Udavačství se rojilo jako houby po dešti zejména v těžkých dobách, například při okupaci Československa německými nacisty nebo za totalitního režimu. Nemyslím si, že je to pouze jev k získání výhody nebo peněz, ale je to mimo jiné i patologický jev, kdy ve výše zmíněné době okupace i vymyšlená udání na sousedy měla za následek trest smrti. Nejznámější udavači za doby okupace byli Karel Čurda a Viliam Gerik, kteří měli podíl na popravě československých parašutistů, se kterými seskočili do protektorátu Čechy a Morava. V 50. letech, v době nejkrutějších politických procesů, byla v rámci nově utvořené struktury státní bezpečnosti vytvořena správa kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli. Eva Rychetská, matka bývalého předsedy ústavního soudu Pavla Rychetského, která pracovala v právním sekretariátu Klementa Gottwalda, měla tu moc, že svým podpisem mohla poslat takzvaného nepřítele státu do těžkého žaláře. Se svým manželem Josefem provozovali právní kancelář za německé okupace, takže pravděpodobně v moderní terminologii, jak se dnes říká, museli políbit prsten. Jejich ideologické prozření z pražské buržoazní smetánky do komunistické rudé tlamy bylo určitě nezištné, protože miliony jiných živnostníků musely do fabrik, respektive do těžkých provozů a jejich děti neměly šanci se dostat na vysoké školy. Avšak jejich syn Pavel Rychetský, oddaný komunista tělem i duší, vystudoval právnickou fakultu na Karlově Univerzitě.
Další samostatnou kapitolou, možná i nejodpornější, byla třetí správa StB, neboli vojenská kontrarozvědka. Tam jejich spolupracovníci agenti provokatéři provokovali vojáky základní služby protistátními řečmi, aby je mohli zpracovat podle svého. Nejednalo se pouze o vojáky, ale také cílili na vojáky z povolání. Nežil jsem v té době, proto nemohu soudit, ale mohu popsat kroky nejznámějších aktérů, které veřejnost už dávno zná. Neodpustím si ale připomenout významné osobnosti jako je Michal Kocáb, který udal jako důvod ke spolupráci možnost vzít si za ženu Američanku, dále prezidentský kandidát Michal Horáček, krycí jméno Hráč, senátor Jiří Drahoš, krycí jméno Bas. Jak sdělil bývalý náčelník druhé správy kontrarozvědky JUDr. Karel Vykypěl, 70% disidentů byli tajní spolupracovníci StB, což mimo jiné zahrnuje celou rodinu Bendů, bývalého premiéra Petra Pitharta včetně pseudomoralisty Pavla Rychetského, který provedl tolik názorových obratů, že se z něj může obrátit už jenom žaludek.
Není malé nebo velké udání je pouze udání. Tak se stalo, že mezi frekventanty zpravodajského kurzu, kteří se o přestávce nezávazně bavili o výzvě Několik vět, tak Petr Pavel lidově řečeno napráskal svého spolužáka Pavla Beneše. Podle jeho rozhovoru na ABJ musel Beneš opustit zpravodajský kurz a musel se vrátit ke svému mateřskému útvaru.
Voliči rozhodli a myslím si, že Petr Pavel dělá vše pro to, aby tato vláda nemohla reálně fungovat. Skutečné vydírání nynějšího premiéra Andreje Babiše, kdy PP kladl nesmyslné podmínky pro sestavení vlády, místo toho, aby vítěze voleb ihned pověřil sestavením vlády. Věřit prezidentu Pavlovi je jako sedět u stolu s kanibaly a přesvědčovat je, aby se stali vegetariány. Před 37 lety lidé vyšli do ulic, aby svrhli komunistický totalitní režim a dnes média ukazují, jak desetitisíce magorů bojuje za komunistu.
Kuloáry Pražského hradu se nese, že Petr Pavel bude obhajovat prezidentský mandát. Nevím, co je na tom pravdy, ale údajně si dal tři podmínky. Zaprvé, předem mu soudruzi zajistí, že vyhraje. Zadruhé nikdo si nebude dělat srandu ze soudružky podplukovnice, jejího šatníku a už vůbec ne z její angličtiny. Masaryk jezdil na koni, Pavel na motorce a nikdo si nebude dělat srandu z jeho IQ. To je samozřejmě nadsázka, která byla zachycena na sítích.
Objasnění pro PP co je to demokracie. Američtí výsadkáři roty E 506. pluku 101. vzdušné divize, kteří se účastnili operace Overlord a největší výsadkové operace Market Garden, kde měl tento pluk až 50% ztráty, tak tito po návratu do Anglie mohli poslouchat vysílání německého rozhlasu a z výše uvedené propagandy si dělali legraci. To je opravdová demokracie, podobně jako za první republiky komunistický básník a spisovatel Ivan Olbracht se přátelil s vojenským prokurátorem z Podkarpatské Rusi a nic nebránilo tomu, aby byli nadále přáteli i po odpykání Olbrachtova trestu.
Zdroje: Archiv MV, ABJ, Kniha Bratrstvo neohrožených
