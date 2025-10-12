Štěpán Křeček: Silná koruna pomáhá krotit inflaci

12.10.2025 13:57 | Komentář

Ceny zboží meziročně narostly pouze o 0,8 procenta.

Štěpán Křeček: Silná koruna pomáhá krotit inflaci
Foto: ČT24
Popisek: Ekonom a poradce premiéra Štěpán Křeček

„Inflace se přibližuje ke svému cíli a bez problémů se drží v rámci svého tolerančního pásma. Ceny zboží meziročně narostly pouze o 0,8 procenta. Stále však přetrvávají problémy ve službách, které meziročně zdražily o 4,7 procenta,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Z meziročního pohledu dosáhla míra inflace v září na úroveň 2,3 procenta, což bylo o 0,2 procentního bodu méně než v srpnu. Celní války nevyvolávají inflační tlaky v Evropě. Navíc silný kurz koruny pomáhá udržovat příznivé ceny dováženého zboží. Problémy jsou však evidovány ve službách, kde podstatnou část nákladů vytváří mzdy zaměstnanců. Ty rychle narůstají a vedou ke zdražování především u stravovacích, ubytovacích, rekreačních a kulturních služeb.

Ceny potravin v září meziročně narostly o 2,7 procenta. Přesto existují položky, které skokově zdražují. Mezi rekordmany s nárůstem o 38,6 procenta patří ceny vajec. Zásadní zvýšení cen o 22,0 procenta bylo zaznamenáno u kávy a kakaa. Naopak ceny mléka zlevnila o 9,8 procenta. Snížila se i cena zeleniny o 7,8 procenta.

Energie dál zlevňují. Cena elektřiny v září meziročně klesla o 3,5 procenta. Cena zemního plynu se snížila dokonce o 8,5 procenta. Levnější jsou rovněž oděvy o 1,4 procenta a obuv o 4,3 procenta. Domácnosti však stále trápí rostoucí ceny bydlení. Nájemné zdražilo o 5,7 procenta, vodné o 4,2 procenta a stočné o 3,7 procenta.

