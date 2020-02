Jiří Paroubek: Opakovaná neschopnost pražské radnice

reklama

Za téměř rok a půl od jejího vzniku se záměry města na dobudování vnitřního městského okruhu a na zahájení výstavby trasy D metra nikam neposunuly. A neposunou... Radnice se hádá o to, podle jakého systému se mají stavět v Praze komunální byty. Žádná ucelená koncepce, nic. O obnově mostů, které jsou v havarijním stavu či se k němu kvapem blíží, už tito chlapci a děvčata vůbec nemluví, natož pak o výstavbě nějakého nového mostu.

Prostě Prahu do budoucna čeká dopravní chaos a tato městská rada má štěstí, že to její členové ve svých současných funkcích již nezažijí. Malá ukázka tohoto chaosu nastane po zahájení rekonstrukce Barrandovského mostu ještě v tomto roce. Pokud by do toho přišla například havárie a z toho plynoucí uzavření Libeňského či jiného mostu, nastal by v Praze už letos nebo napřesrok úplný dopravní chaos.

Nedávno jsem měl možnost v noci použít taxi na cestu ze středu města na jeho okraj. Jeli jsme kolem půlnoci a mě překvapilo, kolik bylo v Žitné ulici aut - téměř jako v ranní špičce. Řidič taxi mě upozornil, abych se podíval do vozidel, které budeme míjet. Všiml si, že na přední desce vozu je umístěna navigace. Prostě odhadem 80 % aut, která Žitnou ulicí v daný moment, tedy kolem půlnoci, jela, byla řízena nejspíš řidiči jezdícími v rámci služby Uber či Bolt. Dost by mě zajímalo, co z toho stát, město a jeho občané mají. Velká část řidičů, kteří jezdí v autech v rámci těchto služeb, jsou cizinci. Pochybuji, že u nás platí daně. Jaká je vůbec evidence těchto vozidel u živnostenských úřadů. Jaký je z nich daňový výnos. To jsou vážné otázky. Městská rada přitom vcelku nesmyslně rozhodla o zrušení tzv. „štaflů“, tedy míst, kde řidiči běžné taxislužby po Praze stáli a čekali na zákazníky.

Prostě ten, kdo chce v Praze převézt někam autem, musí dnes použít na svém mobilu nějakou aplikaci, která mu zajistí přivolání vozidel jezdících např. pro Uber nebo Bolt. Městská rada sama pomohla vytvořit prostor pro „podnikání“, které je v šedé zóně.

Dalším příkladem neschopnosti městské rady věci řešit, je oblast Airbnb. Odborné odhady říkají, že je v Praze pronajímáno pro tuto službu 15 – 20 tisíc bytů. Původní záměr této služby spočíval ve sdílení ubytování. Jinak řečeno, že turista z města XY přijede do Prahy a pronajme si službu v rámci nějakého bytu či domu, v němž ovšem žije také jeho majitel. Dnes je celá řada bytů, tedy těch 15 – 20 tisíc, v Praze vyčleněna jejich majiteli čistě k pronajímání především zahraničním turistům k přechodnému ubytování. Tato služba je pochopitelně nekalou konkurencí pro běžné hotely či penziony. V řadě případů se jedná o byty, které vlastní v zahraničí bydlící majitelé, kteří je pronajímají na dálku a na dálku je také kasírují. Placení poplatků za ubytování městu anebo dokonce placení daní - na to zapomeňte. V tomto případě nejde jen o vyčůranost majitelů bytů, kteří k přechodnému ubytování své byty pronajímají. Připomínám, že tyto byty často vznikly s podporou státu, neboť pokud k jejich koupi majitelé použili hypotéční financování, mají možnost uplatnit daňové odpočty v rámci svého daňového přiznání. A jistě to využili. Zkrátka republika to unese, má široká záda. Možná, že daňové úniky, které jsou podle mého názoru rozsáhlé, by mě ani tolik nebolely, jako mě bolí jiný aspekt celé věci. Z trhu s byty zmizelo v Praze 15 – 20 tisíc kvalitních, většinou prvotřídních a luxusních bytů, které nemohou být pronajaty občanům města. A to zvyšuje cenu nájemného...

Prostě město by mělo překonat svou neschopnost a předložit okamžitě do poslanecké sněmovny návrh právní úpravy, řešící problematiku Airbnb, jakkoliv si uvědomuji, že Airbnb je záležitostí čistě pražskou, pro které poslanci z ostatních regionů nemusí mít velké porozumění. Ale daňové úniky by je měly zajímat.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

