Jiří Paroubek: Enormně vysoké ceny nových bytů v Praze

Česká média, jež nejsou příliš zvyklá situaci u jakéhokoliv jevu detailně analyzovat, byla dlouhé měsíce nadšena rostoucím zájmem klientů o nákup nových bytů. A zvyšujícími se počty hypoték a také tím, že se zvyšuje průměrná výše hypoték. Problémem je, že lidé, kteří kupují nové byty na hypotéku, jsou z těch nejvyšších příjmových skupin a vlastně za současné nejisté situace takto ukládají peníze, neboť při dynamice nárůstu cen bytů v posledních pěti letech lze očekávat další růst cen. Jen tak mimochodem v roce 2015 byla cena nového bytu v Praze něco přes 57 tisíc Kč/m2 a v příštím roce (2021) to bude při současném růstovém trendu nejspíš již dvojnásobek.

V současné době až 50 % bytů v Praze kupují lidé, kteří je pak následně pronajímají. Před deseti lety to bylo jen něco kolem jedné pětiny. Ostatně za podobné ceny se dnes kupují i starší byty. Zhruba 40% z těchto bytů je pojímáno investory jako investice. Samozřejmě, že tento vývoj jde v neprospěch lidí, kteří si chtějí "jen" koupit byt pro sebe a žít v něm. Pro střední příjmové kategorie občanů, ale často i pro vyšší střední třídu jsou byty za tyto ceny prakticky nedosažitelné. V důsledku růstu cen bytů dochází pochopitelně také k růstu cen nájemného. Tento trend se možná zmírnil, pokud jde o nájemné v tomto roce, neboť platforma Airbnb a další jim podobné platformy nejsou s ohledem na pandemii koronaviru tak aktivní, jako v minulosti. Co je ale zřejmé, pak nové investiční byty, pokud jejich majitelé (to lze předpokládat) budou chtít docílit jejich co nejvyššího zhodnocení. Půjdou pak cestou poskytování přechodného ubytování prostřednictvím příslušných platforem. Pochopitelně až po odeznění pandemie. To ve svých důsledcích ovšem přinese, pokud nenastane regulace platforem zajišťujících přechodné ubytování turistů, k devastujícímu dopadu na ubytovací zařízení hotelového typu. Prostě, hoteliéři, kteří samozřejmě pracují s vyššími náklady nežli majitelé bytů pronajímaných krátkodobě prostřednictvím platforem, nemohou být v takové konkurenci úspěšní. Snížit ceny nemohou, protože by se rychle dostali do existenčních problémů. A tak musí ceny snizovat

Pokud jsou developeři tázáni na to, co je příčinou nedostatku bytů v Praze, je jejich standardní odpovědí, že se jich v posledních letech staví málo. A tomu tak v důsledku zdlouhavého čekání na stavební povolení, trvajícího někdy až deset let. Investoři pochopitelně mají zájem na kooperaci s platformami typu Airbnb. Tyto krátkodobé pronájmy, ve zdrcující většině zahraničním turistům, vynášejí podstatně více nežli dlouhodobí nájemníci. Jinak řečeno, současní investoři, kteří nakupují byty s cílem je pronajímat, drží poptávku vysoko, vysoko udržují ceny nájemného a de facto dále zvyšují prodejní ceny bytů.

Podle mého názoru nastává čas, kdy je potřeba velmi drsným způsobem, podobně jako v naprosté většině evropských velkoměst, také v Praze a dalších českých městech s vysokou návštěvností turistů, eliminovat platformy typu Airbnb.

Jsem překvapen, že oproti působení těchto platforem organizovaně nebrojí především profesní organizace hoteliérů, kterým jsou tyto ubytovací platformy vlastní nekalou konkurencí. A samozřejmě současná vláda by ještě do konce svého mandátu měla prosadit zákon o financování komunální bytové výstavby, který by otevřel cestu k masivní výstavbě relativně levných nájemních bytů. V současné době leží v poslanecké sněmovně návrh takovéhoto zákona z dílny ČSSD. Bez levného a dostupného bydlení, které bude alternativou k vysokým nájmům, požadovaným současnými investory, kteří nakupují drahé byty, aby je následně pronajímali, dojde dříve nebo později k velké bytové krizi nejen v podmínkách Prahy, ale také dalších velkých českých měst.

Jiří Paroubek

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

