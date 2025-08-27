Jiří Paroubek: Pavel a Lipavský vezmou blembáky a šup na Ukrajinu!

27.08.2025 15:49 | Komentář

Prakticky všechny hlavní země Západu vč. USA se brání myšlence, že by Ukrajině garantovaly bezpečnost.

Jiří Paroubek: Pavel a Lipavský vezmou blembáky a šup na Ukrajinu!
Foto: Repro CNN Prima News
Popisek: Jiří Paroubek

Je to zajímavé, že hlavní země Západu hecovaly Ukrajinu k mimořádným vojenským výkonům, ale když jde o to ukončit válku, která zatěžuje nejen Ukrajinu a Rusko, ale také celý Západ včetně Česka, už se do bezpečnostních záruk pro Ukrajinu nikdo moc nehrne. Prakticky všechny hlavní země Západu vč. USA se brání myšlence, že by na Ukrajině garantovaly bezpečnost této země po ukončení války jejich vojenské síly.

Vezměme to všechno po pořádku. Francouzský prezident Macron je natolik politicky oslaben, že přijít do francouzského Národního shromáždění s návrhem na vyslání byť omezeného kontingentu francouzských vojáků k de facto stálému pobytu na Ukrajině se nemůže odvážit. Byla by to politicky sebevražda. Podobně je na tom také britský premiér Starmer, jehož stranu drtí průzkumy veřejného mínění ve prospěch Farageovy strany.

Anketa

Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?

2%
96%
2%
hlasovalo: 4585 lidí

No a německý kancléř Merz měl sice silné řeči, ale jeho země má hluboké a bohužel také strukturální ekonomické problémy, že je i z tohoto hlediska prakticky vyřízený, pokud jde o použití německých vojáků na Ukrajině. A to nezmiňuji smutnou historii řádění nacistických vojsk za II. světové války na východních bojištích. Prostě, těžko si představit účast německých vojáků v mírové misi na Ukrajině...

A mohl bych pokračovat. Ovšem představitelé českého státu, tedy prezident a také ministr zahraničních věcí, to vidí jinak. Aniž by k tomu měli šest týdnů před volbami jakýkoliv mandát od občanů či od Poslanecké sněmovny, přicházejí s tím, že by čeští vojáci mohli být nasazeni v rámci mírových sborů na Ukrajině. Nemyslím, že tato scestná myšlenka generála Pavla a věčně před Bruselem a NATO se plazícího ministra Lipavského získá podporu české veřejnosti. Tedy převažující části české veřejnosti.

Prostě čeští vladní politici jsou papežštější nežli papež a vůbec nestačí sledovat trendy odklonu od angažovanosti na Ukrajině u velkých zemí Západu. Nevím, jestli je to duševní lenost, anebo to, že si stále nechávají radit od těch zpravodajských služeb, které mají daleko k současnému establishmentu americké vlády, ale výsledek je špatný.

Konec konců z otázky účasti českých vojáků v mírových silách na Ukrajině se dát udělat hezké předvolební téma…

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme:

Jiří Paroubek: Dočkáme se německých platů?
Jiří Paroubek: Vládní koalice přechází k brutálnímu slovníku
Jiří Paroubek: Kdo nepracuje, musí jít
Jiří Paroubek: Nastává čas koncertu velmocí?

Zdroje:

https://Vasevec.info

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

bezpečnost , Paroubek , Ukrajina , Vaše věc

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: PV

Budete to řešit?

Co říkáte na to, že údajně bratr poslance Bendy získal za miliony zakázku od letiště Praha, a to bez výběrového řízení?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Potraviny a nápoje jdoucí ruku v ruce s celulitidouPotraviny a nápoje jdoucí ruku v ruce s celulitidou Horoskop na září 2025Horoskop na září 2025

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Jiří Paroubek: Pavel a Lipavský vezmou blembáky a šup na Ukrajinu!

15:49 Jiří Paroubek: Pavel a Lipavský vezmou blembáky a šup na Ukrajinu!

Prakticky všechny hlavní země Západu vč. USA se brání myšlence, že by Ukrajině garantovaly bezpečnos…