Jiří Paroubek: Kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti…

reklama

Rád bych připomněl, že R. Fico a Smer (a jak ukázaly volby i většina Slováků) jsou proti této válce. Mezi programovými cíli Smeru, které Fico prosazoval před volbami, bylo mj. zastavení dodávek zbraní ze Slovenska na Ukrajinu s tím, že podle něj dodávky zbraní Ukrajině ze Západu jen prodlužují válku, v které zbytečně umírají tisíce lidí. Ať už na ukrajinské, nebo na ruské straně.

R. Fico přitom nezpochybňuje, že tím, kdo vyvolal válečný konflikt, je Rusko, ale nevidí jeho vinu za vznik tohoto konfliktu tak jednoznačně. Ostatně, podobný názor mám i já. Pokud by američtí generálové v Pentagonu a v NATO tolik netoužili posunout východní hranice NATO až na ruskou hranici, neměli bychom tento problém.

Současně ale Fico říká, že chce pomoci Ukrajině v humanitární oblasti a také při obnově státu. Toto já osobně vidím jako mnohem cennější, nežli případné dodávky zbraní Ukrajině, které toho mnoho neřeší.

Pozice PES je dnes militantní a proválečná. Což pro mě, jako pro „celoživotního“ socialistu, je silně nepřijatelné. Socialisté by se měli poučit ze svých starých omylů a chyb, které udělali v minulosti, například při zahájení I. světové války. Tehdy zvesela hlasovali v drtivé většině pro válečné úvěry a na podporu války. Ta znamenala miliony zmařených životů, miliony zmrzačených, promarnění ohromných materiálních a jiných hodnot. A skončila de facto jen příměřím s dvacetiletým mírovým intermezzem před pokračováním konfliktu mnohem obludnějšího v II. světové válce.

Anketa Dopadly slovenské volby dobře? Dopadly 97% Nedopadly 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 11744 lidí

R. Fico a Smer už jeden podobný konflikt se Stranou evropských socialistů v minulosti absolvovali. Bylo to po vzniku první Ficovy vlády v roce 2006, do které Smer přizval i zástupce Slovenské národní strany a Mečiarovce. To bylo důvodem pro pozastavení členství Smeru v PES. Tato situace trvala až do konce roku 2009. Tehdy, na kongresu PES v Praze, bylo Smeru členství v PES navráceno. Ovšem s vydatnou pomocí české sociální demokracie (ČSSD), tehdy pod mým vedením. V té době ovšem ČSSD prožívala vysokou prestiž, kterou měla díky svým vynikajícím volebním výsledkům.

Socialistické hnutí v celé Evropě, a zejména v České republice v současnosti zmírá na úbytě. Šmardovci jsou dnes, až na L. Zaorálka, válečnou a protiruskou stranou. Je zřejmé, že po „modernizaci“, kterou provedli na jaře na sjezdu, kde se zbavili svého dlouholetého názvu z úspěšného období strany a přihlásili se k „válečné politice“, která plně souzní s názory Bruselu, je nikdo soudný nemůže volit. Zejména proto ne, že mlčeli přitom, když vláda a parlament přijímaly ponižující vazalskou vojenskou smlouvu mezi Českem a Spojenými státy. Ta je mimochodem násobně horší, než kdyby zde před lety byla umístěna americká radarová základna 60 kilometrů od Prahy. Tehdy tomu ale ČSSD spolu s občanskými iniciativami zabránila.

Robert Fico jde pro mě pochopitelnou cestou, když mluví o potřebě zahájení mírových rozhovorů mezi Ukrajinou a Ruskem. A evropská administrativa v Bruselu včetně převodových pák typu předsedy Strany evropských socialistů udělá vše pro to, aby zabránila vzniku Ficovy vlády. Anebo aby R. Fica „uklidnila“, jinak řečeno, vlastně zkorumpovala svou mainstreamovou podporou. Na to jistě R. Fico nepřistoupí, protože by to bylo obrovským zklamáním pro jeho voliče, kteří by mu to nikdy nezapomněli. PES by měla být ve svých postojích pružná a neměla by se uchylovat k nátlaku vůči jedné z nejúspěšnějších evropských sociálnědemokratických stran.

Již ve třech středoevropských státech, v Česku, v Maďarsku a v Polsku, socialistické strany živoří. Způsobila to řada důvodů, ale především nejrůznější tzv. modernizace a liberalizace těchto stran. To byla a je cesta do pekel. A na tuto cestu chtějí činitelé PES dostrkat také R. Fica a jeho Smer.

R. Fico se správně vyjádřil v tom směru, že teď tento nátlak PES nebude řešit, neboť musí řešit ustavení nové slovenské vlády. Kroky PES mohou mít ovšem velmi rozkladný účinek a ve svých důsledcích mohou P. Pellegrinimu poskytnout alibi k tomu, aby nešel do vládní koalice s R. Ficem, když ten může pravděpodobně byl exkomunikovaný z PES, a aby naopak šel do vládní koalice s pravicí...

Konec konců i velký politický popleta, šéf takřečené SocDem Šmarda, již označil Progresívné Slovensko, které je samozřejmě pravostředovou stranou, za levicovou stranu. Na tom je vidět, jaký zmatek panuje v hlavách lídrů české sociální demokracie, nebo spíše toho, co z ní zbylo, ale bohužel také Strany evropských socialistů. Raději uvidí proválečný slovenský kabinet bez Smeru, v němž se zcela zkompromitovanou slovenskou pravicí bude ke svému politickému sebezničení kráčet Peter Pellegrini a jeho Hlas.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Jiří Paroubek: K Fialovu optimismu není žádný důvod Jiří Paroubek: Pavel - slon v porcelánu? Ne. Mamut… Jiří Paroubek: Spojená levice, a proč? Jiří Paroubek: Slon v porcelánu Petr Pavel v OSN

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama