Petr Hampl: Salám alejkum, Tuckere Carlsone

O spojení a spolupráci mezi současnou politickou a finanční elitou na Západě a džihádem se píše hodně. Mnohem méně se mluví o spojení mezi džihádem a některými proudy „alternativy“. Možná proto, že antisystémová opozice nemá tolik možností džihád reálně podpořit. Nicméně tím to není méně zajímavé. Mimo jiné proto, že to ukazuje, že úsilí o dobytí Západu je chytřejší, než to vypadá na první pohled. I když ta chytrost může být spíš výsledkem spontánního procesu než vědomé racionální úvahy.
V Prolomení hradeb dvojce píšu o trendu, kdy k islámu konvertují západoevropští katoličtí konzervativci. Byli všude možně pronásledování, ostrakizováni, opovrhováni, poté konvertovali k islámu a najednou mohou s naprostým klidem říkat ty nejvíc ultrakonzervativní věci o postavení žen a sexuální morálce a najednou to nevadí. Dokonce jsou zváni do celostátních televizí!
Ve Velké Británii je zase Nigel Farage částečně závislý na muslimských sponsorech. Takže sice bouří proti nové migraci, ale islám je velké náboženství, znásilňovací gangy nemají nic společného s islámem a Tomy Robinson je podle Farageho zločinec, který patří do vězní.
A teď Tucker Carlson. Před pár dny se od něj diváci dozvěděli, že Pákistánci ve Velké Británii jsou milí a mírumilovní lidé a že Londýn je naprosto bezpečné město. A jak jinak, mezi významnými podporovateli se objevil „muslimoameričan“ Omeed Malik a až příliš nejasný je Tuckerův vztah s katarskou vládou.
Nikde jsem o něm neměl vysoké mínění. Věděl jsem, že míchá skvělé pravdivé zprávy s naprostými blbostmi a že občas vědomě lže (jak prokázala jeho e-mailová komunikace s kolegy, v rámci sporu o Dominion). Přesto je jeho podpora islamizace Západu nepříjemná, i když v mnoha jiných věcech může mít pravdu.
Z heroických dob antiislámského odporu si pamatuji, že to většinou začíná zjištěním, že za všechno mohou Židé. V dalším kroku pak lidé zjišťují, kdo je nejlepší spojenec proti Židům. No přece muslimská komunita! A neštěstí je hotové. Tím netvrdím, že se musí každému líbit cokoliv, co dělá kterýkoliv Žid, kterákoliv židovská organizace nebo stát Izrael. Ale jakmile to dostane konspirační podobu, otevírá to zadní vrátka muslimským dobyvatelům.
autor: PV