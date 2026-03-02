Petr Dufek: Konjuktura či útlum je v tuto chvíli padesát na padesát

02.03.2026 15:26 | Glosa
autor: PV

Přesně na dělící hranici padesáti bodů skončil únorový index nákupních manažerů v českém průmyslu. Je to drobné zlepšení oproti lednu, ale stále ne dostatečně přesvědčivé, protože není podložené dostatečným přílivem nových zakázek.

Foto: investicniweb.cz
Popisek: Petr Dufek

Znamená sice, že firmy zařadily vyšší rychlost, avšak jen díky zásobě dřívějších objednávek. Nový business zatím nepřichází tak rychle, jak by bylo třeba k naplnění kapacit.

Důvod? Evropská ekonomika a poptávka roste, i když žádný oslnivý boom to tedy není, o nové zakázky je rvačka. Roste konkurence, která přichází z těch částí světa, kde firmy neplatí ani drahé energie, ani nejsou zavalené nesmyslnou byrokracií zvyšující náklady.

Americká cla totiž přesměrovala asijskou konkurenci právě do relativně bohaté EU, která se dlouhodobě snaží podnikání domácích firem co nejvíce znesnadňovat.

Výsledek PMI na úrovni padesáti bodů znamená, že by se výsledky tuzemského průmyslu alespoň neměly v následujících měsících zhoršovat.

Zásadní bude vývoj v automotive, který představuje pětinu odvětví zpracovatelského průmyslu. Zatím se mu daří, zejména díky největší tuzemské automobilce a její schopnosti dobývat evropský trh.

Rizikem zůstává dopad situace v Perském zálivu, který nelze v tuto chvíli odhadovat. 

