Petr Dufek: Situace na trhu práce je stabilizovaná jen na oko

Sezónně očištěná data jasně ukazují, že nezaměstnanost v ČR postupně narůstá a že listopad bývá obvykle takovým momentem klidu před prosincovým a lednovým návalem na úřadech práce.
Nezaměstnanost v ČR narůstá už dva roky v důsledku propouštění v průmyslu, který je s ohledem na svoji váhu v ekonomice i největším zaměstnavatelem.
Podniky pod tlakem optimalizují, což s sebou nese i pokles zaměstnanosti. Část lidí dostává příležitost ve službách, část končí na úřadech práce, kde nabídka volných pracovních míst není nijak oslnivá.
Část uchazečů volí pozici OSVČ v rámci švarcsystému.
Fakticky stále platí, kde jsou ve větší míře volná místa, chybí uchazeči a naopak. Příkladem budiž kontrast mezi Prahou a třeba Karvinou.
Řešení v podobě dojíždění či stěhování má své velké limity. Přestěhovat se za prací do Prahy, kam směřuje největší migrační vlna v rámci ČR, znamená počítat s výrazně vyššími náklady na bydlení.
Co čekat dál? Teď už je vlastně pravděpodobné, že pětiprocentní hranici zdolá nezaměstnanost až v lednu. Přelom roku bude jako po většinou ve znamení zvýšeného propouštění, aby jarní měsíce následně s rozjezdem sezónních prací přinesly trochu úlevy. Kdy se obrátí stávající negativní trend na trhu práce? Snad někdy ve druhé polovině příštího roku.
autor: PV