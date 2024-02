Jiří Paroubek: Je ještě strana Lidového domu levicí?

Na svém „oblíbeném“ serveru (nebo co to je) Forum24 jsem se při letmé četbě rozhovoru s Jiřím Dienstbierem, takto stále důležitou figurou Lidového domu, dozvěděl, že vlastně nejsem sociální demokrat. V jeho očích jsem na tom sice lépe nežli Miloš Zeman, ale o moc lepší to prý není.

reklama

To říká jeden z lidí, kteří přivedli sociální demokracii na úplné scestí. Svým prosazováním liberální politiky, genderismu a jiných okrajových pitomostí, které ve světě lidí práce nemohou mít velký ohlas. Pokud chce někoho kádrovat, zda je či není sociální demokrat, měl by se nejdříve sám podívat na vlastní politickou minulost. Vždyť J. Dienstbier ml. byl důležitou figurou zcela zkrachovalého Občanského hnutí a později zkrachovalých Svobodných demokratů. Život je o výhrách a prohrách, ale v životě J. Dienstbiera žádné výhry nevidím. Na rozdíl od života M. Zemana či života mého.

Jinak Forum24 pochopitelně pravidelně nečtu, respektive čtu jen vybrané články, které mi někdo z mých přátel pošle, což byl i tento případ.

Závažnější nežli blábolení politického neumětela pro ultrapravicový server vidím ovšem vyjádření jiných předních představitelů strany Lidového domu.

Anketa Která vládnoucí strana zatím nejvíce prospěla České republice? ODS 1% ČSSD 2% KDU-ČSL 0% TOP 09 0% ANO 94% Piráti 0% STAN 0% Zelení 3% hlasovalo: 15655 lidí

Speciálně v neděli jsem se díval na debatu na TV Prima, do které naskočil za opozici také L. Zaorálek. Kromě jednoho nepříliš vkusného výpadu na jinak dost odiózní figuru poslance O. Koláře a jeho rodinu mě zaujalo, že se představitel tzv. levicové strany dožaduje navýšení peněz pro Ukrajinu, aby mohla účinněji bojovat s Ruskem. Volně parafrázuji Zaorálkova slova. 51 miliard euro, co chce EU dát Ukrajině v příštích letech, je jen zlomek toho, co dala EU na boj proti covidu-19 a jeho následkům do hospodářství unie (prý 750 miliard euro).

A další bilion euro prý EU dává každoročně na Green Deal. V tomto bodě s L. Zaorálkem souhlasím, že je to hodně peněz. Ale nechápu, co ho vede k závěru, že by se mělo do konfliktu na Ukrajině, který potřebuje deeskalovat (jak správně sdělil dokonce i reprezentant hnutí ANO v debatě Primy Bžoch), tak náš Luboš chce vlastně eskalovat. A to je, prosím, představitel, Spitzenkandidat své strany do evropských voleb. V jeho vystoupení nebylo slyšet ani slovo o míru. Od Bartoška s Kolářem byl rozeznatelný vlastně jen poněkud živou gestikulací, ale názorově se pánové náramně shodovali. I těch peněz na válku na Ukrajině by dal víc… Prostě takhle se to prý vyhrát nedá. Ale ty peníze jednou budeme muset bankám, od kterých jsou půjčeny, vrátit i s úroky.

Dalším výtečníkem strany Lidového domu je Vladimír Špidla. V jednom z médií jsem se v tomto týdnu dočetl, že tento kandidát strany Lidového domu do Evropského parlamentu by zavedl rychle v naší zemi euro. Před časem jsem slyšel jeho zdůvodnění, proč je to vlastně potřeba. Prý protože jsme se k tomu při vstupu do EU zavázali. To je opravdu standardně legrační argument. Pravda, zavázali jsme se k tomu. Ale nebylo uvedeno datum, v kterém k tomu má dojít. Prostě až se to bude hodit a až to poškodí co nejméně lidí, tak euro zaveďme. Nyní, v situaci, kdy je česká měna podhodnocena, i podle seriózního západního tisku vůči euru a dolaru o pětinu, a směnný kurz se pohybuje v poměru 1 euro za zhruba 25 korun, by politické rozhodnutí o zavedení eura znamenalo poškození zejména středních vrstev českého obyvatelstva. Samozřejmě také těch nízkopříjmových vrstev, protože mzdy by se přepočítávaly v nevýhodném kurzu, v kurzu zhruba o 20 procent podhodnocené koruny. Na střední vrstvy obyvatel by to ale dopadlo dvojnásobně. Jednak v nevýhodném přepočítávacím kurzu jejich příjmů, ale také a zejména jejich úspor.

Kromě toho v oligopolní ekonomice, v kterou se česká ekonomika v posledních patnácti letech změnila, rozhodují o výši cen a o tržních podmínkách klíčových druhů zboží a služeb oligopoly. Tedy banky, obchodní řetězce, energetické společnosti, telekomunikační společnosti, ale třeba také prodejci letenek. Atd., atd. Ti všichni by si při zavedení eura zaokrouhlovali ceny směrem nahoru, jako to neomaleně dělali v průběhu posledních dvou let. Důkazem toho jsou desetimiliardové zisky oligopolů v posledních dvou letech (s výjimkou obchodních řetězců, o kterých vlastně nevíme, jak si nadhodnotu, kterou u nás získávají stanovením vydřidušských cen, dělí se svými mateřskými společnostmi.

Prostě euro není nyní pro normální lidi ze středně- a nízkopříjmových vrstev žádná výhra. A pokud to nějaký „levicový“ politik tvrdí, tak se hluboce mýlí. V. Špidla by měl zkoumat, proč jsou jeho názory na přijetí eura tak blízké názoru většiny představitelů stran pětikoalice…

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Jiří Paroubek: Podle Roberta Fica jde do tuhého Jiří Paroubek: 69 % pro rychlé ukončení války na Ukrajině Jiří Paroubek: Revolta, či revoluce farmářů? Jiří Paroubek: Tradiční ČSSD je možné zachránit

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE