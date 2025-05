Jiří Paroubek: Piráti jako jednotka politické hlouposti

Piráti na tiskové konferenci po jednání s prezidentem sdělili užaslé veřejnosti hlavní principy svého programu pro volby v říjnu tohoto roku.

Občané by měli velmi zpozornět, jak tato strana vůbec uvažuje a co chce prosazovat.

1. Chtějí u nás rychle zavést euro. A je jim úplně jedno, že to bude znamenat ve svých důsledcích další útok na životní úroveň širokých vrstev českého obyvatelstva. Rozumní lidé chápou, že v současné době, kdy se kurz eura a koruny pohybuje zhruba kolem 25 Kč za jedno euro, by uplatnění eura znamenalo znehodnocení úspor občanů a de facto také snížení reálných důchodů a reálných mezd občanů.

2. Hranici 3 % výdajů na obranu z HDP dosaženou do roku 2030, tedy v dnešních cenách zhruba 240 miliard Kč (nyní zatím "jen" 160 mld.), považují piráti za výdajovou hranici minimální. A to bez ohledu na to, jak se budou vyvíjet výdaje v jiných kapitolách státního rozpočtu.

3. Co je rovněž velmi závažným programovým sdělením, které by republiku odsuzovalo k naprosté provinčnosti v rámci EU, je jejich podpora zrušení zásady přijímání jednomyslných rozhodnutí na úrovni Evropské rady. Tedy zrušení jakéhosi práva veta jednotlivých států k určitým otázkám, které nejsou v jejich národním zájmu.

EU by se pak stala Eldorádem největších zemí, jimž by stačila dohoda na kvalifikované většině hlasů. Toho by mohly nepochybně bez velkých problémů Německo, Francie a Itálie společně dosáhnout. Takovou trapnou pozici, kde by názory české politické reprezentace v podstatě nikoho z lídrů EU nezajímaly, nezažila česká země ani ve středověku, kdy byla součástí nadstátního a nadnárodního útvaru Svaté říše římské. A český král byl prvním kurfiřtem říše. Teď by Češi byli politicky zcela bez významu.

Politika Pirátů jde tedy v zásadních otázkách zcela proti českému národnímu zájmu, proti zájmu většiny českého obyvatelstva.

Piráti umí jenom strašit válkou a Ruskem. Přičemž Rusko samotné není v zásadě schopno porazit ani mnohonásobně slabší Ukrajinu. Jak by tedy bylo možné, aby si trouflo na země NATO s jejich závazkem vzájemné obrany.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Jiří Paroubek: Vláda bašťounů. Je dostavba Dukovan v troskách? Zbyněk Fiala: Televize bez hlavy Jiří Paroubek: Ostudná protibenešovská výzva politických extremistů (Pithart a spol.) Zbyněk Fiala: Rumunský festival demokracie