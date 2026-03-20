Jiří Paroubek: Jak se veřejnost dívá na demonstrace Milion chvilek?

To rozdělení je zhruba do tří táborů. Jeden tábor, ten bych nazval táborem indiferentních občanů. To jsou lidé, kteří činnost spolku "Milionářů" nesledují a nezajímají se o ni. Je to zhruba pětina lidí, přesně 18%. Umím si představit, že jsou to vesměs lidé, které vůbec nezajímá veřejné dění. A je to de facto podmnožina, alespoň podle mého názoru, těch našich spoluobčanů, kteří nechodí ani k volbám to Poslanecké sněmovny. Těch, kdo nechodí k volbám do Poslanecké sněmovny je ale o dost více.
Pak je zde další tábor lidí, který říká, že akce Milionu chvilek "jsou běžnou součástí demokratického systému". Tento názor má 30% lidí. K těmto lidem se konec konců počítám i já. I když si myslím, že důvody, proč se lidé na pokyn spolku "Milionářů" scházejí, jsou poněkud uměle vykonstruované. Ale proč by se vlastně v demokratické společnosti nemohli takto lidé scházet, třebas by to ani žádný racionální důvod nemělo. Vrátím se ještě k první demonstraci, organizované spolkem v novém funkčním období Babišovy vlády. Demonstrace milionchvilkařů se uskutečnila na Václavském a Staroměstském náměstí s početným zastoupením našich ukrajinských hostů, ale také německých a japonských turistů. Setkání, jehož se zúčastnilo prý 80 tisíc lidí, bylo svoláno na základě údajného vydírání prezidenta Pavla místopředsedou vlády Macinkou. Ale protože si většina našich spoluobčanů už nedokáže vzpomenout na to, co bylo na počátku konfliktu mezi Hradem a stranou Motoristů, připomenu, že předseda Motoristů Macinka zaslal poradci prezidenta Kolářovi SMS zprávu, kterou tento ne vždy příkladný bojovník za demokracii považoval spolu s prezidentem Pavlem za pokus o vydírání prezidenta republiky. Pánové Pavel a Kolář nelenili a celou věc napráskali, v duchu "nejlepších českých tradic" Policii ČR. A policie, světe div se, začala celou záležitost opravdu řešit. I když právnické kapacity v těch dnech sdělovaly přes média Hradu, že je to hloupost, neboť text nesplňuje jakákoliv kritéria na základě nichž by se dalo dovodit, že SMS zpráva je jakýmsi pokusem o vydírání prezidenta republiky. Do dnešního dne jsme se od policie nedozvěděli, že celý případ již mužové zákona odložili. Jinak to ani nemohlo dopadnout, ale prezidenta prostě nechtějí blamovat.... Nechtějí ukázat mj. to, že právní vědomí obou pánů, tedy pana Koláře a jeho prezidenta, je v zárodečném stavu.
Dalších 28% občanů si podle průzkumu myslí, že demonstrace milionu chvilek "jsou výrazem nespokojenosti se současnou vládou". Těch lidí, kteří toto říkají, je tedy o dost méně nežli těch, kteří volili v posledních sněmovních volbách dnešní parlamentní opoziční strany. To je jistě zajímavé. Znamená to, že demonstrace Milionu chvilek a sebeprezentace části umělců na ní, je tak trochu na nic. Nepřináší efekt v tom, že by opozičním parlamentním stranám zajišťovala rozšiřování jejich vlivu a počtu voličů.
Naopak, 27% lidí si myslí, že akce Milionu chvilek "straní pouze jedné části politického spektra". Pětina lidí (20%) se domnívá, že akce "nemají významný dopad na politické dění". Téměř tentýž počet respondentů (18 %) se domnívá, že účastníci "jsou podplacení nebo jinak manipulovaní". A stejný počet lidí, tedy opět 18%, se domnívá, že akce "přispívají k polarizaci společnosti". Argumenty, se kterými přichází Milion chvilek do veřejného prostoru a agituje k účasti na své akci na Letenské pláni 21. března, jsou tak trochu zahaleny tajemstvím a mlhou. To ovšem účastníkům demonstrace nejspíše vadit nebude... Ale její svolavatelé by si měli být vědomi, že významnou část veřejnosti prostě nepřesvědčili a že je podporuje v jejich opozičním úsilí jen menší část společnosti. Podle tohoto průzkumu Medianu je počet "věcně nespokojených" s vládou podstatně nižší, nežli kolik je souhrn procent odevzdaných bývalým vládním stranám v posledních volbách do Poslanecké sněmovny. Takže se nemohu zbavit dojmu, že demonstrace Milionu chvilek jsou jeden velký omyl. A zdá se, že chlapci a děvčata z organizačního výboru Milionu chvilek dělají tak trochu zbytečnou práci. Být na místě Andreje Babiše, tak po seznámení se s tímto průzkumem společnosti Median, bych se už demonstracemi Milionu chvilek vůbec nezabýval.
Vyšlo na Vasevec.info.
