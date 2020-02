Jiří Paroubek: Konečně realistický hlas

reklama

Zvýšení armádních výdajů na tuto úroveň by znamenalo oproti letošku vynaložit 60 mld. Kč navíc, a to již do roku 2024. Samozřejmě, že navýšení výdajů na armádu skokovým způsobem během několika let je možné, ale museli bychom oželet růst výdajů státu, jak říká Hamáček, na rodičovské příspěvky, penze, slušné platy hasičů, policistů, sestřiček anebo na školství či dopravu. Prostě si to nemůžeme dovolit.

Naši „militaristé“ z ODS ovšem nesouhlasí. Ti chtějí za každou cenu dodržení neuváženého vládního závazku Sobotkovy vlády na 2% z HDP na výdaje na armádu. Prostě není, kde brát. Kšefty pro americké zbrojovky by neměly české politiky dojímat. Pokud česká pravice chce skokové navýšení vojenských výdajů, měla by také jasně říci, ve kterých oblastech se rozpočet státu nebude v příštích letech navyšovat. Zda nebudeme stavět silnice anebo nebudeme platit vyšší důchody. Zda nepůjde více na platy učitelů a vůbec do oblasti školství. Prostě zákon zachování hmoty platí i ve financích. Pokud někde přidáme (obrana), a hodně přidáme, musíme logicky někde ubrat nebo nepřidat.

To, že D. Trump chce kšefty pro americké zbrojovky je sice hezké, ale určitě jsme nevstupovali do NATO s vidinou, že budeme zbrojit, až se uzbrojíme, aniž bychom měli nějakého viditelného a opravdu nebezpečného potenciálního protivníka. Spojené státy dávají v tomto finančním roce na vojenské účely cca 750 mld. dolarů. Evropští členové NATO vynaloží něco přes 200 mld. eur.

Rusko, náš nejbližší potenciální protivník (protivník ovšem spíše v hlavách stratégů NATO), vynakládá každoročně na zbrojení něco přes 60 mld. dolarů. To je méně, než kolik vydává na obranu jedna jaderná mocnost náležející do NATO, Francie. A lze předpokládat, že během několik let pod vedením premiéra B. Johnsona, bude mít i Británie vyšší vojenský rozpočet nežli Rusko.

Podobné realistické hlasy z vládní ČSSD jako ten Hamáčkův slyším opravdu rád. A budu ještě raději, pokud zazní i ve vztahu k některým našim vojenským misím v zahraničí, kde přicházejí daňoví poplatníci zbytečně o stamiliony korun. Ale stamiliony korun v zahraničních misích české armády jsou drobné, oproti desítkám miliard, které zbytečně neproduktivně utratíme, pokud vláda neuskuteční zastropování vojenských výdajů na nějaké rozumné výši, například oněch 1,4%, o kterých mluvil Hamáček. To je cesta zcela správným směrem.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

