Jiří Paroubek: Premiér mlátil prázdnou slámu

Samozřejmě, že vše, co Fialova vláda, respektive vláda pod jeho vedením dělá, je zalité sluncem a přímo skvělé. Zejména se - podle Fialy - povedla důchodová reforma, která prý "lidem mladším čtyřiceti let garantuje v budoucnu důstojnou penzi." Důchodová reforma samozřejmě žádnou důchodovou reformou není. Jsou to pouhopouhé parametrické změny. Ta nepodstatnější změna znamená ovšem prodloužení důchodového věku budoucích důchodců do 67 let. Sice až po letech, ale tento nárůst je podle "reformy" nezadržitelný. Kromě toho, algoritmus výpočtu nových důchodů je méně výhodný pro budoucí důchodce. A třetím důležitým faktorem je to, že některé profese fyzicky těžce pracujících lidí jsou vyloučeny z předčasného odchodu do důchodu (jedná se o několik set tisíc lidí). Tito lidé, jak lze logicky očekávat, budou tedy často odcházet do invalidních důchodů.... Budou dlouhodobě nemocní apod. Takže nevím, jestli zrovna tato pseudodůchodová reforma je něčím, čím by se premiér měl chlubit.

Prý „skončilo kritické zdražování“. Na jednu stranu má premiér pravdu. Ceny zboží letos opravdu příliš nerostou. Tu a tam sice dochází k nějakému cenovému excesu, tu u vajec, tu u másla, zejména v předvánočním období, kdy se to hospodyňkám nejméně hodí. Ale to, co je zřejmé, a to nakonec musel jemně zmínit i Fiala, je to, že nárůst cen, který jsme zažili v posledních dvou letech (tedy roky 2022 a 2023) a v souhrnu u těch skutečně základních druhů potravin a dalšího zboží, se jedná o cenový nárůst kolem 30%, už eliminovat nepůjde. Tedy Fialova vláda způsobila takovou inflaci, která u nás s výjimkou válečných let 1939-1945 nebyla zaznamenána. Cenovou explozi z let 2022 a 2023 tedy už nikdo snižovat nehodlá. Premiér se také nepochlubil tím, že vinu za tyto ceny nese jednak vláda a také oligopolní charakter české ekonomiky. Vláda totiž umožnila těm největším firmám, často nadnárodním, aby zde řádily a stanovily ceny a tržní podmínky, jaké chtějí. Týká se to bank, energetických společností, obchodních řetězců, telekomunikačních společností, aerolinií apod. Mohl bych ve výčtu pokračovat. Místo toho, aby vláda uvažovala např. o mimořádné dani z dividend (anebo o daňové progresi), neboť každoročně je vyváděno z České republiky přes 300 miliard korun dividend na účty mateřských firem z českých filiálek mezinárodních korporací, vláda jen přihlíží. Kdyby zde alespoň 50 miliard, anebo 100 miliard korun z oněch 300 miliard z dividend vyvedených do zahraničí v naší republice zůstalo, řešilo by to alespoň částečně velké problémy českého státního rozpočtu. Ale o to asi panu premiérovi nejde.

Fiala se v projevu blýskl tím, že jeho vláda letos dokončila přes 100 kilometrů nových dálnic. Je to pravda jen částečně, protože pokud někdo dnes zprovozňuje nové dálnice a stříhá pásky při jejich otevírání, je to možné jenom proto, že byla prováděna před lety správně příprava staveb, v první řadě projektová příprava a obecně příprava území, vč. výkupu pozemků. Byly prováděny správně veřejné soutěže na zhotovitele jednotlivých úseků dálnic. No a po pěti čí více letech od zahájení připrav se zdařilo tyto stavby dokončit. Takže to není úspěch jenom této vlády, ale také vlád předchozích.

