Petře Pavle, jsi si vědom, že Agrofert zaměstnává zhruba 31 tisíc lidí? Kladu si otázku, kde po převodu akcií bude tato společnost danit své příjmy? Zajímavé je, že plátek Seznam.cz podepsal se Správou Pražského hradu smlouvu na PR akce, asi pro vylepšení Tvého image. Seznam a Deník N, ke kterým máš blízko, vnímám jako deníky, jež hlásají pravdu pouze když se spletou.
Nyní zpět ke střetu zájmů. Z jakého důvodu se neřešil střet zájmů bývalého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga tak, jako nyní u Andreje Babiše? Ten po celou dobu, kdy byl ministrem zahraničí české vlády, podnikal se svou firmou Orlík nad Vltavou. Kalousek této firmě převedl více jak 100 milionů korun dotací ze státního rozpočtu ČR a mnoho desítek milionů korun z Evropské unie. Ptám se, kde byli ti hlídací psi demokracie, takzvaní novináři? Jen odbočím k Tvým sponzorům, takzvaným uhlobaronům, jako je Dobrovský, Čmejla, Pudil a Bobela, nad kterými se vznáší zápach tunelu Mostecká uhelná. Přitom tito uhlobaroni mají vztah k uhlí pouze z doby, kdy si hráli jako děti v uhláku na havíře. Díky České republice a podobným „taky podnikatelům“ se zažil nový pojem tunneling, neboli tunelování.
Petře Pavle, podařil se Ti nonsens, kterých máš nesčetnou řadu. Tvé schvalování ukrajinského útoku na kazašský a ruský tanker jako na legitimní cíl zvedlo ze židlí všechny představitele států, které mají černomořské pobřeží. S prominutím, Tvá jednoduchost dělá větší škody, než kdybys velel rotě diverzantů. Turci tuto katastrofu srovnávají se zemětřesením. Ropná skvrna se po útoku ukrajinských vodních dronů táhne již na 20 kilometrů. Co na to turecká média? Český prezident tleská a jásá. Hürriyet Daily News píše o českém prezidentovi jako o komunistickém prezidentovi, který má radost z cizího neštěstí. Daily Sabah Turkia dokonce vyzývá k uzavření české ambasády a vyhoštění diplomatů.
Petře Pavle, jak jsem psal již dříve, známe se už 41 let a podle mého názoru ve své funkci trpíš – a mnozí občané trpí také. Sám jsi prohlašoval, že jsi voják a funkce prezidenta je určena pro kariérní politiky jako takové. Vzhledem k událostem v Turecku předpokládám, že máš averzi ke všemu, co se týká Turka a Turků. Ať je to Filip nebo celé Turecko. Petře Pavle, podle Tebe je Filip Turek reputační riziko. Možná budu teď osobní, ale myslím si, že jako bývalý komunistický funkcionář, který prezidentskou funkci neměl nikdy přijmout, jsi daleko větší reputační riziko než jakýkoliv Filip Turek, kterého bys měl jmenovat ministrem, pokud se chceš trochu vzepřít svým našeptávačům. Zkus vnímat skutečnost, že většina Tvých kvalifikovaných poradců Tě opustila. Ber to jako memento.
Podle mého názoru veškeré Tvé kroky v zahraniční politice směřují proti zájmům České republiky. Nebudu opakovat Tvé výroky na adresu současného amerického prezidenta Donalda Trumpa, včetně výroků Tvého protokoláře Koláře. Ale jediné, co by mělo být alfou a omegou zahraniční politiky, jsou mírová jednání na Ukrajině, ne podporování zločineckého režimu Zelenského a jeho zkorumpované bandy. Toto mohou vyřešit pouze Spojené státy a země jako například Orbánovo Maďarsko, které jim v tom sekunduje. Nezlob se, ale Ty se nemůžeš ukázat ani v Číně, díky Tvému setkání s tibetským duchovním vůdcem dalajlámou. Věřím, že díky učení Karla Marxe máte k sobě blízko, ale na rozdíl od Tebe byl v Číně Macron, který vyjednával s čínským prezidentem. Ještě k těm tibetským mírumilovným kněžím, v Tibetu je zažito kastovnictví a u řadových mnichů se nejen jiný názor, ale třeba neposlušnost trestá bičováním, mučením, vypichováním očí a uřezáváním ňader žen. To je opravdu „následováníhodný“ příklad, že?
Ptám se se vší vážnosti, nechceš raději sbalit kufry a užívat si důchodu? Na WSJ jsem zaznamenal, že předseda vojenského výboru NATO Giuseppe Calo Dragone prohlásil, že NATO zvažuje, že by mělo provést preventivní útok na Rusko. Tohoto psychopata by měli okamžitě sesadit z funkce a zavřít do psychiatrické léčebny. Nebudu opakovaně citovat prezidenta Trumpa, že za válku na Ukrajině může Západ a Rusko bylo vyprovokováno nejen pučem na Majdanu, ale také tisícovkami laboratoří na Ukrajině v bezprostřední blízkosti Ruska. Toto rovněž potvrdil profesor Paul Craig Roberts, člen bývalé Reaganovy administrativy, a také americký profesor Mearsheimer. Můj otec a mí prarodiče bojovali proti německému nacismu. Myslím si, že svět čeká boj proti ukrajinskému nacismu, jak to nazval Alexej Arestovič ve svém příspěvku na YT kanále.
(Zdroj: Archiv ministerstva financí, WSJ, Novinky.cz, Borovan.cz, historické prameny)
Ukrajina (válka na Ukrajině)
