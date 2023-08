Jiří Paroubek: Děsuplné kauzy strany Pirátů

reklama

Potřebujeme politického náměstka ministra vnitra, řeknou si v pirátské straně, tak se poohlédneme po svých známých anebo členech. Ti ovšem mají tu drobnou nevýhodu, že žádné předpoklady pro výkon takové funkce nemají...

Případ Kolářík

Už na konci června se odehrála, a to v zařízení ministerstva vnitra Spiritka, tragikomická scéna, v níž hlavní roli sehrál politický náměstek za pirátskou stranu na MV Kolářík. Ve vedlejší roli pak byly dámy jeho srdce. Zákonitá manželka a – ehm – jak bych to tak nejslušněji řekl, abych se vyhnul slovu milenka, jeho přítelkyně. Oslava ve Spiritce (není odvozeno od slova spiritus, tedy ve smyslu alkohol) probíhala jakási doderná k jakési slavnosti na počest našich hasičů. Odhadl bych to tak, že hasiči dostali kafčo a možná dva chlebíčky, minerálku bez bublinek a mazali domů. „Panstvo“, tedy šéfíci z ministerstva vnitra (MV), se ale bavilo až do němoty. A tak si do jednoho z apartmá ve Spiritce náměstek Kolářík z pirátské strany, která tak ráda moralizuje druhé, odvedl jak svou zákonitou manželku, tak svou přítelkyni. Poté co se manželka uložila ke spánku, čilý pan náměstek nelenil a zaběhl v témže apartmá – jak praktické – za svou přítelkyní. Zanedlouho, protože zřejmě tropili hluk, probuzená manželka natrapírovala dobře se bavící pár in flagranti. A pak nemá smysl brát příliš vážně svědectví, která byla podána k následným událostem, které se strhly na místě samém...

Nejvěrněji zřejmě popsala burlesku přítelkyně pana náměstka. Ve hře tam byl nějaký nůž, kterým se otevírala zavřená koupelna. Pár facek od zákonité manželky a podle všeho, tedy podle svědectví přítelkyně pana náměstka, které nám zprostředkoval jindy tak provládní Seznam Zprávy, lze se domnívat, že pan náměstek svou dnes už zřejmě bývalou intimní přítelkyni skopal. Pan náměstek při své obraně v médiích nemohl posloužit vyčerpávající zkazkou. To lze vysvětlit velkými, odbornou terminologií opilců řečeno, „auslágy“ tohoto skvělého muže. Zřejmě měl málo krve v alkoholu. Anebo možná ještě povzbudil svůj výkon, který byl toho večera vskutku excelentní, něčím výživnějším. Konec konců pirátská strana je velmi nekonformní, že ano.

Prostě celá věc se nám rozrostla do skandálu monumentálních rozměrů. Chlast, možné sexuální orgie (když byl pan náměstek přistižen in flagranti svou stále ještě manželkou, navrhl jí prý, aby se připojila). Opravdu skvělý sloup národa a pirátské strany.

Za catering na MMR zaplatíme 20 milionů…

Bartošovo ministerstvo pro místní rozvoj uzavřelo údajně po výběrovém řízení smlouvu s firmou Aristokrat catering na uskutečňování cateringových služeb pro MMR v příštích čtyřech letech za opulentní částku 20 milionů korun. To vše v době, kdy velká část národa žije od výplaty k výplatě, kdy každé šesté dítě nemá peníze na obědy v školním stravování. Kdy Češi, zejména díky špatné politice Fialovy vlády, jíž jsou Bartošovy Piráti horlivou součástí, si musí utahovat řemeny u kalhot a plést teplé svetry, aby snesli zimu ve svých domovech...

Když se dívám na přehled akcí na MMR, zajišťovaných firmou Aristokrat catering, nejvíc mi utkvěla v paměti akce občerstvení na „Konzultačním dni k pohřebnictví“ za 95 tisíc korun. Cateringová firma možná přiráží ministerstvu k cenám jako berní úřad, ale utratit 95 tisíc korun za soiré s černými havrany, to je opravdu už příliš. Pak se ani nedivím výdaji 160 tisíc korun na občerstvení na večírku pro zaměstnance MMR.

Bylo by dobré tuto částku ještě rozklíčovat, kolik stály chlebíčky a káva pro běžné zaměstnance a kolik utratilo na akci „panstvo“, tedy vedení MMR samotné.

Bartošova nesmyslná cesta do východní Asie

Ministr Bartoš vyrazil před nedávnem na cestu do východní Asie, aby navštívil Japonsko a Jižní Koreu. Tento výtečný úd Fialovy vlády zdůvodnil svou cestu tak, že prý je potřebná k rozvoji byznysu, cestovního ruchu a rozvoji nových technologií (tedy alespoň podle mainstreamových médií). Chachá! Jeho cesta nás, daňové poplatníky, vyšla přes milion korun a trvala téměř týden. Hezký výlet, že.

To pan ministr Rakušan byl z trochu levnějšího kraje, když navštívil údajně devět afrických zemí s konvojem podnikatelů, přičemž tato cesta nás stála o 120 tisíc korun méně nežli ta Bartošova.

V každém případě se u obou cest jedná o případy veliké rozmařilosti, které nelze v době, kdy vláda podle svých slov šetří každou korunu, aby udržela na uzdě deficit státního rozpočtu pod 300 miliard korun, omluvit. Zkrátka, páni ministři hýří. Bohužel ale nikoliv nápady.

Michálkovy sprostoty neberou konce

Nevím, zda návrh bývalého poslance, dnes poradce nevím čeho pirátské strany, Michálka, byl podán v opilosti či nikoliv. Každopádně Piráti jako jeden ze svých nosných návrhů ke „konsolidačnímu balíčku“ navrhli, aby nebyly oběma prezidentům ve výslužbě, tedy Klausovi a Zemanovi, navyšovány podle inflace jejich měsíční penze. Prý si to nezaslouží – tedy podle Michálka. Copak si asi zaslouží pan Michálek? Možná, že přijde brzo doba, kdy panu Michálkovi budeme moci napsat: „A zpátky makat!“.

Pokud dojdeme k objektivnímu hodnocení výkonů pirátské strany ve vládě, můžeme říci, že toho dokázala opravdu hodně. Koláříkův skandál, rádoby aristokratický a rozmařilý catering na MMR, zbytečná milionová cesta šéfa strany do Japonska a Jižní Koreje, neschopnost formulovat zákony, zajišťující rozvoj komunální bytové výstavby, ukazují, že Piráti prostě nepatří do vlády.

V každé jiné zemi by skandály, spjaté s touto stranou, vedly když ne k demisi premiéra a celé vlády, tak alespoň k její zásadní rekonstrukci. A k odstranění strany, provádějící podobné výstřednosti, z vlády.

V každém případě další pobyt pirátské strany ve vládě je jen zdrojem dalších ostud, ale také dobré zábavy v restauračních zařízeních nejnižších cenových skupin.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