Premiér hovořil ve své řeči o úspěších jeho vlády. No, já těch úspěchů mnoho nevidím. Prý a to cituji: „Musíme výrazně zefektivnit fungování našeho zdravotnictví a usnadnit stavbu bytů, aby si mladé rodiny mohly dovolit vlastní bydlení“. Pan premiér vůbec neuvažuje o tom, co je v reálu obvyklé v celé západní Evropě. A sice, že je nezbytné rozvinout zejména bydlení nájemní. Tedy, výstavbu levných nájemních bytů, bytů s nízkými nájmy. A dostupné širokým vrstvám lidí, především těch lidí, kteří nikdy nedosáhnou na hypoteční financování. Ve větě pana premiéra je založen logický nesmysl. Naprostá většina lidí se dnes nemůže dostat, i když třeba slušně vydělávají, k vlastnímu, tedy vlastnickému bydlení. Prostě, finančně to lidé ve své většině z běžných platů nemohou zvládnout.

Celkově lze souhlasit s bývalým prezidentem Milošem Zemanem, který měl ve stejný den rovněž projev, tentokrát na CNN Prima News, ve kterém hovořil o amatérismu současné vlády. O tom, že náš stát díky vládě zaostává, což já vidím jako smutný fakt. M. Zeman kritizoval zjevné chyby vlády, ne za tři roky jejího vládnutí, ale jenom z poslední doby a bylo jich opravdu hojně. Amatérsky připravený státní rozpočet, ve kterém nejsou rozpočtově pokryty všechny výdaje a je zřejmé, že dojde k tomu, že skutečný schodek státního rozpočtu bude vyšší, nežli ten plánovaný. Vláda současně nadhodnotila příjmy státního rozpočtu z letošního necelého jednoho procenta růstu HDP, se má HDP najednou dostat v příštím roce téměř na trojnásobek (přesně je to 2,7%), což nebude vůbec snadné. Zejména, když vše avizuje situaci, že bude klesat poptávka po českých výrobcích v zahraničí. Nemluvě už ani o tom, co připravuje nová americká administrativa, tzn. cla na dovoz evropského zboží do USA. Česká ekonomika do značné míry závisí na německé. Německo je jedním z největších vývozců zboží do Spojených států. A pokud klesne objem německého vývozu, dopadne to i na nás.

Takže růst HDP, se kterým přichází pro příští rok ve svém státním rozpočtu současná vláda a promítá ho do příjmů státního rozpočtu, je fantaskní. Stejně tak fantaskní jsou představy premiéra Fialy, které naštěstí již nezopakoval ve svém zatím posledním projevu (26.12.), že potřebuje ještě jedno volební období, aby Češi už konečně zabrali německé platy. Zcela oprávněně si Miloš Zeman z tohohle vyjádření dělal legraci (a nebyl sám), protože to je skutečný amatérismus, pokud někdo takto vystupuje. Je to nejen ukázka toho, že premiér se naprosto nevyzná v ekonomické problematice. Ale je to také problém jeho okolí, které mu připravuje podklady pro veřejná vystoupení. Premiér si přece nikdy nezačne "plácat játra" (s odpuštěním) sám od sebe, ale někdo mu pro jeho vystoupení připravuje noty. A odborné zázemí premiéra tedy zcela selhalo.

Miloš Zeman ve svém vystoupení také varoval před možností cenzury a hovořil vlastně o nálepkování občanů ze strany různých pomocníků současné vlády, jako je např. pan Foltýn.

Když bych měl srovnat koncepci projevu bývalého prezidenta s koncepcí projevu premiéra, je to jako nebe a dudy. Bývalý prezident věděl přesně, co chce říct, ukázal problémy, naznačil i to, jakou cestou by správně uvažující a kvalifikovaná vláda měla jít. Premiér zůstal ve svém projevu u formy předvolebního vystoupení. Jinak vlastně tu jeho řeč není možné hodnotit i přesto, že se provládní novináři typu Honzejků a dalších budou snažit, aby jeho řeč přeložili občanům, kteří neměli možnost jí slyšet, anebo věcem nerozumí, tak, aby premiér přeci jenom uspěl lépe nežli u těch lidí, kteří ekonomice a stavu své peněženky dobře rozumějí.

