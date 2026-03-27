Jiří Paroubek: Hysterie kolem likvidace daně, placené na provoz ČT a ČRo

29.03.2026 13:39 | Komentář
autor: PV

Opoziční parlamentní strany chytil v posledních dnech naprostý amok, jenž vyplynul ze záměru vládní koalice zcela změnit systém financování České televize a Českého rozhlasu.

Foto: Repro Jiří Paroubek, YouTube
Popisek: Jiří Paroubek

Tedy přejít od financování prostřednictvím dosavadních tzv. poplatků na provoz těchto institucí na přímé financování ze státního rozpočtu. Ostatně toto deklarovaly strany současné vládní koalice dlouho před sněmovními volbami.

Jen tak mimochodem, přímé financování veřejnoprávního rozhlasu a televize ze státního rozpočtu používá 17 zemí EU z 27. A v žádné z těchto zemí nedošlo k zásahům do svobody slova, k jejímu omezení, anebo dokonce k její likvidaci, jak tím straší současná opozice v parlamentu, milion chvilkaři a mainstreamová média spojená s opozicí, včetně ČT a ČRo. Zdá se dokonce, že je to systém financování čistší. Poplatky totiž představují jakousi rovnou daň, kterou platí všichni. Důchodci s minimálním důchodem, matky samoživitelky, ti, kdo ČT nesledují, ale také třeba miliardáři.

Anketa

Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?

2%
95%
3%
hlasovalo: 4664 lidí

Na nedělní demonstraci "milionu chvilek proti demokracii" jsem slyšel jednoho velmi zkušeného blábolu, kdysi antichartistu, komunistu a nyní progresivního liberála, hovořit o tom, že vlastně to všechno stejně zaplatíme z našich daní. To není tak úplně pravda. Babičky a dědečkové s minimálním důchodem nebudou už platit nic. Stejně tak osoby s minimálním příjmem nebudou platit nic. A nebudou platit nic ani majitelé televizorů, kteří nechtějí sledovat ČT z nejrůznějších důvodů. Tedy žádnou rovnou daň, což jsou poplatky za rozhlasové a televizní vysílání.

Od našeho milého antichartisty a nyní velkého progresivního bojovníka za demokracii a proti omezování svobody slova to tedy byla čirá demagogie.

A o co tady jde ve skutečnosti? Jde víceméně o to, aby si redaktoři České televize, kteří ve skutečnosti sami ovládají tuto instituci a dělají si tam, co chtějí, bez ohledu na společenskou a politickou pluralitu, si zachovali i nadále svůj rozhodující vliv. A aby dál mohli sloužit těm, kteří jsou dnes v parlamentní opozici, respektive kteří byli až donedávna (tedy ještě před půl rokem) ve vládní koalici. O to zde jde především. A o nic víc a o nic míň, proto ta hysterie, proto tyto obavy ze ztráty privilegovaného postavení.

A ne nepodstatné bude také vpuštění NKÚ do kontroly hospodaření ČT a ČRo. To se teprve dozvíme věci...

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

Práce autora se řídí redakčními zásadami ParlamentníListy.cz.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Přidejte si obsahový box PL do svých oblíbených zdrojů na Hlavní stránce Seznam.cz. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

koncesionářské poplatky , Paroubek , Vaše věc

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

