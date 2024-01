Jiří Paroubek: Nechutné útoky na Jaromíra Jágra

Na serveru Vaše věc se již problematice nezdařeného přestupu slovenského brankáře J. Hudáčka z KHL do týmu Rytířů Kladno, věnoval Jiří Vyvadil. Učinil tak z trochu jiných pozic, nežli to teď udělám já.

Jsem od raného mládí sportovním fanouškem a kromě fotbalu a dalších sportů jsem se pochopitelně věnoval také hokeji. Hokeji vlastně jenom jako divák. Ale zase mohu říci, že je to skoro 60 let, co jsem šel poprvé a sám na pražský Zimní stadion na Štvanici, abych viděl hokejový zápas druholigové Slavie.

Se svým otcem jsem chodil na zápasy Sparty také na Zimní stadion, ale většinou už do Sportovní haly v Holešovicích. Pamatuji tedy mnohé. Obdivoval jsem několik generací českých i slovenských hokejových hráčů. V té nejstarší, kterou jsem já měl možnost vnímat jako divák, byl vynikající individualitou zejména V. Bubník. V 70. letech to byli především Jiří Holík, V. Martinec, F. Pospíšil, O. Machač, ale také brankáři J. Holeček a V. Dzurilla a řada dalších. Prostě to byli naši Zlatí hoši ze 70. let, kteří dokázali porážet jak skvělé Rusy, tak vynikající Kanaďany. A upřímně, kdyby měli tito hráči možnost si tehdy zahrát NHL, vydělali by velké peníze. Dnes řada z nich musí počítat každou korunu, protože prostě žijí z nevalného českého důchodu. Nedávno zemřelý fenomenální obránce Jan Suchý by o tom mohl vyprávět.

V závěru 80. let a v 90. letech ovšem nastoupila jiná zlatá generace, kterou jsme měli rovněž možnost obdivovat. Měli jsme ještě i v prvním desetiletí tohoto století mnoho vynikajících hráčů. Ale jen jeden z nich byl světová extratřída. V některých letech byl dokonce nejlepším hráčem světa. Jeho jméno zní Jaromír Jágr.

Před časem se J. Jágr slitoval nad osudem kladenského hokeje, který zmíral na úbytě a začal do něj investovat své peníze. Místo, aby si pěkně peníze, které zaslouženě vydělal, užíval někde u jižních moří nebo naopak v Alpách např. s hezkými slečnami (J. Jágr je zatím svobodný). Bez něj by kladenský hokej prostě nebyl. Do české ligy se v poslední době vrátili z ruské KHL tři čeští hokejisté a byli přijati ve svých klubech bez velkého mediálního ohňostroje. Nemuseli provést žádnou sebekritiku, jak litují spolupráce s „Putinovým režimem“, jak bývá legitimní vláda prezidenta Putina v Rusku některými nazývána.

Jaký amok se ovšem strhl mezi známými hokejovými firmami a některými sportovními komentátory, když se J. Jágr rozhodl posílit kladenské Rytíře brankářem Hudáčkem, jehož klub v KHL vypadl v play off této ligy v jednom z prvních kol a Hudáček tak byl až do konce sezóny volným hráčem. To, že si chce hokejista vydělat slušné peníze, na tom osobně nevidím nic špatného. Jinou profesi až do konce své kariéry prakticky nemá a až jednou skončí s hokejem, bude následovat u většiny hokejistů tvrdý náraz každodenní reality. Ne každý si vydělal hokejem tolik, jako některé skutečně velké české hokejové hvězdy, na prvním místě Jágr. Ovšem na rozdíl od těch jiných velkých českých hvězd, Jaromír Jágr věnuje část svých tvrdě vydělaných peněz do kladenského hokeje. Ukažte mi, kdo to ještě dělá. Dělá to Dominik Hašek? Nebo někdo jiný? Mimochodem, Dominiku Haškovi KHL svého času vůbec nevadila, když působil jako brankář v klubu Spartak Moskva. Ostatně v jednom z klubů ruské KHL, kde působil v posledních sedmi letech, jež strávil v KHL, také Hudáček. Ale KHL je podle českých rusofóbů v médiích a mezi bývalými hráči prohlašována za nástroj propagandy „Putinova režimu“. Já si myslím, že KHL má především sportovní hodnotu, a bohužel asi vyšší sportovní hodnotu nežli česká liga. To je jeden z důvodů, proč českou hokejovou ligu dnes sleduji opravdu jen okrajově.

A jaké bylo vyústění celé kauzy Hudáček? Hráč Kladna Smoleňák, který s Hudáčkem kdysi hrál, jej přemluvil k angažmá na Kladně. Myslím, že Smoleňák provedl úplně zbytečnou sebekritiku, která byvá požadována jen v morálně upadajících společnostech. A skončil snad Hudáček v řadách slovenských nezaměstnaných? Nikoliv. Stal se hráčem frankfurtského hokejového klubu, který válí v německé hokejové lize. A obešlo se to bez rusofóbních keců a útoků německého bulvárního tisku a závistivých bývalých hokejistů a současných komentátorů. Na otázky českého sportovního bulváru prý německý hokejový klub z Frankfurtu neodpovídá. Spíše si myslím, že Němci tazatele poslal tam, kde končí zadní část těla. A Hudáček je exemplárně potrestán tak, že ve Frankfurtu bere více peněz, nežli by bral na Kladně...To jste si hoši pomohli. Teď nejméně do konce hokejové ligy budu přát Kladnu a jeho šéfovi.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

