerem rezignoval. NABU ho vyšetřuje pro korupci. Korupčník Jermak prohlásil, že se přihlásí na frontu. Což si myslím, bude jediný záslužný čin, co může udělat pro svého nacistického vůdce. Podle podnikatele a investora Zbyňka Passera je česká muniční iniciativa propojená se Zelenského ukrajinskou korupční partou. Passer tvrdí, že někteří lidé, spojení s ODS, se v minulosti podíleli na jednáních s Ukrajinou o zbrojních dodávkách, přičemž společným jmenovatelem je Fialova Kampelička.
Hrad a celá vláda by si měly uvědomit, že Spojené státy diktují pravidla. Mimo jiné bývalý generál americké armády Mike Flynn, který byl součástí minulé Trumpovy administrativy, prohlásil na Fox News: "Hlavní poražený Zelenský spolu se svým korupčním okolím musí být zatčen." Za načasováním odstavení Jermaka vidím americké dlouhé prsty. Americká republikánská kongresmanka Anna Paulina Luna požaduje z důvodu korupce audit finančních prostředků, které Spojené státy zaslaly na Ukrajinu. Ministr armády Spojených států Daniel Driscoll prohlásil na stanici Fox News, že Ukrajina de facto kapitulovala a není v zájmu Spojených států válčit s Ruskem. Na což navázal prezident Trump, že pro Spojené státy je důležité obchodování s Ruskou federací a v případě, že Ukrajinci nedodrží mírový plán, bude jim zastavena dodávka zbraní a nebudou sdíleny zpravodajské informace.
Petře Pavle, trocha poučení z nedávné historie. Předání moci 17. listopadu 1989 bylo v součinnosti s tajnými službami jak z USA, tak ze Sovětského svazu. Dokladem je, že v červenci 1989 přijela americká novinářka s dotazem na Milana Syručka, zda může odjet na dovolenou do tehdejší Jugoslávie, než nastoupí na Hrad Václav Havel. V říjnu 1989 se setkal americký exprezident Nixon s poslancem Federálního shromáždění vlády Evženem Erbanem. Určitě se nebavili o tom, jak svítí slunce na Floridě a jak se množí kapři v rybníku Svět.
Petře Pavle, jak je dobře známo, Ukrajina je světová pračka na peníze, zejména pro zbrojařské firmy, což asi dobře víš. Nevymýšlej si zástupné důvody pro nejmenování členů nové vlády, protože ve srovnání s Milošem Zemanem nemáš podle mého názoru, slušně řečeno, dostatek duševní kapacity. Mám obavu, aby se Tvé prezidentování nestalo pro Českou republiku dobou temna.
Závěr. V Bakalově plátku Aktuálně.cz zaútočili na budoucího ministra obrany Jaromíra Zůnu, se kterým sdílíte podobný osud. Zůna byl řadovým členem KSČ, později zastával funkci politruka. Nechápu, proč to tento plátek nyní vytáhl. Asi autoři naznačují možné konzultace s dalším politrukem na Hradě, paní Pavlovou. Mimo jiné, nedělím lidi na komunisty a nekomunisty, dělím lidi na slušné, čestné, pracovité a pravdomluvné. Ostatní mě nezajímají. Nevím, co myslel v Partii Terezie Tománkové Martin Dvořák, když prohlásil, že Motoristé vyměnili jednu gumu za druhou. Že by mínil osazenstvo Hradu? To je nadsázka. Protože ideolog Dvořák moc nemyslí.
Petře Pavle, věřím, že ses neinspiroval metodami Felixe Dzeržinského.
Zdroje: iRozhlas, Milan Syruček, Reuters, ČTK, NY Times, WSJ, iDnes
