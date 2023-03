Jiří Paroubek: Hony na čarodějnice

reklama

Jak jsem pochopil z jeho včerejšího zpřesněného vyjádření, týkajícího se toho, co řekl v ČT ohledně účasti ruských a běloruských sportovců na blížících se Olympijských hrách v Paříži 2024, jeho záměrem bylo „…především prezentovat neutrální stanovisko Komise sportovců ČOV, podložené výsledky dotazníku, provedeného mezi českými sportovci“.

Prostě, jinak řečeno, slova D. Svobody si vykládám tak, že z dotazníku, který rozeslala Komise sportovců ČOV nevyšlo ani pozitivní, ba ani negativní stanovisko k eventuální účasti ruských a běloruských sportovců na Olympijských hrách v Paříži. Toto stanovisko našich sportovců zřejmě vyplývá z aktuálního postoje Mezinárodního olympijského výboru, který připouští účast těchto sportovců pod neutrální vlajkou a za určitých podmínek. Prostě, D. Svoboda jen zopakoval toto stanovisko, aniž se s ním ztotožnil, ale na druhé straně, aniž by uvedl jiný (tedy opačný) svůj názor.

Jak je zřejmé z dotazníku, který pak vyhodnocovala Komise sportovců ČOV, velká část českých sportovců, která obdržela dotazník, má stanovisko podobné či dokonce stejné jako MOV. Tedy, v zásadě si myslí, že ruští a beloruští sportovci by se individuálně mohli zúčastnit OH v Paříži. To si koneckonců podle průzkumů myslí většina francouzského obyvatelstva.

Připusťme, že velmi úspěšní sportovci mohou mít jiný názor nežli naši, ne zrovna úspěšní vládní politici, ať už se jedná o ministryni obrany, premiéra či prezidenta republiky.

Ovšem nejhustší „fialový hnus“ vyšel, tak jako často v posledních týdnech, z obskurního ultrapravicového serveru Forum24.cz z pera jakéhosi redaktora Doležela. Tento demokracií a svobodomyslností prodchnutý muž, píšící pro názorový internetový deník na obranu liberální demokracie(!) se bludně domnívá, že D. Svoboda tichým vyjádřením svého názoru ve společnosti, v níž je zajištěna Ústavou svoboda slova, „…patří zavřít za zpochybňování genocidia“. Kromě toho se blouznící Doležel dožaduje, aby D. Svoboda byl zbaven všech funkcí, které zastává v českém sportu a aby byl také vyřazen z Armádního sportovního centra Dukla. Odebrání olympijské medaile naštěstí Doležel nepožaduje.

Teď už vidíme, proč vlastně v nedávném průzkumu agentury SANEP 55% respondentů sdělilo, že se obává veřejně projevit svůj názor. Kdo ho (a to nejen) v případě války na Ukrajině projeví a pokud je mírně odlišný od vládní a mediální mainstreamové linie, je okamžitě obviňován ze schvalování vraždění žen, dětí, starců a vůbec z genocidy ukrajinského obyvatelstva. Takhle svobodnou diskusi skutečně vést nelze.

A jsou to vesměs titíž lidé, okřikující své neopatrné spoluobčany a nutící je k tomu, co by si měli správně myslet, kteří mají jinak plná ústa obav o stav lidských práv v jiných zemích.

Pan Doležel by si měl uvařit curifindu na uklidněnou. Ostatně soudím, že sportovci, kteří na to mají výkonnost, by se měli individuálně olympijských her účastnit. Titíž Doleželové většinou úpí nad uplatňováním principu kolektivní viny. Tedy v jiných případech nežli je tento, pochopitelně.

