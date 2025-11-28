Petr Hampl: Puč internetových manekýnů

Před časem jsem tu vytýkal přátelům ze Svatopluku, že změny režimu se přece neprosazují tak, že se pořádají konference a vydávají knihy na téma změna režimu. Ke změnám režimů dochází tak, že si tu změnu někdo prostě prosadí. Třeba tak, jako to právě provedl prezident, když si prostě vytvořil nové ústavní pravomoci a změnil režim na poloprezidentský.
To ale není nic proti komické hře na puč, kterou předvádí část vrchního velení Armády ČR. Začali tím, že se okázale producírovali po poslanecké sněmovně v maskáčích a zkoušeli, jestli jim to sluší stejně jako africkým plukovníkům v prezidentském paláci.
Pak se pokusili sestavit seznam nebezpečných osob, které mají být v případě převratu okamžitě zajištěny. Jenže to okázale rozhlásili na veřejnosti, a navíc nebezpečnost posuzovali podle toho, co kdo píše na facebook.
No a před pár dny pronesl potenciální šéf junty, generál Řehka ty slavné výroky o tom, že vojáci přece nepodléhají zkorumpované politické moci. Takový projev se obvykle vypouští do veřejného prostoru v prvních hodinách uchopení moci.
Možná by mu někdo měl šetrně vysvětlit, že skutečné převraty se připravují ve striktním utajení a že je zapotřebí zvládnout takové věci jako obsazování budov, přebírání kontroly nad klíčovými objekty a dopravními uzly, zajištění šifrované komunikace a přerušení komunikace soupeře atd. A také by mu měli vysvětlit, že ideální puč je takový, kterého si veřejnost vlastně ani nevšimne.
Jenže stál by generál Řehka o takový ubohý převrat, kterému by nedostalo pořádné publicity? Nezapomínejme, že vojáci tohoto typu bojují velké války propagačními videi, posty na instagramu a siláckými řečmi plukovníka Foltýna. Ti lidé podle všeho věří, že úspěšnost vojenské akce se měří počtem sdílení a smajlíků! Jejich pokus o převrat by zcela jistě měl 100 milionů shlédnutí a 30 milionů lajků.
Legrace to přestává být, když si uvědomíme, že v případě nějakého průšvihu by tihle internetoví manekýni měli řídit obranu.
(zdroj: petrhampl.com)
autor: PV