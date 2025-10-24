Rázga z ANO je zpět ve sněmovně a vzkazuje opozici: Jsme připraveni pracovat i v hlučné aréně

Do sněmovny jste poprvé vstupovala v roce 2017, podruhé nyní. Vidíte v těchto dvou situacích nějaké rozdíly?
Může to znít divně, ale řekla bych, že jsem dospělejší. Vím, že na některé věci už nestačí jen nadšení, ale musíte mít také trpělivost, být diplomat a rozmýšlet si jednotlivé kroky. Když přijdete do sněmovny poprvé, tak ať chcete, nebo ne, tak rychle získáte pocit, že je vám moře po kolena. To mám, bohudíky, za sebou a jsem za to ráda.
Stejně jako tehdy i nyní hnutí ANO jako vítěz voleb sestavuje vládu. Co říkáte na dění, které se kolem jejího sestavování odehrává, zejména na útoky na strany nové sněmovní většiny, které začaly prakticky hned po volbách?
Politika se změnila a nemá moc cenu si na to stěžovat. To, že lidé z koalice SPOLU a od STAN a Pirátů budou, poté, co prohráli, moralizovat, jsem čekala. Poté, co pokazili skoro vše, na co sáhli, tak jim také nic jiného nezbývá. Přijdou mi tím úsměvní. Je po volbách, myslím, že by bylo fajn místo hašteření to trochu uklidnit a začít dávat věci do pořádku.
Změnil se i kraj, ve kterém kandidujete. Poprvé to bylo v Plzni, nyní již několik let působíte i v komunální politice v Praze. Jaký vidíte rozdíl mezi oběma městy?
Praha je metropole se vším, co k tomu patří, Plzeň je skvělé krajské město. Praha je nyní tak trochu přehlídkou ztracených příležitostí. Přitom v 90. letech měla neskutečně našlápnuto, ale pak přišlo několik primátorů za ODS a jeden za Piráty a všechno je pryč. Místo dopředu přešlapuje na místě a maximálně tak opravuje zrovna to, co je třeba. V nadsázce je to takový Mario z počítačové hry, který zalepuje prasklé potrubí, kde je zrovna třeba.
Vy jste v pražském zastupitelstvu. Vidíte šanci na změnu?
Skoro bych řekla, že ve stávajícím složení je to nereálné. Není tam vůle dělat nové věci a chybí odvaha něco změnit. Je to přesný obraz ODS, která vede nyní Prahu, v celé její kráse. Přešlapuje se tam na místě, říkají se univerzální pravdy a mluví se o hodnotách. Máme primátora, ze kterého si veřejnost i média dělají legraci, že víc spí, než pracuje. Tak to prostě nejde. Přitom si myslím, že Praha má všechny předpoklady být moderním, a hlavně pro obyvatele příjemným městem.
Plzeň se stala v poslední době takovým symbolem komunálních problémů jako je kriminalita nebo fungování zahraničních pracovníků. Já sám jsem byl překvapen, když mě na nádraží jeden ozbrojený policista hlídal i na toaletách. ANO o tématu bezpečnosti před volbami docela dost mluvilo, vnímáte jej jako akutní i vy?
Nesouhlasím s vámi, že to jsou komunální problémy. Bezpečnost je problém národní a Plzeň má pouze tu výhodu, že tamní primátor o tom otevřeně mluví. Vláda Petra Fialy se správně a velkoryse zachovala k cizincům, kteří se sem přišli schovat před válkou, ale neudělala už to bé. Neřešila, že příchod několika set tisíc cizinců třeba logicky zvýší tlak na cenu bytů, kterých byl už předtím nedostatek. Neřešila bezpečnost, přestože je přece přirozené, že ne všichni z nových spoluobčanů budou slušní, a tak bych mohla pokračovat školstvím, dopravou a řadou dalších věcí… No, a pokud jde o policistu, co hlídá na toaletách, tak uznávám, že to je asi už trochu moc.
Pražskou komunální politiku opouští po zvolení poslancem předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Jak se podle vás bude na jeho působení ve funkci primátora a posléze náměstka pro dopravu vzpomínat?
Pravda, Praha na něj hned tak nezapomene, protože jeho experimenty v dopravě a nerespektování základních pravidel řízení města už je legendární. Ostatně byl to také on, za jehož éry se rozjel Dozimetr, takže minimálně politickou odpovědnost za tuto kauzu má. Řekla bych to kulantně: Byl to primátor a náměstek pro dopravu, který rozhodně nevyužil příležitost tak, jak bych čekala.
Jak to mimochodem teď budete mít s pražskou komunální politikou vy? Chcete kromě aktivit v Poslanecké sněmovně fungovat dál i v městské politice?
Je hodně věcí, které se dají vhodně propojit. Naopak to vnímám jako obrovskou výhodu, protože ve sněmovně se řeší hodně věcí, které se života Pražanů přímo dotýkají, třeba rozpočet. Pokud v parlamentu byly slyšet hlasy, že Praha má zbytečně moc peněz, tak je super mít možnost takové řeči rovnou zarazit. Stejně tak, jako když teď víme, že ODS chtěla ořezat investice do fondu SFDI, což by se dotklo vnějšího městského okruhu.
Já se ale chci dál věnovat hlavně informačním technologiím a pomoct tak změnit Prahu z verze: „městský skanzen“ do moderní a živé metropole, která má jasnou vizi. Proč nemít třeba v Praze systém, který by rovnou hlásil lidem, kde je volné místo na parkování?
Před volbami se mluvilo o Praze jako o baště končící koalice, vám se zde ale podařilo uspět na kandidátce ANO. Co podle vás může vaše hnutí právě metropoli nabídnout?
Nabízíme něco, co v Praze začíná být vzácné – normálnost a výsledek. Žádné ideologické bojůvky, ale konkrétní vizi a praktické věci: doprava, bezpečnost, čistota, dostupné bydlení. Pražané jsou nároční, ale nejsou naivní – vidí, kdo mluví a kdo maká. A to je přesně důvod, proč nám dali důvěru.
Strany dosavadní vlády, které ve volbách neuspěly, porážku, jak se zdá, nenesou úplně snadno, když pozorujeme třeba naschvály kolem návrhu rozpočtu. Dá se podle vás očekávat podobný koktejl obstrukcí, útoků a demonstrací, jako se spustil za první Babišovy vlády?
Tipuju, že ano – někteří kolegové by bez obstrukcí snad ani neusnuli. Ale vážně: Tohle divadlo nikoho nebaví. Lidé čekají, že sněmovna bude pracovat, ne že se tam bude donekonečna předvádět. Já doufám, že se tentokrát dokážeme bavit věcněji – ale pokud ne, my jsme připraveni pracovat i v hlučné aréně.
Při vašem minulém poslancování jste působila ve výboru pro regionální rozvoj a věnovala jste se hlavně tématům digitalizace státní správy. Chcete se jim věnovat i do budoucna?
Jak jsem říkala, digitalizace je pro mě pořád velké téma. Bohudíky, že to už není „moderní vychytávka“, ale spíše systém, který nám usnadňuje život, aniž bychom to často věděli. Lidé mají právo na stát, který funguje jednoduše, on-line a bez nekonečného papírování. Chci, aby se u nás jednou úřady chovaly tak, jak se dnes chová dobrý e-shop – všechno vyřešíte z gauče, bez nervů a razítek.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jakub Vosáhlo