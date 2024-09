Jiří Paroubek: Kdy konečně vyhodí z pražské radnice Hřiba?

Je neuvěřitelné, jakým způsobem vlastně pokračují letní omezení dopravy v Praze v důsledku naplánovaných oprav ještě v dalších týdnech po skončení prázdnin.

Vrcholné číslo předvedl náměstek primátora pro dopravu Hřib, který má na tomto chaosu v pražské dopravě lví podíl, a to s prodloužením termínu rekonstrukce Barrandovského mostu.

Na Strakonické se každý den řadí pod Barrandovem tisíce aut přijíždějících do Prahy a jejich řidiči ztrácejí čas. Zjevně kvůli neschopnosti pražské radnice zorganizovat poslední fázi rekonstrukce Barrandovského mostu.

Z rukou magistrátu a dodavatele se vymkla jak délka trvání rekonstrukce, tak podle všeho i cena. Jedno i druhé zavání závažným porušením zákona o veřejné zakázce.

Nedávno jsem měl možnost slyšet dvacetiminutový rozhlasový rozhovor s náměstkem Hřibem, ve kterém obhajoval prodloužení rekonstrukce Barrandovského mostu za původní termín dokončení v srpnu t. r.. Sondy, které byly prý provedeny do tělesa mostu, tedy do masivního betonu, ze kterého je most postaven, prý neukázaly před vyhlášením veřejné soutěže na zhotovitele stavby, že by snad bylo potřeba závažnějších stavebního zásahu při rekonstrukci mostu. Ve zmíněném rozhlasovém rozhovoru náměstek Hřib nenuceně sdělil, že pokud nebude do konce roku počasí takové, aby umožňovalo provádět práce na rekonstrukci mostu, bude rekonstrukce přenesena až do jara. To znamená, že se ještě nejméně tři čtvrtě roku můžeme těšit na pokračování front aut a trvalé dopravní zácpy v oblasti okolo Barrandovského mostu. Konec konců to, že nebude v prosinci a možná už i na konci listopadu počasí příznivé pro stavební práce, je více než jisté.

Nicméně, žádné z mainstreamových médií nevede náměstka Hřiba k odpovědnosti. Žádné z těchto médií nezpochybňuje postup magistrátu ve věci rekonstrukce mostu. A tak se podle všeho mohou náklady rekonstrukce vyšplhat až na dvojnásobek původně stanovené částky. Už to samo o sobě by mělo být závažným důvodem k odvolání neschopného náměstka primátora pro dopravu.

Ale to není všechno.

Piráti na pražské radnici iniciovali vytvoření městské firmy, Operátora ICT, která má provést na magistrátu a v jeho organizacích digitalizaci pracovních agend. No, zatím to vypadá tak, že magistrát sype do této městské firmy desítky milionů korun a výsledky jsou více než ubohé.

Na poslední schůzi zastupitelstva hl. m. Prahy ředitel Magistrátního úřadu sdělil zastupitelům, že jej náměstek Hřib nutil k vyplacení faktury, která neměla všechny náležitosti. Mezi náležitosti každé faktury, která má být proplacena z veřejných peněz, má být také popis prací, které byly provedeny. Tak alespoň zní zákon o účetnictví. Náměstek Hřib se „obratně" brání, že prý tato povinnost dodavatele nebyla magistrátem řádně zachycena ve smlouvě o vzájemné spolupráci. Je to pochopitelně obmyslnost. Zákon o účetnictví je přeci jasný.

Závažné tvrzení ředitele magistrátu, který zoufale brání své úředníky před nátlakem nekompetentního šibala, který zřejmě z nízkých důvodů žádá o proplacení faktur pro nejspíše spřátelenou firmu, jež nemají potřebné náležitosti. Už i to je velmi závažný důvod k tomu, aby náměstek Hřib odešel ze své funkce. Zavání to zneužíváním veřejných peněz. Kromě toho náměstek Hřib podmiňoval proplacením faktury to, že Piráti budou hlasovat v zastupitelstvu pro rozpočet hl.m.Prahy.

No, a třetí důvod pro odvolání náměstka Hřiba se dozvíme možná během několika málo týdnů. Před pár dny zasahovala na magistrátu v útvarech, které má na starosti náměstek primátora Hřib (útvary, které pracují s dopravními investicemi) policejní šťára. Kriminalisté si odnesli podklady, které budou vyhodnocovat, aby prý zjistili, zda v dopravních stavbách, konkrétně na Barrandovském mostě a při stavbě nového Dvoreckého mostu, stavbách bratru souhrnně za více než 2 miliardy korun, nedošlo k malverzacím či tunelům.

Piráti rádi hovoří o tom, že oni přeci nic, oni muzikanti, oni nemají za sebou žádné korupční kauzy. Ale v tomto případě to vypadá na kauzu monumentálních rozměrů. A předpokládám, že z podezřelých šestnácti osob někdo bude spolupracovat s policií tak, abychom se dozvěděli celé pozadí, ve prospěch koho se kradlo.

V každém případě se jedná o lumpárny v resortu náležejícímu náměstkovi pro dopravu, Hřibovi. A ten by měl vědět, co je jeho povinnost a vyvodit z toho odpovědnost. Indicie o neschopnosti a všehoschopnosti Hřiba se vrší. Je nepochopitelné, jak tento člověk může stále ještě zůstávat ve své funkci. Na co ještě pražské zastupitelstvo čeká.

Barrandovský most bude rekonstruován nejspíše až do léta příštího roku. A možná až za dvojnásobek ve veřejné soutěži vysoutěžené ceny. Chaos v pražských ulicích bude přetrvávat až do konce dnů náměstka Hřiba ve vedení města. A bude ještě nějaký čas po jeho odchodu trvat, než se povede situaci v pražské dopravě konsolidovat. A pokud policie zjistí závažná pochybení při financování dvou velkých dopravních staveb, tak už náměstek Hřib musí ze své funkce okamžitě odejít. Teď jde jen o to, aby neskončil nakonec v teplácích.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

