Jiří Paroubek: Jsou Zelení budoucností evropské levice?

Čeští Zelení se v evropských volbách trapně podíleli na projektu TOP 09 a Starostů a byli jen jeho jakýmsi fíkovým listem. Je to důsledek Bursíkova šéfování této strany a jeho účast ve vládě pravice v letech 2006 – 2009. Zelení se u nás úplně zkompromitovali.

Jinak je tomu v sousedním Německu. Zelení se v eurovolbách dokonce stali druhou nejsilnější německou stranou s 20,5% voličů. A jsou tak vlastně nejsilnější německou levicovou stranou. To je velmi pozoruhodné. Jen tak mimochodem CDU měla před nimi jistý, ale nepříliš velký náskok ve volebním výsledku, když získala 28,9%. Sociální demokraté získali 15,8%. Třetí levicová strana Die Linke 5,5%. Protiimigrační AfD získala 11%. FDP 5,4%. Tolik tedy strany, které získaly v Německu mandáty do Evropského parlamentu.

Pokud jde o prvovoliče, tak podle zdroje Bundeswahlleiter, Infratest, se nejsilnější stranou mezi nimi stali právě Zelení, které volilo senzačních 36% mladých. Druhou stranou v pořadí u prvovoličů s 11% byla CDU/CSU, za ní následovali Die Linke s 8% a FDP rovněž s 8%. Až za nimi se 7% se krčí německá SPD a poslední ze současných parlamentních stran je AfD s 4 %.. Je to jen ukázka toho, jak mladí lidé v Německu vnímají problematiku ekologie a jaký význam jejímu řešení přikládají. Ale Zelení v Německu, to není jen otázka ekologie, ale i určitého stylu života a přístupu k životu.

Řeknu to krátce. Myslím si, že je potřeba studovat program německých Zelených jako určitou, zdá se že úspěšnou, alternativu v rámci levicové politiky. A ještě jinak, žádná levicová strana, pokud si chce udržet vliv anebo dokonce získat nové skupiny voličů, nemůže ostentativně ignorovat ekologická témata. To by prostě byla ohromná chyba. Musím říct, že i mě samotného potenciál německých Zelených a jejich atraktivita pro mladé lidi překvapily. Levostředový časopis Die Zeit, věnuje tomuto problému celý zajímavý článek ve svém vydání z 25. 5. 2019.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

