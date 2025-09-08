Jiří Paroubek: Jak stavět levně komunální byty?

Zhruba před šesti lety jsem se snažil inspirovat tehdejší vedení ČSSD, konkrétně J. Hamáčka a také tehdejšího jeho pobočníka M. Haška, ke zpracování návrhu zákona o financování komunální bytové výstavby. Po dlouhá léta jsem sledoval vývoj komunální bytové výstavby v západní Evropě a nejrůznější tamní legislativní systémy, které vedly k výstavbě levných komunálních bytů. A měl jsem po léta v hlavě uložený systém výstavby podobný tomu, který je uplatňován v Anglii (ve Skotsku mají systém jiný) a v Rakousku.
Podstata tohoto systému, aplikovaného do českých podmínek, spočívá v tom, že si obce ustaví neziskovou společnost, například družstvo (ale nemusí to být jenom družstvo, může to být i např. s.r.o. anebo akciová společnost), která uskuteční výstavbu bytového domu.
V čem je vlastně výhoda neziskové společnosti? Spočívá v tom, že pokud by v některých letech vytvářela společnost zisk, zůstával by ve prospěch společnosti. A šel by tedy do obnovy, respektive do rekonstrukce bytového fondu. Tedy tím prvním bodem je vytvořit legislativu pro zřizování neziskových společností.
Druhým bodem je, aby obce, které budou zřizovatelem těchto neziskových společností, daly těmto společnostem k dispozici pozemky, jež jsou určeny v územním plánu obce pro výstavbu bytů. To by výrazným způsobem zlevnilo výstavbu bytů.
No a pak jde o to, že by si neziskové společnosti vzaly od komerčních bank úvěry na výstavbu bytových domů. Samozřejmě, ministerstvo pro místní rozvoj nebo Státní fond pro rozvoj bydlení by daly k dispozici unifikované projekty (zpracovaly by 8, 10 či 12 unifikovaných projektů, které by mohly neziskové společnosti k výstavbě bytových domů použít tak, aby se co nejvíce snížily pořizovací náklady pro výstavbu bytových domů.
Obce tedy by měly na starosti ustavit společnosti, ty by si půjčily peníze od bank na výstavbu. Anuita těchto projektů, anuita splátek z takto pořízené výstavby bytových domů, by byla prováděna z přijatého nájemného. To by obce nutilo mj. k tomu, aby "dodaly" svým neziskovým společnostem, které by stavěly a provozovaly bytové domy s nájemníky, platící nájemníky. To neznamená samozřejmě nájemníky z vyšší střední třídy, ale naopak z těch nižších příjmových skupin. Mám na mysli policisty, učitele, ale samozřejmě také třeba zdravotní sestry, obvodní lékaře či zubaře a další profese, na kterých má obec zájem.
Banky by měly poskytovat úvěry, které by byly s dobou splatnosti 20 až 25 let tak, jako jsem to viděl například ve výše zmíněné Anglii, a po tuto dobu by docházelo k anuitním splátkám těchto bytových domů Samozřejmě že bytová nezisková společnost by nakládala s těmito byty i po zaplacení úvěrů na pořízení bytů. Tedy po těch 20 či 25 letech. Upřímně, ono by to pak vyžadovalo další, nové i když podstatně menší úvěry na rekonstrukce těchto bytových domů. Je totiž zřejmé, že i kdyby se jednalo o neziskové bytových společnosti, které by velmi dobře spravovaly bytový fond, je otázka, zda by si vytvářely průběžně z přijatého nájemného po zaplacení úroků a splátek úvěrů bankám dostatek peněz k plné reprodukci bytového fondu. Takovýmto způsobem se staví a spravují komunální byty v Anglii.
Podobným způsobem se staví ve městě Vídni. Tam je zhruba 220 000 bytů, které patří městu Vídeň. A samozřejmě tyto domy jsou plné spokojených nájemníků. Ti žijí v těchto domech za rozumné nájemné a každý rok se nějakých 6000 až 7000 bytů v těchto domech uvolní. Jde o to, že se lidé stěhují za prací jinam, anebo také řada lidí jde do svého, pokud se změní jejich příjmová situace. Poskytnutí obecního bytu je samozřejmě podmíněno i ve Vídni určitými finančními kritérii. Pokud je nájemník překročí, tak jednak platí vyšší, tržní nájem. A pak už se mu vyplatí, aby si třeba pořídil z hypotéky nový byt nebo dům, do kterého se přestěhuje z městského bytu. Takto rozumně probíhá řešení bytové problematiky, bytové situace lidí ve Vídni. Tam žádný bytový problém vlastně ani neexistuje.
Chci se vyjádřit také k tomu, jak to s tím návrhem zákona, který jsem inicioval, aby jej experti ČSSD (dr. Přikryl s řadou expertů) zpracovali do návrhu zákona, vlastně probíhalo. Návrh zákona prošel ve sněmovně před čtyřmi lety ve druhém čtení. Bohužel Jan Hamáček nepožádal Andreje Babiše, tehdejšího předsedu vlády, o podpotu tohoto návrhu zákona ve třetím čtení. Kdyby ho podpořil ve třetím čtení ve sněmovně, před koncem volebního období, byl by zákon k dispozici. Senát by velmi pravděpodobně tento zákon nevetoval a stejně tak by postupoval i prezident.
Takže jsme tady mohli mít už čtyři roky zákon, podle kterého by byly stavěny levné bytové domy pro lidi. Tedy obecní byty, které by mohly obce rozdělovat lidem, jež potřebují pro výkon svých služeb na svém území. Lidé by se tak dostali k rozumným nájmům a samozřejmě by to snížilo také ceny bytů a bydlení na českém trhu s byty. Snížily by se takě ceny nájmů. A samozřejmě by si developerské společnosti těžko mohly dovolit stavět byty v Praze za nějakých 150 000 korun a mimo Prahu za 80 či 100 000 korun za metr čtvereční.
Tento návrh zákona je k dispozici v Poslanecké sněmovně. Je v archivu Poslanecké sněmovny připravený v mašličkách. A je možné jej okamžitě na počátku volebního období představit jednak veřejnosti, aby získal veřejnou podporu. Protože proti tomuto návrhu zákona budou útočit developeři, který chtějí pochopitelně stavět bytové domy pro obce samy, ale za jiné ceny. Za dvojnásobné či trojnásobné ceny.
Takže tady je možnost, jak rychle zahájit výstavbu levných komunálních bytů. A to jinak, než jak to navrhuje například pirátská strana. Ta neudělala za tři roky, kdy ovládala ministerstvo pro bydlení, tedy ministerstvo pro místní rozvoj, pro výstavbu bytů nic. Teď Piráti tvrdí, že každý rok přivedou do státního rozpočtu 20 miliard korun na výstavbu komunálních bytů. Je to chiméra, je to něco, co není vůbec v silách této strany, která toho prostě není schopná.
Oproti tomu zde je návrh zákona, který je možné okamžitě použít k výstavbě třeba 10 000 až 12 000 komunálních bytů ročně až do vyčerpání kapacit volných pozemků, určených pro komunální bytovou výstavbu územními plány obcí.
