Zdeněk Jemelík: Špatný obchod AB

06.12.2025 12:26 | Komentář

Vždy jsem zásadně odmítal jako pustě formalistickou námitku střetu zájmů proti jmenování mého nepřítele Andreje Babiše do vysoké vládní funkce.

Zdeněk Jemelík
Popisek: Zdeněk Jemelík

Vždy jsem zásadně odmítal jako pustě formalistickou námitku střetu zájmů proti jmenování mého nepřítele Andreje Babiše do vysoké vládní funkce, nevyváženou souběhem zájmů Agrofertu a státu. AB ale nakonec uznal, že musí překážku odstranit, a posléze to provedl způsobem, jejž považuji za velmi špatný obchod. Poměr hodnoty toho, co získá, a zaplacené ceny je zcela nepřiměřený a jednoznačně v jeho neprospěch.

Nevíme, co vše se může stát během nastávajícího období působení jeho vlády. V demokratických státech se často stává, že vláda přes veškerou snahu během funkčního období odpudí voliče. AB nemá pojištěno, že nemůže skončit jako Winston Churchill, jenž se po vítězné válce již nikdy nevrátil do vysoké vládní funkce. Na konci funkčního období bude mít 75 let. Bude-li mít smůlu a dožije se mého současného (90) nebo i vyššího věku, bude po celou dlouhou dobu svědkem znehodnocování soukromého majetku inflací a jeho rodina bude dlouho čekat na jeho smrt, aby se dostala zpět k akciím Agrofertu.

Tres faciunt collegium. Pokud trvá ruská agrese proti Ukrajině, nestojím o to, aby předseda české vlády doplnil do trojlístku pány Orbána a Fica. Ale přesto si myslím, že oběť, kterou nabízí Andrej Babiš, je nelidská a národ by ji měl velkoryse odmítnout. Muž, jenž je ochoten takovou oběť nabídnout, určitě nenadřadí svůj osobní zájem nad prospěch státu. Et autem censeo, že v jeho případě uplatnění námitky střetu zájmů není na místě.

