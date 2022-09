Jiří Paroubek: Pomohli jste ČSSD do hrobu…

Je to již podruhé v tomto týdnu, co si na mě v médiích ve vydavatelství Borgis, kam patří Právo a zřejmě také Novinky.cz, někdo vzpomněl.

V minulém týdnu to byl ve svém vcelku zbytečném rozhovoru na Novinky.cz Vladimír Špidla (zbytečném proto, že ve volbách do Senátu na Praze 4 utrpí strašlivou porážku).

V dnešním Právu přichází známý politologický popleta Lukáš Jelínek s jakousi lehkou paralelou tohoto svého výroku. O A. Babišovi píše: „Nehodlá opakovat chybu Jiřího Paroubka, jenž poté, co mu přes volební vítězství ČSSD v roce 2011 uniklo premiérské křeslo, zbrkle ohlásil odchod a pak, když jej kolegové nevolali zpátky, toho s křížkem po funuse litoval“. Nevím, proč i L. Jelínek šíří lži, podobně jako V. Špidla. Možná také proto, že v roce 2010 byl členem týmu L. Zaorálka a byl placen v jeho kanceláři místopředsedy sněmovny jako jeden z poradců.

Tehdy, po volbách měl ve svých komentářích v Právu plno moudrých nápadů, co jsem měl dělat jinak, aby ČSSD neměla ve vítězných volbách neměla jen něco přes 22%, ale nejméně 30%. Přitom tentýž Jelínek dobře věděl, že jsem odpovědnost za sociální demokracii přebíral v jejím naprosto dezolátním stavu v dubnu 2005, coby premiér, když tato strana byla na 10% volebních preferencí.

L. Jelínek se snažil v té době stylizovat do pozice poradce sociální demokracie a radil tak beznadějně úspěšně, že strana postupně v každých následujících volbách po roce 2010 ztrácela ve volbách na síle, aby zmizela ze sněmovny po loňských volbách úplně.

Jestli někdo může litovat toho, že mě bývalí kolegové z vedení ČSSD nevolali zpátky, když se jim jaksi nedařilo, tak jsou to jen oni sami. Dnes, po katastrofálních volebních ostudách a prohrách v posledních deseti letech jsou politicky i lidsky vyřízeni a často ve velmi mladém věku čtyřicátníků jsou vlastně politicky penzionováni.

Připomenu epizodu po volbách do zastupitelstev krajů v roce 2016. Tehdy jsem dokonce jednal, a nebyla to má iniciativa, s některými vedoucími představiteli ČSSD o svém návratu do této strany. Krajské volby dopadly pro ČSSD katastrofálně a já jsem byl ochotný pomoci. Po pár týdnech jsem pochopil, že je to ze strany onoho vedoucího činitele ČSSD, který se mnou jednal, jen zastírací a klamný manévr tak, abych se v žádném případě nemohl vrátit.

Někdy v polovině roku 2017 mě vyzval tehdejší velmi úspěšný starosta Cerhenic, který byl dlouholetým funkcionářem ČSSD (dnes už ve straně není), abych se na schůzi MO Cerhenice stal členem ČSSD. Přikývl jsem a byl jsem na této schůzi přijat, následovaly ale takové nechutné zákulisní a zákeřné manévry Pocheho a spol. v pražské organizaci ČSSD, abych se nemohl stát znovu členem této strany, že jsem celou věc odložil ad acta.

Když vidím dnešní pražskou ČSSD a její koalici, jejíž lídryně Anna Šabatová zapomene přijít do debaty stranických lídrů do vlivné TV Blesk, tak si říkám, kam až to neumětelství v sociální demokracii dospělo. Teď se můžeme jen sázet, jakým debaklem pražská sociální demokracie v těchto volbách skončí. Myslím tím pražské zastupitelstvo. V řadě městských částí vidím totiž v pražské ČSSD ostrůvky pozitivní deviace, ze kterých by mohla vyplynout alespoň malá účast v zastupitelstvech v některých městských částech.

Ale kandidátka do ČSSD do pražského zastupitelstva, kde na čelné pozici vidím „politologa" (jak sám sebe na kandidátce uvádí) Jana Smetanu, skončí někde mezi 2 – 3% hlasů. Docela by mě zajímalo, jaká politologická díla kandidát na pražskou radnici Smetana ve svém životě splácal. Zajímalo by mě také, zda za svůj život napsal alespoň dva či tři články, které se týkají politiky. Zda vystudoval politologii, anebo nějaký příbuzný obor, že se na kandidátce honosí názvem této profese.

Takže L. Jelínku: „Radil jste Němcům a prohráli válku“, jak se říká. Prostě vaše rady sociální demokracii byly tak výživné, že se z toho nějak i po letech nemůže vzpamatovat. A tyto volby bohužel žádným zmrtvýchvstáním ČSSD nebudou.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

