Jiří Paroubek: Kauzu OKD už má nejvyšší státní zástupce…

Upřímně řečeno, naprosté většině lidí nejde ani tak o částku, za kterou byl menšinový podíl státu v OKD odprodán novému vlastníkovi. To je celkem vedlejší záležitost. Prostě proběhly nějaké odborné odhady majetku na základě vládou určené metody, která byla legální a legitimně zvolená. To, co vzbudilo mimořádné pobouření, je především zašantročení téměř čtyřicetičtyř tisíc hornických bytů OKD, které byly (anebo spíš nebyly) součástí znaleckého posudku. Sobotka s Pokorným, kteří prodávali minoritní podíl státu v OKD, mají zčásti pravdu, když říkají, že stát byl v roce 2004 v horší vyjednávací pozici, neboť již od roku 1996 nedisponoval v OKD majoritním podílem. Oba pánové mají však pravdu jen do určité míry. Stát přeci Koláčkovi a Otavovi, respektive jejich firmě a vzadu za nimi stojícímu Bakalovi, nemusel v roce 2004 minoritní podíl vůbec prodat.

Mohl si vynutit při formulování prodejní smlouvy takové podmínky právě v této souvislosti, aby bylo zajištěno, že majitel 100% akcií OKD dodrží skutečně svůj závazek. Tedy, že nabídne k prodeji byty OKD zájemcům z řad jejich nájemníkům za okasní ceny (uvažovalo se v průměru o 50 000 Kč za byt). Bohužel, zájmy nájemníků – voličů, nebyly Sobotkou a Pokorným ochráněny. To, že Bakala dostal smlouvu snů, která de facto nebyla, pokud jde o prodej bytů OKD zájemcům, státem vynutitelná a nepočítala se sankcemi, je fakt. Bakala pak mohl vydělat na následném prodeji bytů OKD vcelku díky tomu nejméně 20 ale možná spíše 25 či 30 mld. Kč. Vše ostatní, když někdo nyní zpochybňuje práci parlamentní komise k privatizaci OKD, jsou jen nezajímavé řeči.

Sobotka s Pokorným byli nejméně od roku 2004 v úzkém spojení s Bakalou a toto jejich spojení bylo fortifikováno ještě firmou Bison and Rose, která čile spolupracovala jak s Bakalou, tak se Sobotkou (později také s ministrem Chovancem). Pokud se L. Zaorálek ve sněmovně i v médiích snaží zpochybňovat práci komise, neprospěje tím ani ambicím kandidátů sociální demokracie do krajských voleb za tři čtvrtě roku, a to zejména na Ostravsku, ale neprospěje tím ani politickým ambicím svým. Počítám totiž, že za rok a tři čtvrtě bude chtít znovu kandidovat na Ostravsku do Poslanecké sněmovny. Hrabat se v paragrafech a to někdy i dávno vyšumělých zákonů, nedává totiž žádný smysl. Běžný volič, pokud si bude něco z celé diskuse v Poslanecké sněmovně k této kauze pamatovat, si bude připomínat z vystoupení L. Zaorálka, že se de facto staví proti verdiktu komise.

Ten verdikt, ať už je jakkoli pro někoho osobně nepříjemný, je naprosté většině našich spoluobčanů (včetně mě) velmi sympatický. To, že jeden z poslanců ODS ve sněmovně zpochybňoval práci komise a M. Kalousek přispěchal ještě s dalším odsudkem výsledků práce komise, jež jsou jak pro ODS, tak pro TOP 09 velmi nepříjemné, mě vůbec nepřekvapuje. Pánové z ODS a TOP 09 tak jen ukázali veřejné stvrzenky na Bakalovy peníze. Připomínám, že před sněmovními volbami v roce 2010 tři strany budoucí pravicové (tedy i ODS a TOP 09) zkasírovaly na své volební účty od Bakaly téměř 30 mil. Kč. A rok po sněmovních volbách se Bakala v rozhovoru v MFD veřejně chlubil, že to byl on, kdo zabránil vzniku levostředové vlády pod mým vedením. Tedy implicitně sám sebe chválil za podporu a vznik pravicové koalice, která, jak známo, v roce 2013 skončila v děsuplných kotrmelcích, rozehnaná na Úřadu vlády zakuklenými policisty.

Uvidíme, jak se bude celá kauza OKD dále vyvíjet a zda nejvyšší státní zástupce najde, pokud jde o obvinění Bakaly, stejnou odvahu, jakou našel při prolongování vyšetřování kauzy Čapí hnízdo premiéra Babiše...

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

