Jiří Paroubek: Kradli, ani poledne nesvětili

20.10.2025 15:49 | Komentář

U Obvodního soudu pro Prahu 8 probíhá smutné představení, řeší se tam kauza Dozimetr.

Foto: Repro CNN Prima News
Popisek: Jiří Paroubek

V závěru týdne, ve čtvrtek, vystoupil jako svědek jeden ze spolupracujících obžalovaných, bývalý ekonomický ředitel Dopravního podniku Praha Augustín, aby se vyjádřil mj. k tomu, jak se dělily finanční prostředky, které zločinecká skupina vytřepávala ze stavebních firem jako "reciproční" plnění za to, že dostaly veřejné zakázky od Dopravního podniku.

Řekněme si otevřeně, že tito lidé, těch pět až šest lidí, kteří spolu velice úzce spolupracovali a hráli si do ruky, řídili de facto, podle vyjádření se soudem spolupracujícího obžalovaného (a ten nebyl prvním, kdo takto svědčil) Augustína. Ten byl v "partě" lidí, které si zločinecká skupina sama vybrala, aby přes ně rozdělovala zakázky z DP spřáteleným firmám. Tedy těm firmám, které byly ochotny zaplatit výpalné za získanou zakázku.

Podle se soudem spolupracujícího obžalovaného Augustína, bývalého ekonomického ředitele Dopravního podniku Praha, 50 procent získaného výpalného šlo ve prospěch strany TOP 09, 30 procent ve prospěch hnutí STAN a 20 procent zůstávalo, aby si je rozšábovalo těch pět šest lidí, kteří lumpárny organizovali. Zejména pak vytřepávali výpalné z podnikatelských subjektů.

Je to skandální a neuvěřitelné. A myslím, že lze plně souhlasit s titulkem tohoto článku: Kradlí, ani poledne nesvětili. Samozřejmě, že šéfové obou politických stran, TOP 09 a STAN, budou mohutně zapírat. Ale tomu nebude věřit, kromě voličů těchto dvou stran, snad ani malé dítě.

